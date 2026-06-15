Kolaps Amocu by mohl změnit evropské klima desetkrát rychleji, než se očekávalo. Nejsme na to připraveni
15. 6. 2026
Systém oceánských proudů, který přenáší teplo v Atlantském oceánu, hraje klíčovou roli v regulaci klimatu. Jeho současné monitorování by mohlo být ukončeno
Představte si, že zjistíme, že se k Zemi řítí velký asteroid. Jsme schopni zasáhnout a zabránit katastrofě, ale místo toho omezíme financování potřebné k jeho sledování. Tvrdilo se, že několik milionů dolarů je příliš drahé na to, abychom měli šanci zachránit společnost, píší vědci Penny Holliday, Femke de Jong a Sjoerd Groeskamp
Ačkoli tento scénář není reálný, metafora je alarmujícím způsobem přesná. V Evropě utrácíme 1 miliardu eur na sledování vesmíru kvůli asteroidům, i když skutečné riziko dopadu asteroidu, který by znamenal konec civilizace, je téměř nulové.
Vlády se však nezavazují utratit ani zlomek této částky na adekvátní sledování hrozby, která je bezprostřednější, pravděpodobnější a nachází se přímo zde na Zemi: zásadní změna v Atlantické meridionální cirkulaci (AMOC).
AMOC je rozsáhlý systém oceánských proudů, který přenáší teplo z jihu na sever v Atlantském oceánu, čímž hraje klíčovou roli v regulaci globálního klimatu, na kterém je postavena moderní civilizace – od zemědělství přes infrastrukturu až po zdraví, prosperitu a kulturu. Změny v systému AMOC mohou mít dopad na potravinovou bezpečnost, záplavy na pobřeží, bouře, poptávku po energii, migraci, plánování infrastruktury atd.
V rámci současné změny klimatu se předpokládá, že Amoc oslabí natolik, že radikálně změní počasí a způsobí vzestup hladiny moře v Evropě. Existuje však jen malá shoda ohledně toho, kdy a jak rychle k tomu dojde. Prognózy budoucího Amocu se liší mezi jednotlivými klimatickými modely a zatímco vědci pokračují ve zlepšování schopnosti modelů reprezentovat skutečný oceán, pokrok je brzděn nedostatečným porozuměním fyziky Amocu.
V důsledku toho se pro tvůrce politik komplikuje zavádění adaptačních strategií ke snížení finančních ztrát a dopadů na lidské životy. O to více je tedy překvapivé, že dnešní minimální monitorování AMOC, naše největší naděje na pochopení toho, co nás čeká, je nyní akutně ohroženo ukončením. To nás ponechá v nevědomosti, bez ochrany a nepřipravené.
Ještě horší je, že existuje riziko, že oslabení Amocu přeroste v kolaps. V tomto konkrétním scénáři by Evropa zažila klimatickou změnu až 10krát rychlejší než dnes. Vzhledem k tomu, že se jako společnost již nyní jen těžko vyrovnáváme se současnou klimatickou změnou, nedokážeme si ani představit, jaký dopad by kolaps Amocu mohl mít na náš každodenní život.
Další zmatek vyvolává lavina nových studií, které přinášejí odlišné interpretace toho, zda se Amoc již oslabil. Důvodem je, že mnoho nových studií vychází z odhadů síly Amocu, které se snaží zaplnit mezeru způsobenou nedostatkem přímých měření z minulosti, například pomocí historických údajů o teplotě mořské hladiny.
Následná vědecká debata může vypadat jako neshoda, ve skutečnosti však odráží vysokou míru nejistoty způsobenou nedostatkem dat.
Za touto vysokou mírou nejistoty stojí absence dlouhodobých pozorování AMOC, která by nám umožnila popsat minulé změny a pochopit, jak AMOC funguje. Nacházíme se v situaci, kdy se snažíme porozumět systému v planetárním měřítku s velmi malým množstvím přímých pozorování.
Systematické monitorování AMOC začalo teprve před dvěma desítkami let, kdy hrstka vizionářských vědců v různých zemích spojila jednotlivé národně financované výzkumné projekty v rámci konkurenčního vědeckého prostředí.
Přesto jsou tato měření nyní měřítkem pro klimatické modely a zásadně zlepšila naše porozumění Amocu. Extrémní zranitelnost financování pozorování Amocu potvrdilo nedávné hodnocení, které ukázalo, jak problémy s financováním již omezily možnosti pozorování Amocu.
Několika iniciativám monitorování Amocu hrozí zastavení financování a mohly by být kdykoli ukončeny. I když se nemůžeme vrátit v čase a provést více pozorování, můžeme zlepšit naši strategii pozorování pro budoucnost.
Místo toho Trumpova administrativa navrhla rozpočtové škrty pro NASA, NOAA a NSF – agentury, které dohromady poskytují asi 50 % celkového rozpočtu na monitorování AMOC. Minulý týden USA oznámily omezení rozsahu iniciativy Ocean Observing Initiative, která byla součástí programu pozorování AMOC.
Nedávno spuštěná evropská iniciativa OceanEye vyčlenila 50 milionů eur na pozorování oceánů a je velkou pobídkou k pokračování pozorování AMOC. Než však bude OceanEye plně funkční, bude již nutné financovat, naplánovat a vybavit výzkumné lodě, které obsluhují současné pozorovací systémy.
Stručně řečeno: monitorování, porozumění a předpovídání Amocu je ohroženo. Bez trvalého pozorování Amocu nemůžeme vědět, co nás čeká. Kolaps Amocu může být na spadnutí, může k němu dojít za sto let, nebo pokud budeme jednat odvážně a omezíme změnu klimatu, může být zcela odvrácen.
Příliš dlouho bylo porozumění a monitorování Amocu považováno za akademickou záležitost. Místo toho by se s ním nyní mělo zacházet tak, jak si to skutečně zaslouží: jako s naléhavou globální prioritou. Existuje naléhavá a zásadní potřeba vytvořit alternativní mezinárodní strategii financování, která zajistí dlouhodobé monitorování Amocu a zrealizuje robustní, nepřetržitý a otevřený program monitorování Amocu, jenž poskytne znalosti pro budování bezpečnějšího a odolnějšího světa.
Náklady na veškeré monitorování AMOC činí přibližně 25 milionů eur ročně. To znamená, že za pět centů na osobu a rok může EU udržovat jeden z nejdůležitějších systémů monitorování klimatu na světě, který ovlivňuje náš každodenní život a zvyšuje odolnost vůči klimatické krizi.
Proto naléhavě vyzýváme EU, Spojené království a další mezinárodní partnery, aby se zapojili, pospíšili si, zorganizovali se a spolupracovali na zajištění dlouhodobého pokračování monitorování AMOC, než bude ztraceno.
Zdroj v angličtině ZDE
Autoři:
- Penny Holliday je vědeckou ředitelkou Národního oceánografického centra a již 30 let se zabývá výzkumem oceánské cirkulace.
- Dr. M. Femke de Jong je vedoucí vědeckou pracovnicí Královského nizozemského institutu pro mořský výzkum (NIOZ) a již 23 let se zabývá výzkumem atlantické cirkulace.
- Dr. Sjoerd Groeskamp je vedoucím vědeckým pracovníkem Královského nizozemského institutu pro mořský výzkum (NIOZ) a zabývá se oceánskou fyzikou a termodynamikou.
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