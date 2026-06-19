Studie odhalila, že „megaspotřebitelé“ potravin a energie stojí životní prostředí 5,7 bilionu dolarů ročně
19. 6. 2026
Podle výzkumníků způsobuje nejbohatších 10 % populace škody na klimatu a biologické rozmanitosti, jejichž výše převyšuje HDP většiny zemí
Nejničivější formy spotřeby souvisely se dvěma hlavními oblastmi: potravinami – zejména červeným masem, které je hlavním faktorem odlesňování – a energií, včetně letecké dopravy a vytápění a chlazení domácností, které obvykle závisí na spalování fosilních paliv, jako je plyn, ropa a uhlí
Náklady na škody na životním prostředí, které způsobuje 10 % světové populace s nejvyšší spotřebou, dosáhly až 5,7 bilionu dolarů ročně – což je více než hospodářský výkon všech zemí s výjimkou USA a Číny, jak zjistila studie.
Megakonzumenti z této skupiny se soustřeďují na globálním severu a tvoří více než polovinu obyvatel USA a 40–45 % obyvatel EU.
Celková výše škod, kterou jeden z výzkumníků označil za „šílenou“, také převyšuje globální schodky ve financování boje proti klimatické krizi a krizi biologické rozmanitosti, což poukazuje na to, jak jsou ekonomické priority i nadále nakloněny ve prospěch vyčerpávání systémů podporujících život na Zemi.
Nejničivější formy spotřeby souvisely se dvěma hlavními oblastmi: potravinami – zejména červeným masem, které je hlavním faktorem odlesňování – a energií, včetně letecké dopravy a vytápění a chlazení domácností, které obvykle závisí na spalování fosilních paliv, jako je plyn, ropa a uhlí.
Částka 5,7 bilionu dolarů, zveřejněná v článku výzkumníků z Oxfordské univerzity a Univerzity v Leidenu, byla vypočítána na základě odhadů finančních dopadů klimatických změn, úbytku biologické rozmanitosti, znečištění živinami a spotřeby sladké vody.
Osamocený strom stojí v odlesněné oblasti amazonského deštného pralesa. Fotografie: Raphael Alves/AFP/Getty Images
Studie zjistila, že průměrné roční náklady na škody na životním prostředí pro jednotlivce patřícího do globálních horních 10 % se pohybovaly v rozmezí 2 300 až 7 500 dolarů. U obyvatel USA se tato částka zvýšila na 19 000 až 63 000 dolarů.
Domácnosti s vysokou spotřebou v rozvíjejících se ekonomikách však rychle dohánějí tento rozdíl. Průměrné náklady na škody na životním prostředí u nejbohatších 10 % obyvatel v Číně již podle zprávy předstihly náklady u nejbohatších 10 % obyvatel v Německu.
Největší podíl na celosvětových nákladech na škody měla ztráta biologické rozmanitosti, která tvořila 47–56 % celkové částky. Klimatická krize byla zodpovědná za dalších 36–45 %.
Autoři uvedli, že tyto závěry posilují argumenty pro společné řešení krizí v oblasti biologické rozmanitosti a klimatu, namísto jejich vnímání jako samostatných politických výzev.
Článek, který byl ve čtvrtek zveřejněn v časopise Communications Sustainability, varuje, že skutečné environmentální náklady této skupiny budou pravděpodobně ještě vyšší. Výpočty pokrývají pouze čtyři z devíti planetárních hranic a zohledňují pouze přímou spotřebu, přičemž vynechávají pravděpodobně ještě větší dopady investic.
Z komínů elektrárny Miami Fort poblíž Cincinnati v USA stoupají husté oblaky znečištění a páry. Fotografie: Jason Whitman/NurPhoto/Shutterstock
„Tato čísla jsou spíše konzervativní. Výpočet nezahrnuje emise spojené s investicemi bohatých lidí,“ uvedl Paul Behrens, globální profesor Britské akademie na Oxford Martin School a spoluautor studie.
„Výzkumy ukázaly, že velká část uhlíkové stopy bohatých lidí pochází z toho, co vlastní, a ne z toho, jak žijí; tedy z jejich akcií, dluhopisů a dalších aktiv.“
Studie organizace Greenpeace z minulého týdne odhadla, že aktiva vlastněná nejbohatším 1 % světové populace – často investovaná do společností s vysokými emisemi skleníkových plynů – souvisejí s čtvrtinou globálních emisí a každoročně způsobují klimatické škody ve výši téměř 1 bilionu dolarů.
Ekologové v retro plavkách pořádají protest proti znečišťování. Fotografie: Joao Daniel Pereira/Zuma Press Wire/Shutterstock
Nová zpráva dochází k závěru, že vlády by se mohly zaměřit na tyto skupiny s vysokou spotřebou prostřednictvím daní z luxusního zboží, majetku a uhlíku, čímž by snížily emise a znečištění a zároveň zvýšily příjmy na podporu přechodu k udržitelnosti a snížení nerovnosti.
„Rozsah nákladů na škody ilustruje potenciální příjmy, pokud by se na skupiny s vysokou spotřebou uplatňovala zásada ‚znečišťovatel platí‘,“ uvedli autoři.
Behrens řekl: „Horních 10 % je důležité nejen proto, že způsobuje největší škody, ale také proto, že má největší vliv na jejich snížení.
„Často disponují mimořádným vlivem, a to nejen individuálně jako spotřebitelé, ale také jako investoři, zaměstnavatelé, tvůrci trendů a formovatelé trhu. Jejich schopnost snížit emise je dokonce větší než jejich podíl na nich.
„Lidé v horních 10 % by měli být odvážnější a statečnější při zajišťování budoucnosti, ve které budeme moci… vzkvétat.“
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