Islamofobie: Mešitám ve Velké Británii se oficiálně doporučuje provádět nácviky lockdownu v reakci na obavy z protimuslimských útoků
19. 6. 2026
Celostátní pokyny Britské muslimské rady rovněž vyzývají mešity k posílení spolupráce s policií a zlepšení kamerového dohledu
Mešitám se v rámci celostátních pokynů, zveřejněných v souvislosti s rostoucími obavami z protimuslimských útoků, doporučuje provádět nácviky uzavření objektu, posílit vztahy s policií a zlepšit pokrytí kamerovým systémem.
Britská muslimská rada (MCB) zveřejnila nový rámec pro bezpečnost a připravenost určený pro mešity, správce a dobrovolníky, v němž varuje, že místa bohoslužeb a komunitní centra čelí rostoucí hrozbě vandalismu, zastrašování, výhrůžek a cíleného nepřátelství.
Pokyny poskytují praktické rady, jak by mešity měly reagovat na incident. Zahrnují postupy uzamčení, plánování reakce na mimořádné události, systémy hlášení incidentů a opatření k posílení vztahů s místními úřady a policejními složkami. uru pro případnou reakci.“
V poslední době došlo k sérii útoků namířených proti muslimským komunitám, včetně útoku na dům imáma v Boltonu, a obavy se ještě zvýšily po rasistických nepokojích v Belfastu.
MCB varovala svých téměř 500 přidružených mešit a komunitních center, aby zůstaly ostražité před dalším létem „násilí v našich ulicích“, a imámy vyzvala, aby v pátečních kázáních šířili poselství naděje, jednoty a odolnosti.
Údaje ministerstva vnitra zveřejněné loni v říjnu ukázaly, že počet zaznamenaných trestných činů z nenávisti v Anglii a Walesu poprvé za tři roky vzrostl, včetně nárůstu trestných činů motivovaných rasově a nábožensky. V Anglii a Walesu, kde celkem žije 62 milionů lidí, se k islámu hlásí 3,9 milionu osob, tedy asi 6 procent obyvatelstva, vzrostl za 12 měsíců do března 2025 počet protimuslimských trestných činů z nenávisti z 2 690 na 3 199.
Pokyny stanovují postupný plán zlepšování bezpečnosti v horizontu tří, dvanácti a třiceti šesti měsíců. Mezi počáteční doporučení patří jmenování odpovědné osoby za bezpečnost, provedení bezpečnostního posouzení formou obchůzky, identifikace slepých míst kamerového systému a zavedení jasných postupů pro uzamčení objektu a „zajištění a ochrany“.
Pokyny varují, že mezi běžné slabiny patří absence jmenovaných bezpečnostních pracovníků, slabá spolupráce s policií, nekontrolované přístupové body, nedostatečné osvětlení a nejistota dobrovolníků ohledně toho, jak reagovat v nouzových situacích.
Mezi identifikované hrozby patří graffiti, vandalismus, pokusy o žhářství, urážky a zastrašování u vchodů, podezřelé osoby potulující se v okolí areálu, výhrůžky během rušných modlitebních časů a bombové výhrůžky či podezřelé balíčky.
Rámec vybízí mešity k budování silnějších vztahů se sousedy, zastupiteli, místními podniky a jinými náboženskými skupinami s tím, že vazby na komunitu mohou pomoci zajistit rychlejší a klidnější reakci v případě incidentů.
Wajid Akhter, generální tajemník MCB, uvedl, že komunity nadále pociťují obavy z opakování nepokojů, k nimž došlo v posledních letech v létě.
„S blížícím se výročím teroristického útoku ve Finsbury Parku z 19. června [2017] jsou naše myšlenky a modlitby i nadále s rodinou strýce Makrama Aliho, s přeživšími a jejich rodinami,“ řekl. „Hrůza té noci zůstává vryta do naší kolektivní paměti. Je to stále drsná připomínka toho, co se stane, když se v naší společnosti nechá hnít jedovatá, nekontrolovaná islamofobie.“
Během teroristického útoku ve Finsbury Parku v Londýně 19. června 2017 najel útočník Darren Osborne dodávkou do skupiny muslimských věřících vracejících se z večerních modliteb. Při tomto islamofobním činu zemřel jeden člověk a dalších 11 bylo zraněno.
Generální tajemník MCB uvedl, že dehumanizující rétorika namířená proti etnickým menšinám, přistěhovalcům a muslimům, která koluje ve veřejném diskurzu, se přímo promítla do zvýšené úzkosti a zranitelnosti v terénu.
„Nedávné nepokoje v Southamptonu a Belfastu, které zneužily tragédie spojené s násilím s použitím nožů, jasně ukazují, jak část britských politiků a mainstreamových médií, podporovaná dezinformacemi na sociálních sítích poháněnými algoritmy a zahraničními miliardáři usilujícími o ještě větší násilí v našich ulicích, s potěšením využívá každou příležitost k oživení rasistických a islamofobních celostátních nepokojů ve stylu Southportu z léta 2024,“ dodal.
MCB uvedlo, že anonymní průzkum provedený po nedávných nepokojích v Severním Irsku odhalil rozšířený strach mezi muslimskými komunitami. Jedna z respondentek, která bydlela se svou rodinou v ubytování přiléhajícím k mešitě, popsala, že se po útocích na domy, podniky a vozidla nachází v „neustálém stavu strachu a úzkosti“.
„Mám strašný strach, že naše mešita bude uprostřed noci napadena a vypálena, zatímco já, můj manžel a mé dcery budeme spát nahoře a nestihneme včas utéct,“ řekla. „Tyto myšlenky mě pronásledují a zdá se, že se nedokážu přestat zabývat katastrofickými scénáři.“
Další respondentka uvedla: „Je děsivé být svědkem toho, jak jsou mladí muži ovlivňováni a chodí od dveří ke dveřím a hledají cizince, přičemž tvrdí, že v určitých domech se cizinci nacházejí. Toto chování je pro mnoho lidí v komunitě děsivé“
Uvedli, že muslimská žena nosící hidžáb byla nedávno na cestě do práce pronásledována rasisty. „Byla ve velmi zranitelné situaci a kolemjdoucí jí pomohl nastoupit do auta a dostat se do bezpečí.“
Další respondent uvedl, že podpora pro osoby postižené protimuslimskými trestnými činy z nenávisti je omezená. Řekl, že jejich každodenní život se výrazně změnil od doby, kdy Belfast zachvátily rozsáhlé rasistické nepokoje.
„Mnozí z nás se kvůli rasistickým útokům a zastrašování necítí bezpečně, když jdou do práce, nakupovat nebo vykonávat běžné každodenní činnosti,“ uvedli.
Akhter uvedl, že pokyny se netýkají pouze instalace fyzických bariér. „Jde o to, abychom naše komunity vybavili schopností zůstat ostražité, budovat silné místní vztahy a spojenectví a mít k dispozici strukturu pro případnou reakci.“
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