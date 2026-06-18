Írán oznámil, že se za plavbu Hormuzskou úžinou bude platit
18. 6. 2026
Teherán uvádí, že poplatky určené k pokrytí nákladů na správu vodní cesty vstoupí v platnost na konci 60denního vyjednávacího období
Írán oznámil plány na zavedení systému námořních poplatků v Hormuzském průlivu za dva měsíce, po uplynutí 60denního vyjednávacího období, které bylo zahájeno podpisem memoranda o porozumění.
Teherán, který prohlašuje historické vítězství nad USA, uvedl, že průliv je pod jeho kontrolou a že evropský plán na námořní misi doprovázející lodě průlivem nebude vítán.
Toto varování přišlo v době, kdy izraelský deník Yedioth Ahronoth informoval, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael „bude udržovat bezpečnostní zónu v jižním Libanonu tak dlouho, jak to budou vyžadovat naše bezpečnostní potřeby“, čímž narážel na více než 600 km² libanonského území okupovaného izraelskými jednotkami podél hranice.
Pokud jde o Írán, Netanjahu prohlásil, že Izrael bude i nadále „dodržovat nejvyšší cíl“, jímž je zabránit Teheránu v získání jaderných zbraní.
Írán trvá na tom, že dohoda týkající se územní celistvosti Libanonu vyžaduje úplný izraelský odchod, čímž činí Donalda Trumpa odpovědným za stažení izraelských jednotek.
Izraelské útoky bezpilotními letouny a dělostřelecké ostřelování pokračovaly i ve čtvrtek ráno. Hizballáh se v posledních dnech přihlásil k odpovědnosti za sérii útoků proti izraelským silám v oblasti Kfar Tebnit-Ali al-Taher.
Hrozby vůči dohodě přišly v době, kdy byla zrušena plánovaná slavnostní ceremonie k podpisu memoranda o porozumění mezi USA a Íránem, která se měla konat v pátek.
Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeshkian již dokument, přeložený do angličtiny a perštiny, osobně podepsali.
Zrušení slavnostního ceremoniálu znamená, že hlavní zprostředkovatel, pákistánský premiér Shehbaz Sharif, nyní do Švýcarska necestuje, což je rána pro Pákistán, který by uvítal příležitost dostat se do světového centra pozornosti.
Americký viceprezident JD Vance uvedl, že stále hodlá do Švýcarska odcestovat, připustil však, že neví, jak se situace vyvine.
Írán oznámil, že jednání na technické úrovni mezi oběma stranami se uskuteční v luxusním horském letovisku Bürgenstock u Lucernského jezera, které vlastní Katar.
Jednání, která představují první přímé setkání obou stran od jejich schůzky v Islámábádu 12. dubna, se zaměří na to, jak realizovat memorandum o 14 bodech, včetně toho, jak zrušit sankce na vývoz íránské ropy a zajistit, aby obchodní lodní provoz začal volně proudit Hormuzským průlivem.
Na briefingu v Bílém domě Vance uvedl, že již byl vydán příkaz k zrušení blokády íránských přístavů a že Íránem proplulo více než tucet lodí. Dodal, že počet amerických vojáků bude do 30 dnů snížen na předválečnou úroveň a že kopie memoranda, které oficiálně zveřejnila Trumpova administrativa, byly zaslány Kongresu.
Pro ty, kteří doufali, že v Hormuzském průlivu bude obnovena plná a trvalá svoboda plavby, to byla rána: íránský hlavní vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že průliv je třeba spravovat, což bude něco stát.
Saúdský ministr zahraničí, princ Faisal bin Farhan Al Saud, však íránský plán zpochybnil. Řekl: „Správa průlivu před konfliktem fungovala bez problémů. Nevyskytovaly se žádné problémy. Lodě pluly volně. Nebyly zde žádné bezpečnostní problémy. Nebyly zde žádné environmentální problémy.
„Proč bychom tedy nyní, v důsledku konfliktu, měli přijímat nějaké nové uspořádání, které nám bude vnuceno? To mi nedává smysl. Domnívám se tedy, že se musíme vrátit k tomu, jak to bylo dříve, což fungovalo dobře, a tím by to mělo skončit.“
Muath Alwari, ředitel pro strategické plánování SAE, uvedl, že SAE byly během války pravděpodobně terčem nejvíce íránských útoků, které mířily na hotely, turistické atrakce a civilní infrastrukturu.
Dodal, že vztahy SAE s Izraelem se během války posílily, protože SAE shledaly Izrael jako spolehlivého partnera v oblasti obrany.
Spolupráce země s Izraelem se po válce podle Alwariho jen prohloubí. „To nemění náš úsudek, který nás od samého začátku motivoval k uzavření Abrahamových dohod.“ Tyto dohody normalizovaly vztahy mezi Spojenými arabskými emiráty a Izraelem.
Obě prohlášení klíčových osobností z Perského zálivu přišla v době, kdy íránské ministerstvo zahraničí zahájilo dlouhý proces napravování vztahů se svými spojenci v Perském zálivu. Írán doufá, že země Perského zálivu podstatně přispějí do plánovaného íránského stavebního fondu ve výši 350 miliard dolarů, jehož zřízení USA odsouhlasily a který má přilákat především investory ze soukromého sektoru v regionu.
Íránský ministr hospodářství Seyed Ali Madanizadeh uvedl, že výjimka udělená USA ohledně íránského vývozu ropy nepřinese ekonomický rozmach, přičemž odborníci tvrdí, že v krátkodobém horizontu by to mohlo vést pouze k mírnému nárůstu produkce.
Uvedl, že válka vedla k výraznému poklesu příjmů a drastickému propadu výnosů z ropy, což prohloubilo rozpočtovou nerovnováhu, a dodal: „Není to tak, že by se všechno prostě vrátilo do normálu.“
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