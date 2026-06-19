Ukrajina překonala ruský rekord v počtu vypuštěných dronů za den
19. 6. 2026
Novináři porovnali data zveřejněná ruským ministerstvem obrany o sestřelených ukrajinských UAV za posledních 24 hodin a nejmasivnějším ruském útoku dronem na Ukrajinu během války.
Podle údajů ruského ministerstva obrany, které šířila ruská média včetně Astry, ruské protivzdušné obranné síly sestřelily 992 ukrajinských dronů letadlového typu, čtyři dálkové střely Flamingo, tři rakety systému HIMARS a 10 řízených leteckých bomb.
Agentura naznačila, že by mohlo být použito ještě více ukrajinských dronů, protože Ministerstvo obrany obvykle informuje pouze o sestřelených objektech. Ale i když vezmeme tato data jako základ, útok Ozbrojených sil Ukrajiny na Ruskou federaci překonal ruský rekord v počtu UAV vystřelených na Ukrajinu za den. Rusové provedli největší útok dronů na Ukrajinu během celé války 24. března. Celkem pak Rusko nasadí téměř tisíc UAV denně.
"Co to znamená? Tato čísla ukazují růst schopností Ukrajiny. V prvních letech války se Ozbrojené síly Ukrajiny nemohly v intenzitě úderů hluboko na území rovnat ruské armádě. Zlom nastal letos," poznamenalo ruské médium.
Novináři analyzovali data z otevřených zdrojů a shrnuli, že v březnu Ukrajina vyslala více dronů na Ruskou federaci (7 551 a 6 462), v dubnu Rusové vyhráli (6 583 a 4 801), ale v květnu Ukrajina opět vedla (8 973 a 8 150).
Zdroj v ruštině: ZDE
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