Británie, Německo a dalších pět zemí NATO slíbily Ukrajině nové partie dronů a raket v hodnotě stovek milionů
19. 6. 2026
Ve čtvrtek nově jmenovaný britský ministr obrany Dan Jarvis uvedl, že do konce roku 2026 Londýn poskytne Kyjevu 150 tisíc dronů, stejně jako více než 350 raket a radarů protivzdušné obrany. Dodávky budou provedeny "jako součást balíku v hodnotě 752 milionů liber [836 milionů eur] financovaného prodejem zabaveného ruského majetku," uvedl. Mluvíme o mimořádné půjčce s názvem Mimořádné zrychlení příjmů pro Ukrajinu (ERA).
Německý ministr obrany Boris Pistorius také oznámil vojenskou podporu Kyjevu ve výši 400 milionů dolarů. Část má být realizována v rámci programu PURL na nákup amerických zbraní pro Ozbrojené síly Ukrajiny. Podle ministra budou tyto prostředky použity na munici pro systémy protivzdušné obrany, včetně 200 milionů dolarů na rakety PAC-3 Patriot. Kromě toho se Švédsko, Belgie, Norsko a Kanada rozhodly přispět k dalšímu vyzbrojení Ukrajiny v rámci PURL. Podle švédského ministra obrany Pala Johnsona přispěje království na tyto účely částkou 108 milionů dolarů, Belgie oznámila dodávku sedmi stíhaček F-16 do konce roku. Den předtím Nizozemsko také oznámilo přidělení vojenské pomoci ve výši 500 milionů eur pro Kyjev.
Polovina této částky půjde na dodávky v rámci plánu PURL, dalších 250 milionů bylo vyčleněno na drony pro Ukrajinu, které budou zakoupeny od nizozemských obranných společností, vysvětlil nizozemský ministr obrany Dylan Jeschilgöz-Zegerius. Království se také dohodlo s Kyjevem na spolupráci v oblasti obranných inovací.
"Tento balík... pomůže chránit nevinné ukrajinské občany před Putinovou palbou dronů a raket... Mými prioritami je posílit odstrašení a obranu NATO a zároveň nadále podporovat Ukrajinu v obraně proti brutální ruské agresívní válce," řekl Jarvis, který spolupředsedá setkání skupiny Ramstein v Bruselu.
Zdroj v ruštině: ZDE
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