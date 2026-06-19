Jak čínské "červené čáry" tiše formují globální zpravodajství
19. 6. 2026
Koncem roku 2013 tehdejší šéfredaktor Bloomberg News, Matthew Winkler, zastavil vyšetřování skrytého bohatství čínské elity. Jeho zveřejnění, varoval novináře během hovoru, "vymaže vše, co jsme se snažili vybudovat".
Více než deset let poté se tento kompromis, přístup versus přesnost, změnil v návyk. Reportéři se naučili, kde jsou hranice, a slova tiše mizí z textů.
Ppro Kanaďany to není vzdálený problém. V roce 2022 Kanadská vysílací společnost (CBC) po více než 40 letech uzavřela svou pekingskou pobočku. Nikoli kvůli vyloučení, ale proto, že úřady jednoduše přestaly vydávat víza jejím zpravodajům. Jak řekl šéfredaktor Brodie Fenlon, "efekt je stejný".
CBC neomezila své pokrytí, aby zachovala přístup, jak to udělal Bloomberg; Byla úplně vytlačena. Přesto absence slouží účelu Pekingu: ať už redakce změkčí svůj jazyk nebo zcela ztratí své zpravodaje, výsledkem je méně nezávislých očí v Číně a tenčí, opatrnější záznam o ní.
Pod vedením Si Ťin-pchinga Komunistická strana rozšířila svou kontrolu nad politickým jazykem natolik, že zpochybňuje nejzákladnější úkol žurnalistiky: přesné popisování světa.
Ticho v redakci
Slova jako "autoritářský" a jméno Si v jiných než lichotivých situacích jsou natolik silná, že vedou k odmítnutí víz, vyhoštění nebo tichému vyloučení z oficiálního přístupu.
Když německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock, ať už oprávněně či ne, nazvala Siho v roce 2023 "diktátorem", Peking reagoval zuřivě; ve většině redakcí to sotva zaznamenali. Tato tlumená reakce institucí, jejichž úkolem je přesně popisovat politické systémy, je sama o sobě story.
Cena za překročení čínských červených čar je dobře zdokumentovaná. V roce 2020 Čína vyhostila nejméně 13 amerických novinářů z New York Times, Washington Post a Wall Street Journal, což je největší vyhoštění od éry vraždění na náměstí Nebeského klidu. John Sudworth z BBC odešel v roce 2021, pod tlakem kvůli jeho reportážím v Sin-ťiangu, autonomní oblasti na severozápadě Číny, kde žije mnoho etnických menšin, včetně Ujgurů.
Korozivnější účinek však přichází ještě před publikací. Jak dokumentoval Columbia Journalism Review, rozhodnutí Bloombergu se stalo vzorem: přístup na trh a redakční nezávislost jsou v rozporu a média nyní jazyk změkčují nebo předběžně vynechávají příběhy. Americký politolog Perry Link přirovnal čínskou cenzuru k "anakondě v lustru" — had jen zřídka útočí, protože všichni dole cítí, že se dívá.
Výsledkem není falešné zpravodajství, ale pomalé zužování výraziva, které novináři používají.
Když se přesnost stane provokací
Měl bych zveřejnit svůj zájem. Studuji autoritářské vládnutí profesionálně a "autoritářský" v mém oboru není urážka. Je to zkratka pro systémy postavené na koncentrované moci, omezeném pluralismu a přísných omezeních občanských svobod. Podle jakékoliv standardní akademické definice splňuje Čína zmíněné podmínky.
Přesto to Peking bere jako urážku a některá média to obcházejí. Když redakce sahají po eufemismech, jako je "vláda jendé strany" nebo oficiální výrazy jako "demokracie celého procesu", účastní se jakéhosi jazykového praní, přičemž fakta zůstávají přesná, ale rámec se posouvá ve prospěch Číny.
Problém přesahuje jednotlivá slova: novináři musí rozhodnout, zda jsou zařízení v Sin-ťiangu "tábory", zda je hongkongský bezpečnostní zákon represivní nebo "obnovení pořádku". Každá volba formuje to, jak čtenáři chápou Čínu.
Past přístupu
Dilema je skutečné: Zpravodajové přímo na místě produkují reportáže, které nic jiného nemůže nahradit, a někteří editoři tvrdí, že udržet si kancelář, i za určitou cenu, je nejméně špatná možnost. Problém je v tom, že je to neobvyklé: Každé přizpůsobení nastavuje nový standard a Peking využívá přístup jako páku napříč pobočkami.
Nejnovější zpráva Klubu zahraničních zpravodajů v Číně, New Red Lines, zjistila, že 86 % dotázaných korespondentů mělo žádosti o rozhovor zamítnuté nebo zrušené, a 38 % uvedlo, že čínští kolegové byli obtěžováni nebo zastrašováni.
Sledování je všudypřítomné: jeden provinční systém v Che-nanu, který byl odhalen v roce 2021, byl vytvořen tak, aby novináře zařadil do kategorií "semaforů" s označením "červený" pro nepřátelské zacházení.
Když jeden kanál změkčí jazyk, aby si udržel přístup, ostatní pocítí tlak, aby následovali.
Co s tím dělat
Jediná redakce, která zpochybňuje pekingskou terminologii nebo se brání omezením přístupu, může být izolována a potrestána s minimálními náklady pro Peking. Když média jednají společně, nikdo z nich nenese riziko sám.
Zpravodajské organizace by měly zveřejňovat jasné standardy politické terminologie, chránit klasifikace jako "autoritářský" tam, kde to důkazy ospravedlňují. Skupiny bojující za svobodu tisku by měly sledovat a zveřejňovat tlak Pekingu na zahraniční média. A média by měla reagovat společně: Když je někdo potrestán, mohou jeho jazyk solidárně opakovat, protože strategie Pekingu závisí na izolaci jednotlivých cílů.
Kanada má zvláštní důvod se o to zajímat: s uzavřením kanceláře CBC nyní jedna z jejích největších redakcí pokrývá Čínu zvenčí, což nechává národní debatu více vystavenou kompromisům učiněným jinde.
Žurnalistika existuje proto, aby popsala svět takový, jaký je, ne tak, jak by si mocní přáli. Otázkou není, zda označování Číny za autoritářskou Peking uráží (uráží), ale zda bude tomuto přestupku dovoleno přetvořit slovník, na kterém je závislé přesné zpravodajství.
Prozatím se o tom rozhoduje jedna po druhé redakci ve zpravodajských organizacích po celém světě. Redakce musí tyto standardy stanovit kolektivně a veřejně – dříve, než jim budou stanoveny hranice přijatelného projevu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse