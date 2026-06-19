V Izraeli debutuje nová židovsko-arabská politická strana s cílem svrhnout Netanjahua
19. 6. 2026
Nově založená židovsko-arabská politická strana debutovala v úterý a připojuje se k přeplněnému startovnímu poli, které usiluje o porážku vládní koalice premiéra Benjamina Netanjahua v příštích izraelských volbách plánovaných na říjen.
Makom LeKulanu, což znamená Místo pro nás všechny, je vedena Rulou Daúd a Alon-Lee Greenem, spoluzakladateli izraelsko-palestinské organizace pro soužití. Další lídři Standing Together se také připojí k straně, včetně členky městské rady Haify Sally Abed; Gadir Hani, palestinskou aktivistku za mír a práva žen; Itamara Avneriho, člena městské rady Tel Aviv-Jaffa; a Jonatan Zeigena, jehož matka, známá mírová aktivistka Vivian Silver, byla zabita Hamásem 7. října 2023 ve svém domě v kibucu Be'eri.
Podle Daúd a dalších, kteří vystoupili na tiskové konferenci v Nazaretu při veřejném představení nové strany, se platforma Makom LeKulanu zaměří na mnoho stejných témat, kolem kterých se Standing Together už léta organizuje: mír, sociální spravedlnost, rostoucí násilí a kriminalita v arabských komunitách, životní náklady a klimatickou spravedlnost.
Lídři strany říkají, že kandidují nejen proto, aby se postavili Netanjahuovi a jeho koalici, která v současnosti zahrnuje krajně pravicové extremisty jako ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira a ministra financí Bezalela Smotriče, ale také aby nabídli zásadně odlišnou vizi.
"Děláme to, protože je to poslední chvíle na záchranu naší společnosti," řekla Daúd skromnému davu, v němž mnozí byli oděni v typické fialové, jež se stala synonymem Standind Together. "Jsme opuštěni, zavražděni; naše budoucnost je v plamenech. A vím, že k nápravě nestačí říct jen to, s čím nesouhlasíme. Musíme také říct, co podporujeme."
"Takže dnes říkám: ne Netanjahuovi, Ben-Gvirovi, Smotričovi," pokračovala za nadšeného potlesku. " Ale zároveň říkám ano. Ano izraelsko-palestinskému míru, ano národní a občanské rovnosti, ano sociální spravedlnosti." Tisková konference se konala v malebné kavárně Rose v Nazaretu, což podtrhlo poselství, které se její zakladatelé snaží vyjádřit. Není to další židovská strana se symbolickým palestinským zastoupením nebo arabská strana s několika židovskými spojenci, ale to, co Daúd nazvala "skutečně sdílenou stranou, skutečným partnerstvím mezi Židy a Araby."
Podle Abeda to znamená strhnout svévolné hranice, které byly postaveny kolem židovského a arabského vedení.
"Vždy mi bylo řečeno: 'Budete odpovědní za arabskou společnost a my budeme odpovědní za židovskou společnost,'" řekla. "Ale chci vést a převzít odpovědnost za celou společnost, společně se svými židovskými partnery."
"To je to, co bude Makom LeKulanu: převzít odpovědnost za celou společnost, společně, na cestě k ukončení okupace, k míru a skutečné rovnosti."
Desetiletí organizování
Strana vznikla přímo z hnutí Standing Together, židovsko-arabského hnutí zdola, které bylo založeno v roce 2015. Od útoku 7. října a následných válek v Gaze, Libanonu a Íránu se Standing Together stala jednou z nejviditelnějších izraelských protiválečných a protiokupačních organizací, počet členů se zvýšil více než desetkrát a stala se výrazným hlasem i na mezinárodní scéně.
Uvnitř Izraele hnutí organizovalo protesty a shromáždění za příměří a požadovalo dohodu o rukojmích, chránilo konvoje s pomocí směřující do Gazy před pravicovými útoky, shánělo prostředky na protiletecké kryty v beduínských komunitách a poskytovalo ochranu Palestincům čelícím násilí osadníků na Západním břehu.
Pro Zeigena je rozhodnutí připojit se k kandidátce zakořeněno jak v osobní ztrátě, tak v politickém přesvědčení.
"Léta jsem pracoval s lidmi, kteří bojovali s chudobou, marginalizací a traumatem — drtivá většina z nich v důsledku institucionálního opuštění," řekl na tiskové konferenci. "7. října jsem to opuštění zažil na vlastní kůži. Moje matka, Vivian Silver, nepřežila masakr ve svém kibucu."
"Kvůli zničení z její ztráty jsem se rozhodl," pokračoval. "Opustil jsem práci sociálního pracovníka a od té doby jsem věnoval svůj život jedné věci: izraelsko-palestinskému míru."
Zeigen popsal, jak se jeho žal nyní mísí s jinou emocí: strachem o budoucnost, kterou jeho děti zdědí.
"Proto trvám na tom, že zoufalství se stane činem," řekl. "Protože odmítám přijmout smutek jako osud — ani pro Židy, ani pro Araby, ani pro Izraelce, ani pro Palestince."
Lídři nové strany pečlivě zdůrazňují, že Standing Together je entita odlišná od nové strany. Ve společném prohlášení vydaném před zahájením uvedli Daúd a Green, že hnutí zůstane aktivní a nezávislé, s "úplným a podstatným oddělením — organizačním, právním, finančním a politickým" mezi Standing Together a Makom LeKulanu. Daúd i Green uvedli, že si vezmou neplacené volno ze svých vedoucích rolí v hnutí, aby mohli kandidovat.
Daúd uvedla, že přechod do volební politiky je přirozeným pokračováním toho, co ona a Green pomáhali vytvořit za poslední desetiletí.
"Už deset let prosazujeme změny přesně tam, kde byly nejpotřebnější. Víme, jak takovou sílu vybudovat přímo na zemi," řekla Daúd pro Forward. "Nyní chceme tuto moc převést do hlasování, abychom mohli prosadit změny zevnitř Knesetu."
Zatímco se kolem Standing Together už měsíce šířily zvěsti o politickém pokusu, Green řekl, že on a Daúd cítili, že konečně dosáhli momentu teď nebo nikdy.
"Opravdu věřím, že jsme na kritickém bodě," vysvětlil Green. "Toto je bod, kdy izraelský lid buď pokračuje v cestě etnického čištění, nekonečných válek, okupace a hrozné kvality života jak pro Palestince, tak pro Židy žijící zde — nebo se můžeme otočit a jít opačným směrem, směrem k životu, míru a bezpečnosti pro všechny."
"Pravicové křídlo v Izraeli velmi dobře chápe, že jsme v této fázi," dodal. "A byli velmi jasní ohledně toho, co nabízejí. Nemohl bych žít sama se sebou, kdybych izraelským voličům nenabídl alternativu."
Hledání výhody
Nová strana bude od začátku čelit těžkému boji.
Každá strana vedená zakladateli Standing Together pravděpodobně zesílí kritiku, které hnutí již čelí od pravicových Izraelců, kteří je označili za zrádce za to, že se vyjadřují proti okupaci a utrpení v Gaze. Plakáty s obrázky dětí z Gazy byly strženy a aktivisté, včetně Greena, byli obtěžováni pravicovými agitátory, někdy i před svými vlastními domovy.
Makom LeKulanu už nyní čelí kritice i zevnitř izraelské levice, kde se někteří obávají, že přidání nové strany by mohlo rozdělit už tak křehký protinetanjahuovský tábor. V izraelském volebním systému strana, která nepřekročí volební práh — který je v současnosti nastaven na něco málo přes 3 % hlasů — nezíská žádné mandáty, což znamená, že se nemůže účastnit povolebních jednání, která rozhodnou, kdo sestaví jednašedesátičlennou koalici potřebnou k sestavení příští vlády.
Green tuto obavu důrazně odmítá.
"Každý průzkum jasně ukazuje, že bez židovsko-arabského partnerství je to nemožné," argumentoval. "Jedinou cestou k nahrazení Netanjahua je maximalizovat účast mezi židovskými a palestinskými občany a zajistit, aby volili stejný politický blok."
Podle Greena plánuje hlasovat pouze jeden ze čtyř palestinských občanů ve věku od 18 do 24 let. "Ale s naší stranou v soutěži tato statistika stoupá na dva ze čtyř," řekl.
Pokud byla scéna před kavárnou nějakým ukazatelem, může poselství strany už rezonovat alespoň u některých mladých lidí, které chce přivést do politiky. Během tiskové konference se skupiny procházejících teenagerů zastavily, aby povzbuzovaly řečníky.
Uvnitř bylo také vzrušení. V jednu chvíli aktivistka Galit Mass-Ader otevřeně plakala, když objímala Gadir Hani, která se připojuje ke kandidátce strany.
"Pro mě je to rozhodnutí, na které jsem se připravovala roky. Téměř celý život pracuji pro mír a soužití," řekla Hani pro Forward. "Ale od 7. října bylo tolik těžkých chvil bolesti a zoufalství."
"Tato strana je toho přesným opakem," řekla. "Je ztělesněním naděje — naděje, která patří jak Židům, tak Palestincům, a všem, kteří jsou připraveni odmítnout starou, zastaralou politiku ve prospěch nového, sdíleného politického systému."
Zdroj v angličtině: ZDE
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