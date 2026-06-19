Belgie může všechny své F-16 předat Ukrajině

19. 6. 2026

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Belgie může poslat všechny své stíhačky F-16 na Ukrajinu, pokud obdrží nové F-35. Belgický ministr obrany Theo Franken to řekl 18. června před začátkem setkání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny v Bruselu.

Podle ministra Belgie již posílila poskytovanou pomoc. Letos země dodá sedm svých stíhaček F-16 – tři budou rozebrány na náhradní díly, zbytek bude sestřelovat ruské drony a rakety.

"Navrhnu, aby vláda v příštích letech převedla všechny naše F-16 na Ukrajinu. Záleží na tom, zda máme F-35, protože samozřejmě máme svou roli v ochraně oblohy," řekl Franken.

Podle různých zdrojů je belgické letectvo v současnosti vyzbrojeno více než 40 letouny F-16.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

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Obsah vydání | 19. 6. 2026