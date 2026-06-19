Moskva a Londýn v eskalační spirále
19. 6. 2026
"Admirál Grigorovič" je jednou z nejdůležitějších válečných lodí ruského námořnictva. Špičková fregata, která dokáže vystřelovat i střely s plochou dráhou letu, byla nasazena u Sýrie od svého uvedení do služby v Ruskem okupovaném Sevastopolu na Krymu v roce 2016 a plula po světových oceánech. Dne 15. června zahájila palbu v Lamanšském průlivu u britského jižního pobřeží.
"Právě jsme pluli a najednou před námi stála válečná loď, jen tam stála," řekl důchodce Alan Kelney, který v pondělí jel do Francie se svou manželkou Jane na své plachetnici, pro britské noviny. Držel kurz, když z válečné lodi – nebylo možné poznat, pod jakou vlajkou plula a nepokusila se navázat rádiový kontakt – náhle zazněly sirény a pak se z paluby ozvaly výstřely z pušky. "Nastartovali jsme motor a odjeli." Když přistáli ve Francii, spustili poplach.
Britský premiér Keir Starmer označil chování Ruska za "bezohledné". A především je nebezpečné, i když jde o soukromou plachetnici a ne o střet dvou námořnictev. Když ruská strana tvrdila, že výstřely vystřelili Britové, samotný důchodce šel do tisku.
Doprovod ropného tankeru ruské stínové flotily
"Admirál Grigorovič" je pečlivě sledován britským námořnictvem. Od dubna ruská loď neustále doprovází tankery takzvané ruské "stínové flotily" ze Severního moře přes Lamanšský průliv do Atlantiku. Provádějí ruský vývoz ropy na světové trhy v rozporu s existujícími sankcemi.
Minulou sobotu Velká Británie poprvé nastoupila na jeden z těchto ropných tankerů. V operaci zajištěné válečnými loděmi a útočnými vrtulníky přistáli britští mariňáci v neděli večer na lodi "Smyrtos" plující pod kamerunskou vlajkou, převzali kontrolu a loď dovezli do jižního anglického přístavu Portland, kde je nyní zabavena.
Ruská vláda to označila za "nelegální". Británie hovořila o "jasném poselství Rusku". Současně podle námořnictva dvě další britské válečné lodě sledovaly "admirála Grigoroviče" v okolí – byly si vědomy své důležité role.
Je zřejmé, že střelba v přítomnosti britské plachetnice z "Admirála Grigoroviče" je reakcí Ruska na to. Nyní je obava, že to nebude konec spirály eskalace. Neuplyne den, aby bezpečnostní experti v Londýně nevarovali, že Rusko a Británie jsou už na pokraji války.
Žhářské útoky v okolí britského premiéra
Nejen na moři. V den, kdy plachetnice byla v Lamanšském průlivu ostřelována, soud v Londýně shledal dva podezřelé ruské agenty vinnými z provedení série žhářských útoků v okolí premiéra Starmera.
Dne 8. května 2025, při příležitosti 80. výročí vítězství spojenců ve 2. světové válce, jeho bývalé auto, které prodal sousedovi po nástupu do úřadu, vzplálo v bývalé Starmerově rezidenční ulici v Londýně. O čtyři dny později, ve stejné ulici, vyhořel vchod do Starmerova bývalého domu, kde nyní sídlí jeho švagrová. Předtím došlo k dalšímu útoku na jeho dům.
Dva pachatelé byli zatčeni, přiznali se k vině a byli přistiženi při komunikaci se zaměstnancem ruského velvyslanectví. Podle obžaloby jim přidělil cíle útoku a slíbil jim platbu, ale poté je odložil – "jednorázoví agenti" jsou nazýváni takoví jednorázoví pachatelé. Vyšetřování BBC zveřejněné v pondělí identifikovalo údajného vůdce jako ruského agenta.
Debaty o vyšších obranných úkolech
To vše následuje v kontextu ostrých bezpečnostních debat ve Velké Británii od rezignace ministra obrany Johna Healeyho minulý týden ve čtvrtek v souvislosti se sporem o vyšší výdaje na obranu. Ve svém rezignačním dopise označil ministryni financí Rachel Reeves za "neochotnou" a premiéra Keira Starmera za "neschopného".
Vláda dosud odmítá své plány upravit. Snaží se také co nejvíce zlehčovat incidenty s Ruskem v Lamanšském průlivu. Ale večer po Healeyho rezignaci varoval konzervativní bezpečnostní politik Tobias Ellwood: "Moskva si je vědoma klesající autority této vlády a odhalené zranitelnosti této země. Měli bychom očekávat, že naše bezpečnost bude brzy Ruskem testována."
Zdroj v němčině: ZDE
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