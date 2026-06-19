Onkoložka má velké štěstí, pacienti už tak moc ne
19. 6. 2026 / Boris Cvek
Bude to samozřejmě příšerně drahé a žádná procházka růžovou zahradou. Ale ve srovnání s novými „léky“ proti rakovině, které se používají v léčbě na základě předběžných dat a z nichž dvě třetiny vůbec neprodlužují život, je tohle triumf současného výzkumu rakoviny. Rok 2026.
S umělou inteligencí jsem se bavil o tom, jak je to možné. Mimo jiné mě poučila, což je ovšem jasně patrné všem, kdo sledují akademické články z oblasti výzkumu rakoviny, že cílem vědců je mít granty, konference, luxusní život a donekonečna produkovat články, které nemají s reálnou léčbou pacientů nic společného, a být na ně hrdí. Měla by raději držet hubu ta umělá inteligence.
Jen v časopise Cancer Research, a takových jsou desítky, vyjde ročně asi pět set původních vědeckých článků, tedy postavených na naměřených výsledcích. Už dávno ho nečtu, abych se nepozvracel. Celkově takových článků může být podle mě ročně publikováno i deset tisíc. No, podle AI je to sto padesát tisíc ročně. Něčím se vědci holt živit musí.
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