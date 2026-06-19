Vyšetřování "sarajevského safari": Italští karabiniéři našli důkazy, podezřelého zasáhlo svědectví bývalé manželky
19. 6. 2026
Karabiniéři ROS (jednotky zvláštních operací) provedli prohlídku domu, kterou vyšetřovatelé hodnotili jako "pozitivní" a vedla k zabavení materiálu, který je považován za velmi cenný pro důkazní řízení.
Operace proběhla v domě pětašedesátiletého muže žijícího v provincii Alessandria, jednoho ze čtyř podezřelých.
Během prohlídky karabiniéři našli a zabavili tlumič, specifické technické vybavení a zejména fotografii považovanou za "velmi významnou", na níž je podezřelý s tímto vybavením.
Muž z Alessandrie byl vyšetřovateli vyslýchán už před nějakou dobou, ale během dramatického výslechu se rozhodl skrýt za právo mlčet a vyhnout se všem otázkám soudce.
Prohlídka, kterou nařídili milánský státní zástupce Alessandro Gobbis a hlavní prokurátorka Marcelle Viola, nebyla náhodná. Co muže usvědčilo a poskytlo užitečné detaily pro razii byly podrobné výpovědi jeho bývalé manželky a partnerky vyšetřovatelům.
Během výslechu prozradila, že jí řekl, že trpí nočními můrami, protože v 90. letech zabíjel lidi v Bosně a Hercegovině.
Vyšetřování ROS pokračuje v analýze zabaveného materiálu a kontrole technické kompatibility tlumiče se zbraněmi z té doby.
Vyšetřování si klade za cíl osvětlit "safari v Sarajevu", což byl termín pro cizince, kteří platili za cestu do válkou zmítané Bosny a Hercegoviny a zabíjení civilistů v Sarajevu z okolních kopců ovládaných agresorskými jednotkami vedenými válečnými zločinci Ratkem Mladićem, Radovanem Karadžičem a dalšími, vše s podporou Srbska.
Případ "lidských safari", které se odehrály během obléhání Sarajeva v letech 1992 až 1995, vyvolal vyšetřování po reportáži novináře Ezia Gavazzeniho. V té době údajně několik lidí platilo za zabití civilistů, včetně žen, starších lidí a dětí. Mezi těmito "turisty smrti" byli Italové, ale také lidé z jiných zemí.
Zdroj v chorvatštině: ZDE
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