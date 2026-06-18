Rozhořčení nad skandováním „pošlete je zpátky“ ze strany pravicových europoslanců po hlasování o migračním zákonu EU
18. 6. 2026
Ostatní zákonodárci reagovali výkřiky „hanba vám“ v bouřlivé konfrontaci ohledně schválení plánu na zvýšení počtu deportací
Pravicoví europoslanci se dostali pod palbu kritiky poté, co oslavovali hlasování zaměřené na zvýšení počtu deportací v celé EU skandováním „pošlete je zpátky“, na což ostatní zákonodárci reagovali výkřiky „hanba vám“.
K vyhrocené konfrontaci v Evropském parlamentu došlo ve středu poté, co poslanci hlasovali poměrem 418 ku 218 pro schválení kontroverzních opatření zaměřených na zvýšení počtu deportací lidí bez dokladů.
Tuto reformu široce kritizují organizace na ochranu lidských práv, včetně francouzské pobočky Amnesty International, která tento týden označila tyto plány za „absurdní, kruté a diskriminační“, a 16 expertů OSN, kteří nedávno nastínili více než tucet způsobů, jak by tato pravidla mohla porušovat mezinárodní lidská práva.
Plány zahrnují opatření, na jejichž základě by lidé mohli být zadrženi až na dva roky nebo posláni do center mimo území EU, která byla popsána jako potenciální „černé díry v oblasti lidských práv“, a zároveň umožňují, aby se v Evropě uchytila imigrační politika ve stylu americké ICE.
Ve středu, když se aliance převážně středopravicových a krajně pravicových poslanců spojila na podporu těchto plánů, bylo schválení v parlamentu přijato bouřlivým potleskem. Mnoho pravicových europoslanců vyskočilo, několik z nich zvedalo pěsti do vzduchu a skandovalo „pošlete je zpátky“.
O několik vteřin později na to reagoval druhý sbor – tentokrát politiků ze středolevice a levice – skandováním „hanba vám“.
Tento moment podtrhl hluboké rozdělení v Evropském parlamentu poté, co volby v roce 2024 přinesly rekordní počet nacionalistických a krajně pravicových europoslanců.
Oslavy hlasování ze strany krajní pravice byly rychle odsouzeny. Javi López, socialista a místopředseda Evropského parlamentu, označil plenární zasedání za „hanebné“. Na sociálních sítích dodal: „Jako by lidé byli balíky. Rodiny. Nezletilí. Deportovaní do třetích zemí. To je ta Evropa, kterou nám vnucují.“
Manus Carlisle, který má na starosti komunikaci frakce Levice v Parlamentu, uvedl, že šlo o „temný okamžik, který se pravděpodobně zapíše do historie EU“, zatímco francouzská europoslankyně za hnutí Renew Laurence Farrengová prohlásila, že to byl okamžik, v němž „krajní pravice vykřikuje svou nenávist“.
Ilaria Salis, italská europoslankyně za Alianci zelených a levice, která se v roce 2023 dostala na titulní stránky novin poté, co byla zatčena při protidemonstraci proti neonacistickému shromáždění v Budapešti, to na sociálních sítích popsala jako „děsivé“.
„Lidská zvrácenost určité politické frakce zřejmě skutečně nezná hranic: radovat se z deportace nevinných lidí,“ napsala. „Radovat se ne proto, že se někomu zlepšuje život, ale proto, že se zhoršuje život někoho jiného – považovaného za odlišného, podřadného, méně zasluhujícího práva.“
Právě tak, řekla Salisová, se fašismus vkrádá do demokratických institucí.
„Dnes jsou v hledáčku především migranti a lidé na základě rasového původu – typické obětní beránky vulgární propagandy pravice,“ uvedla. „Ale zítra, pokud budeme pokračovat tímto tempem, přijde řada na stále více lidí. Bude to dělnická třída, aktivisté a disidenti – a nakonec kdokoli, kdo se nepodřídí řádu, který se nám snaží vnutit.“
Skupina socialistů a demokratů varovala, že skandování krajní pravice je jen prvním krokem. „‚Pošlete je zpátky‘ není migrační politika. Je to slogan strachu, který připravuje půdu pro mnohem temnější budoucnost,“ uvedla na sociálních sítích.
Jiní, jako například Herbert Kickl, předseda rakouské krajně pravicové Strany svobody (FPÖ), tento moment uvítali. Kickl, který v posledních volbách vedl kampaň s použitím přezdívky „lidový kancléř“, kterou kdysi používali k popisu rakouského rodáka Adolfa Hitlera, to označil za demonstraci síly pravicových zákonodárců.
„Skutečnost, že v plénu zaznělo ‚Pošlete je zpátky!‘, ukazuje především jedno: tlak zprava má účinek. Je to důležitý krok, ale zdaleka ne konec cesty,“ uvedl na sociálních sítích.
Zdroj v angličtině ZDE
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