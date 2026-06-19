Lukašenko obvinil Ukrajinu z útoku dronem na autobus s Bělorusy

19. 6. 2026

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Alexandr Lukašenko, který se označuje za prezidenta Běloruska, uvedl 18. června, že autobus s běloruskými dětmi v Brjanské oblasti Ruska byl údajně napaden dronem ukrajinského původu.

Dodal však, že Bělorusko nespěchá s "žádnými závěry".

Také zdůraznil, že incident by měl být vyšetřován "společně s Rusy". Podle Lukašenka je Rusko "připraveno pomoci".

"Pokud nás někdo provokuje a snaží se, jak někteří říkají, zatáhnout do války, myslím, že to bude špatné pro ty, kteří se to snaží udělat. Chováme se klidně," dodal.

Ministerstvo zahraničních věcí Běloruska oznámilo, že předvolalo chargé d'affaires Ukrajiny Ivana Novického. Podle tiskového mluvčího ministerstva Ruslana Varnakova byl zástupci předána protestní nóta, uvedla běloruská televizní stanice STV.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 19. 6. 2026