Kvůli ukrajinským útokům prudce klesají zásoby ruských raket protivzdušné obrany
19. 6. 2026
Snížení zásob může být jedním z faktorů, které umožní Ukrajině efektivněji zasáhnout cíle hluboko na území Ruské federace. Ukrajinské zdroje nespecifikovaly přesný počet zbytků raket, ale oznámily znatelné snížení zásob pro S-300.
Systém S-300 vyvinutý v SSSR zůstává součástí ruské protivzdušné obrany, navzdory přítomnosti modernějších komplexů – S-350, S-400 a Pancir-S1. Současně je S-300 nadále používán k ochraně proti ukrajinským raketovým a dronovým útokům.
Podle ukrajinských zpravodajských služeb mělo Rusko v roce 2025 více než 400 raket pro systémy S-300PM a S-400, ale nyní zásoby klesají. Důvody jsou jak intenzivní použití v obraně, tak převedení části raket S-300 pro útoky na Ukrajinu v režimu země-země.
Současně Ruská federace spotřebovává značné množství raket na odvrácení masivních náletů ukrajinských dronů. Proto je v Rusku méně zdrojů, které by mohly být nahromaděny na jiné hrozby.
Analytici také upozorňují, že ukrajinské síly úmyslně útočí na ruské protiletadlové systémy na okupovaných územích, zejména na Krymu. Podle Roba Leeho, odborníka z Institutu pro zahraniční politiku (FPRI), se ruské zásoby protiletadlových raket spotřebovávají "velmi rychle, na úrovni, která může být neudržitelná", protože Ukrajina vyrábí a používá více dálkových dronů než Rusko protiletadlových střel.
Současně ukrajinský představitel v komentáři pro CBS News poznamenal, že Rusko také čelí nedostatku komponent pro výrobu raket, včetně naváděcích systémů a řídicích modulů. Je to způsobeno sankcemi a obtížemi při dovozu ze zahraničí.
Zdroj v angličtině: ZDE
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