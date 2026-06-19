Ukrajinci mají menší zločinnost než místní lidi

19. 6. 2026

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Petr Konečný: 


Veřejnost má podle mě právo vědět, že Češi jsou v průměru dvakrát častěji ve vězení za spáchaný trestný čin, než lidi z Ukrajiny.

Prosím nevěřte těm, kteří v Česku šíří nenávist proti cizincům. Často totiž pěkně lžou, nebo manipulujou. Lidi z Ukrajiny nezneužívají dávky a naopak drtivá většina jich pracuje. 

Do našeho rozpočtu nám vrátili násobně více, než kolik stála jakákoliv naše pomoc Ukrajině. Apod. 

Lidi z Ukrajiny tady jsou už 4 roky, kvůli válce, kterou vyprovokovalo Rusko. Velká část už to tady bere jako domov. Jsou to naši sousedé, kolegové, kamarádi. Chovejme se k nim hezky, jak si zaslouží.

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Obsah vydání | 19. 6. 2026