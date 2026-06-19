"Evropané nakazili Trumpa škodlivými myšlenkami"
19. 6. 2026
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Putinův poradce poznamenal, že válka na Ukrajině byla aktivně diskutována během setkání G7, a naznačil, že Trump je po této akci "zaplaven neužitečnými, ne-li škodlivými" nápady.
Ušakov dodal, že od té doby Ruská federace neměla žádné kontakty s administrativou amerického prezidenta.
Na otázku, zda jsou evropští lídři schopni ovlivnit šéfa Bílého domu, Ušakov odpověděl kladně. Poznamenal, že Evropané "mají na Trumpa silný vliv", ale on je také "silný politik a drží se svých názorů".
Zdroj v ruštině: ZDE
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