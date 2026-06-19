Izrael dál zabíjí palestinské civilisty

19. 6. 2026

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Při izraelském útoku na vozidlo ve městě Gaza zahynuli nejméně tři Palestinci. Počet obětí izraelských útoků od uzavření „příměří“ zprostředkovaného USA v říjnu 2025 překročil 1 000.

Izraelský útok bezpilotním letounem na rušnou ulici v Gaze si ve čtvrtek vyžádal tři mrtvé a několik zraněných. Útok zasáhl vozidlo za bílého dne na křižovatce Abu Khadra, která patří k nejrušnějším místům ve městě.




Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert zveřejnil ostrý článek o židovském terorismu na Západním břehu. „Každodenní terorismus, který je řízen, organizován, podněcován a podporován izraelskou vládou, již nelze dále tolerovat.“

Když bývalí izraelští premiéři, bývalí náčelníci generálního štábu IDF a bývalí šéfové izraelské rozvědky šéfové Šin Bet varují před židovským terorismem na Západním břehu, my – americká židovská komunita – bychom měli naslouchat. Každá palestinská rodina vyhnaná ze svého domova, každá napadená vesnice, každý čin, který zůstane bez trestu, dále poškozuje izraelskou demokracii a budoucnost. Jedná se o společný problém. A nelze na něj reagovat mlčením.

„Byl jsem lékařem, když mě odvedli, a jsem lékařem i teď, když jsem se vrátil. Můj závazek vůči pacientům zůstává jedinou věcí, kterou mi nemohli vzít.“ Dr. Ahmad Mhanna, bývalý ředitel nemocnice Al-Awda v severní části Gazy, sdílí svou strhující výpověď o tom, jak přežil. V okupovaném pásmu Gazy čelí palestinští zdravotníci bezprecedentním nebezpečím; mnoho z nich je zadržováno izraelskými silami za podmínek, které porušují mezinárodní humanitární právo. Organizace Amnesty International nadále dokumentuje tato systematická porušování, včetně rozšířeného používání mučení a jiného špatného zacházení ze strany Izraele vůči palestinským zadrženým, a zároveň požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech, kteří jsou svévolně zadržováni.

Pracovníci civilní obrany v libanonském Nabatiehu prohledávali trosky svého zničeného velitelství a hledali své osobní věci, archivy a vzpomínky poté, co izraelský útok minulý měsíc tuto budovu zničil.

 Izraelská okupační armáda ostřeluje město Nabatieh v jižním Libanonu fosforovými granáty, jejichž použití je mezinárodně zakázáno.

Breaking | Israeli occupation artillery shells the town of Nabatieh, southern Lebanon with internationally prohibited phosphorus. pic.twitter.com/Lil02zFMDK

IDF představila rozšířenou okupační zónu v Libanonu, čímž zpochybila dohodu mezi USA a Íránem






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Obsah vydání | 19. 6. 2026