Lukašenko obvinil Ukrajinu z útoku dronem na autobus s Bělorusy
19. 6. 2026
čas čtení < 1 minuta
Dodal však, že Bělorusko nespěchá s "žádnými závěry".
Také zdůraznil, že incident by měl být vyšetřován "společně s Rusy". Podle Lukašenka je Rusko "připraveno pomoci".
"Pokud nás někdo provokuje a snaží se, jak někteří říkají, zatáhnout do války, myslím, že to bude špatné pro ty, kteří se to snaží udělat. Chováme se klidně," dodal.
Ministerstvo zahraničních věcí Běloruska oznámilo, že předvolalo chargé d'affaires Ukrajiny Ivana Novického. Podle tiskového mluvčího ministerstva Ruslana Varnakova byl zástupci předána protestní nóta, uvedla běloruská televizní stanice STV.
Zdroj v ruštině: ZDE
245
Diskuse