Ruská fregata vystřelila varovné výstřely na britskou jachtu v Lamanšském průlivu
16. 6. 2026
Britské ministerstvo obrany vyšetřuje případ, kdy byly výstřely zřejmě vypáleny ve vzdálenosti do 500 metrů od plavidla poblíž ostrova Wight
Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy, že ruská fregata „Admirál Grigorovič“ vypálila varovné výstřely ve vzdálenosti do 500 metrů od britské jachty plující něco málo přes 30 km jižně od ostrova Wight.
Jachta, která pokračovala v plavbě, nehlásila žádné zranění ani škody. Člun z hlídkové lodi HMS Tyne navštívil jachtu, aby shromáždil podrobnosti a ověřil, zda je posádka v bezpečí.
K incidentu došlo jen několik dní poté, co Velká Británie zadržela ropný tanker spojený s Ruskem u pobřeží ostrova Wight; jednalo se o první případ, kdy britské síly provedly zadržení plavidla, na které byly uvaleny sankce, od začátku války proti Ukrajině.
Zdroje z ministerstva obrany však uvedly, že tento incident považují za ojedinělý případ, který nesouvisí se zadržením tankeru Smyrtos britskými silami.
Fregata „Admirál Grigorovič“ byla letos pravidelně nasazována v blízkosti britských vod. Pravidelně doprovázela plavidla ruské stínové flotily v Lamanšském průlivu a Severním moři a doplňovala palivo u pobřeží Suffolku, aby zůstala v blízkosti Spojeného království.
Když pluje v blízkosti britských teritoriálních vod, je obvykle sledována plavidly britského námořnictva. V danou chvíli byla fregata sledována HMS Mersey, další pobřežní hlídkovou lodí.
Tato válečná loď je první z třídy fregat o délce téměř 125 metrů a s posádkou až 220 členů. Její hlavní 100mm dělo je schopno vystřelit 80 nábojů za minutu na vzdálenost více než 20 km a zasáhnout více cílů najednou.
Střelecké incidenty jsou v době míru extrémně vzácné.
Zdroj v angličtině ZDE
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