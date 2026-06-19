Belgie může všechny své F-16 předat Ukrajině
19. 6. 2026
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Podle ministra Belgie již posílila poskytovanou pomoc. Letos země dodá sedm svých stíhaček F-16 – tři budou rozebrány na náhradní díly, zbytek bude sestřelovat ruské drony a rakety.
"Navrhnu, aby vláda v příštích letech převedla všechny naše F-16 na Ukrajinu. Záleží na tom, zda máme F-35, protože samozřejmě máme svou roli v ochraně oblohy," řekl Franken.
Podle různých zdrojů je belgické letectvo v současnosti vyzbrojeno více než 40 letouny F-16.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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