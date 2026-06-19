Súdán: Desítky civilistů zabity íránskými a tureckými drony ve výzbroji RSF
19. 6. 2026
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Skupina advokátů a místní zdroje uvádějí, že útoky dronů po celém Súdánu tento týden zabily nejméně 30 civilistů a pět vojáků, přičemž nejvíce smrtící útoky zasáhly al Obajd v Severním Kordofánu, kde počet civilních obětí vzrostl na 23.
Zprávy také poukazují na útoky drony, při nichž v Dellingu v Jižním Kordofánu zemřelo pět vojáků a v samostatných incidentech v Severním Kordofánu sedm civilistů, zatímco obyvatelé hlásili obnovenou aktivitu dronů nad severním Chartúmem (Bahri) a Omdurmánem ve státě Chartúm.
Skupina nouzových právníků uvedla, že útoky drony připisované paramilitárním silám Rapid Support Forces (RSF) zabily 23 civilistů a dalších 19 bylo zraněno při sérii útoků na al Obajd minulou středu večer a ve čtvrtek ráno.
Podle této skupiny si první útok na obytné čtvrti vyžádal životy pěti civilistů a dalších 12 zranil. Druhý útok byl zaměřen na truchlící shromážděné na hřbitově během pohřbu obětí, přičemž zahynuli čtyři civilisté a dalších sedm bylo zraněno.
Další údery zasáhly čtvrti poblíž velitelství 5. pěší divize Súdánských ozbrojených sil (SAF), při nichž zahynulo 13 civilistů. Při samostatném útoku ve čtvrtek brzy ráno narazil dron do nákladního auta s jídlem u jižního vjezdu do města, přičemž řidič zemřel.
Síť súdánských lékařů útoky odsoudila. Mluvčí sítě Tasnim al Amín řekl rádiu Dabanga, že cílení na civilisty, servisní zařízení a vozidla pro přepravu potravin představuje vážné porušení mezinárodního humanitárního práva.
Národní strana Umma také odsoudila útoky, označila je za válečný zločin a znovu vyzvala k okamžitému ukončení útoků na obytné oblasti a civilní infrastrukturu.
Několik skupin obvinilo RSF a s nimi spojené milice SPLM N ze zničení mostu na silnici Delling-Káduglí. OSN varovala, že škody na přechodu přes řeku by mohly narušit pohyb civilistů a humanitární pomoc během období dešťů.
Skupina nouzových právníků uvedla, že útok dronem ve středu zabil čtyři civilisty a další osobu zranil v oblasti Adajd Raha v lokalitě Sudrí v Severním Kordofánu.
Organizace uvedla, že útok přišel méně než den poté, co další útok dronem zasáhl dvě civilní vozidla ve stejné oblasti, přičemž zahynuli tři civilisté a další osoba byla zraněna.
Skupina odsoudila opakované útoky a vyzvala k nezávislému vyšetřování a vyvození odpovědnosti.
Obyvatelé hlásili útok dronem na severní Bahrí ve středu večer, několik hodin poté, co podobný útok cílil na Omdurmán.
Zdroje SAF uvedly, že protivzdušná obrana dron zničila, ačkoli Radio Dabanga nemohla toto tvrzení nezávisle ověřit. O ztrátách nebo škodách nebyly okamžitě k dispozici žádné informace.
Zdroj v angličtině: ZDE
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