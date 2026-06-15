Súdán: Válka, na kterou svět zapomněl
15. 6. 2026
Dnes je Súdán pravděpodobně domovem největší humanitární katastrofy na Zemi. Miliony lidí čelí akutnímu hladu. Děti umírají na podvýživu. Celé komunity byly vykořeněny ze svých domovů. Rodiny, které kdysi žily produktivní životy, nyní přežívají v přeplněných táborech, opuštěných školách a provizorních přístřešcích. Epidemie se nadále šíří mezi obyvatelstvem s omezeným přístupem ke zdravotní péči, čisté vodě nebo základní sanitaci.
Přesto se Súdán sotva objevuje v celosvětových titulcích. Kamery jsou v Kyjevě. Aktuální zprávy se zaměřují na Blízký východ. Diplomatická energie je spotřebována geopolitickými rivalitami rozprostírajícími se napříč Evropou, Asií a Perským zálivem. Mezitím se celý národ ve zpomaleném záběru hroutí.
Tragédií není jen to, že Súdán trpí. Tragédií je, že Súdán trpí v tichosti.
Každý den rodiny přežívají na jediném jídle. Rodiče bezmocně sledují, jak děti chřadnou hlady. Farmáři nemají přístup ke své půdě. Trhy se zhroutily. Školy jsou zavřené. Nemocnice byly zničeny, vypleněny nebo opuštěny.
Tohle není přírodní katastrofa. Tohle je katastrofa způsobená člověkem.
Válka mezi súdánskými ozbrojenými silami (SAF) a Silami rychlé podpory (RSF) se stala brutálním soubojem o moc, který se odehrává na zádech civilistů. Celá města byla srovnána se zemí. Zdravotní systémy se zhroutily. Infrastruktura byla zdevastována. Generace pokroku byly vymazány.
Ale existuje ještě jedna nepříjemná pravda. Války tohoto rozsahu nepokračují celé roky bez zapojení vnějších zájmů.
Súdán leží na křižovatce Afriky, Rudého moře a Blízkého východu. Jeho strategická poloha, nerostné bohatství, zemědělský potenciál a geopolitický význam zajišťují, že mocné zájmy nadále vnímají zemi skrze prizma vlivu a výhody, nikoli lidského utrpení. Důsledkem je konflikt, který se stále více prohlubuje, zatímco obyčejní Súdánci platí cenu.
A kde je Afrika?
Africká unie byla vytvořena právě pro takové okamžiky. AU vydala prohlášení, svolala schůzky a podpořila diplomatické iniciativy. Přesto se mnoho Afričanů stále více ptá, zda přední politická instituce kontinentu uplatnila naléhavost a vliv, které krize takového rozsahu vyžaduje.
Pokud Africká unie nemůže vést snahy o ukončení války, která ohrožuje stabilitu celého regionu, je třeba položit obtížné otázky ohledně její účinnosti jako kontinentálního mírového a bezpečnostního mechanismu.
Súdán potřebuje víc než jen komuniké. Vyžaduje trvalou africkou diplomacii, koordinované zapojení regionálních lídrů, tlak na všechny strany, aby ukončily nepřátelství, odpovědnost těch, kteří brání míru, a jednotnou kontinentální strategii, která staví súdánské civilisty nad politické kalkulace.
Cesta k míru není ani záhadná, ani nemožná. Trvalé řešení bude vyžadovat okamžité příměří, neomezený humanitární přístup, smysluplná jednání se všemi hlavními zainteresovanými stranami a záruky, že budoucí politický řád Súdánu nemůže být diktován pouze ozbrojenými aktéry. Nejdůležitější je, aby zbraně ztichly na dostatečně dlouho, aby humanitární organizace mohly dosáhnout k těm, kteří čelí hladu a nemocem.
Bezprostřední humanitární potřeby jsou obrovské, ale ne nepřekonatelné. Mezinárodní společenství běžně mobilizuje desítky a stovky miliard dolarů v reakci na globální krize. Zdroje potřebné k prevenci hladomoru, poskytování léků, přístřeší vysídleným rodinám a obnovení základních služeb v Súdánu představují jen zlomek této částky.
To, co chybí, není kapacita. Je to politická vůle.
Možná nejbolestivější otázka je tato: Proč se zdá, že to nikoho nezajímá?
Část odpovědi spočívá v povaze moderních médií. Zpravodajské organizace sledují publikum. Diváci sledují krize, které dominují mezinárodní politice. Války, které přímo ovlivňují velmoci, přitahují trvalé pokrytí. Konflikty zahrnující strategické aliance vyvolávají nekonečné analýzy.
Súdán nedělá ani jedno.
Jeho oběti jsou převážně chudé. Jeho utrpení je postupné, nikoli dramatické. Jeho tragédie se odehrává daleko od center globální moci. A tak, zatímco počet obětí roste a vysídlení dosahuje historických úrovní, Súdán klesá v mezinárodní agendě ještě níže.
Krutou ironií je, že čím větší je humanitární krize, tím více hrozí, že se stane normalizovanou. Výsledkem je nebezpečná hierarchie lidského utrpení, v níž některé životy přitahují celosvětovou pozornost, zatímco jiné mizí ve statistikách.
Ale statistiky nemohou vystihnout celý příběh. Za každou vysídlenou osobou stojí rodina, která je nucena uprchnout. Za každým případem podvýživy stojí dítě, jehož budoucnost je ukradena. Za každým nedostatkem financí stojí člověk bez jídla, léků a přístřeší.
Válka v Súdánu by měla mezinárodní společenství zahanbit. Nejen proto, že pokračuje. Ale protože pokračuje převážně mimo pohled světa.
Historie si bude pamatovat, kdo tuto válku prodloužil. Historie si bude pamatovat, kdo ji nedokázal zastavit. Historie si zapamatuje, kdo se odvrátil.
A historie se bude ptát, zda Afrika v okamžiku své největší humanitární potřeby našla odvahu jednat – nebo jen slova, která vyjádřila obavy.
Zdroj v angličtině: ZDE
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