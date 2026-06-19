Nezapomeňte prosím na pravidla pro chování v horku
19. 6. 2026
10 „zlatých pravidel pro chování v horku“ od lékařů nám poslal Uwe Ladwig
1. Nevystavujte se přímému slunci. Pokud jste venku na slunci, noste vzdušné oblečení a světlou pokrývku hlavy.
2. Zdržujte se pokud možno v chladných místnostech. Obytné prostory ráno brzy vyvětrejte, poté zavřete okna a zatemněte místnosti.
3. Vyhněte se nezvyklé fyzické námaze. Sport nebo práci na zahradě přesuňte do časných ranních hodin.
4. Dopřejte si delší polední přestávku, udělejte si siestu.
5. Upřednostňujte lehká jídla, jako je zelenina, ryby nebo ovoce.
6. Pijte více než obvykle, „vždy nad míru žízně“, ale žádný alkohol, ne příliš studené nápoje – a pokud možno žádné nealkoholické nápoje, protože ty jsou bohaté na cukr a kalorie.
7. Nepijte příliš mnoho najednou, protože za hodinu dokážete přijmout a smysluplně využít pouze 500 až 800 ml tekutin. Nejlepší je pít po celý den každou hodinu sklenici vody, i když ještě nemáte žízeň.
8. Při horku tělo spotřebovává více sodíku, hořčíku a vápníku. Proto je vhodné pít minerální vody obohacené o tyto prvky. Lidé s onemocněním srdce a ledvin by však měli být opatrní a poradit se se svým lékařem, jaké druhy a množství vody jsou pro ně vhodné.
9. Dávejte pozor i na ostatní: pravidelně kontaktujte osoby žijící samy a osoby s tělesným či mentálním postižením.
10. Nikdy nenechávejte děti ani domácí zvířata v zaparkovaném autě.
Roční dívenka zemřela v rozpáleném autě v Německu. Matka na ni zapomněla a šla do práce. Takových případů jsou stovky.
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