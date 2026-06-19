Izrael dál zabíjí palestinské civilisty
19. 6. 2026
Při izraelském útoku na vozidlo ve městě Gaza zahynuli nejméně tři Palestinci.
Počet obětí izraelských útoků od uzavření „příměří“ zprostředkovaného USA v říjnu 2025 překročil 1 000.
An Israeli attack on a vehicle in Gaza City has killed at least three Palestinians.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 18, 2026
The death toll from Israeli attacks has surpassed 1,000, since the US-brokered 'ceasefire' in October of 2025. pic.twitter.com/4NnsMqChZX
Izraelský útok bezpilotním letounem na rušnou ulici v Gaze si ve čtvrtek vyžádal tři mrtvé a několik zraněných. Útok zasáhl vozidlo za bílého dne na křižovatce Abu Khadra, která patří k nejrušnějším místům ve městě.
An Israeli drone strike on a busy street in Gaza City killed three people and injured more on Thursday. The strike hit a vehicle in broad daylight at the Abu Khadra intersection, one of the busiest places in the city. pic.twitter.com/1nkUcxj4y5— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 18, 2026
Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert zveřejnil ostrý článek o židovském terorismu na Západním břehu. „Každodenní terorismus, který je řízen, organizován, podněcován a podporován izraelskou vládou, již nelze dále tolerovat.“
BREAKING: Former Israeli Prime Minister Ehud Olmert has published a scathing piece on 'Jewish terrorism' in the West Bank.— Kegham Balian (@kbalian90) June 18, 2026
“The daily terrorism that is managed, directed, encouraged and supported by the Israeli government can no longer be tolerated.” pic.twitter.com/YVWfhGNJRN
When former Israeli prime ministers, former IDF chiefs of staff and former Shin Bet heads warn about Jewish terror in the West Bank, we – the American Jewish community – should listen.— J Street (@jstreetdotorg) June 18, 2026
Every Palestinian family driven from their home, every village attacked, every act of impunity…
„Byl jsem lékařem, když mě odvedli, a jsem lékařem i teď, když jsem se vrátil. Můj závazek vůči pacientům zůstává jedinou věcí, kterou mi nemohli vzít.“ Dr. Ahmad Mhanna, bývalý ředitel nemocnice Al-Awda v severní části Gazy, sdílí svou strhující výpověď o tom, jak přežil. V okupovaném pásmu Gazy čelí palestinští zdravotníci bezprecedentním nebezpečím; mnoho z nich je zadržováno izraelskými silami za podmínek, které porušují mezinárodní humanitární právo. Organizace Amnesty International nadále dokumentuje tato systematická porušování, včetně rozšířeného používání mučení a jiného špatného zacházení ze strany Izraele vůči palestinským zadrženým, a zároveň požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech, kteří jsou svévolně zadržováni.
“I was a doctor when they took me, and I am a doctor now that I have returned.— Amnesty UK (@AmnestyUK) June 18, 2026
My commitment to my patients remains the one thing they could not take away.”
Dr. Ahmad Mhanna, former director of Al-Awda Hospital in northern Gaza, shares his harrowing testimony of survival.… pic.twitter.com/BaKL7Lryey
Pracovníci civilní obrany v libanonském Nabatiehu prohledávali trosky svého zničeného velitelství a hledali své osobní věci, archivy a vzpomínky poté, co izraelský útok minulý měsíc tuto budovu zničil.
Civil defense workers in Lebanon's Nabatieh sifted through the rubble of their destroyed headquarters, searching for belongings, archives and memories after an Israeli strike destroyed the facility last month https://t.co/ezxM45ByyM pic.twitter.com/SfDWrxiTTx— Reuters (@Reuters) June 18, 2026
Izraelská okupační armáda ostřeluje město Nabatieh v jižním Libanonu fosforovými granáty, jejichž použití je mezinárodně zakázáno.
Breaking | Israeli occupation artillery shells the town of Nabatieh, southern Lebanon with internationally prohibited phosphorus. pic.twitter.com/Lil02zFMDK
— Quds News Network (@QudsNen) June 18, 2026IDF představila rozšířenou okupační zónu v Libanonu, čímž zpochybila dohodu mezi USA a Íránem
IDF presents expanded Lebanon occupation zone, challenging U.S.-Iran pact https://t.co/NxMDwWop3i— Haaretz.com (@haaretzcom) June 18, 2026
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