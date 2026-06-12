Francie obviňuje izraelskou firmu z vměšování se do skotských voleb a z útoků na SNP
12. 6. 2026
Agentura pro kybernetickou bezpečnost konstatuje, že izraelská firma BlackCore se zaměřila na skotského premiéra Johna Swinneyho a zasahovala také do voleb v New Yorku a ve Francii
Francouzská agentura pro kyberbezpečnost obvinila izraelskou technologickou firmu BlackCore z vměšování se do skotských voleb na začátku tohoto roku tím, že se zaměřila na skotského premiéra Johna Swinneyho.
Agentura pro odhalování dezinformací Viginum uvedla, že BlackCore letos čtyřikrát využila falešné účty na sociálních sítích k útokům na Swinneyho, na Skotskou národní stranu a na skotskou vládu.
Viginum uvedlo, že BlackCore zaměřilo své operace na komunální volby ve Francii, ale zaměřilo se také na volby starosty v New Yorku, které vyhrál Zohran Mamdani, a na další země, jako je Togo a Angola.
Na čtvrteční tiskové konferenci po boku francouzského premiéra Sébastiena Lecornua uvedl vedoucí oddělení digitálních zásahů agentury Viginum Marc-Antoine Brillant, že její vyšetřování identifikovalo BlackCore jako pachatele, ale stále není jasné, kdo tuto firmu najal.
Řekl: „Tento modus operandi se neomezoval pouze na komunální volby ve Francii. Zdá se, že byl také použit k provádění zahraničních operací digitální interference v jiných zemích nebo regionech, jako je Angola, Togo, volby ve Skotsku a komunální volby v New Yorku v roce 2025.“
Brillant dodal: „Naše vyšetřování neumožnilo identifikovat sponzora nebo sponzory, pokud vůbec existují, stojící za touto zahraniční digitální interferencí.“
Zpráva firmy Viginum konstatuje, že Swinney, SNP a decentralizovaná vláda v Edinburghu byli terčem specifické kampaně v období od 6. ledna do 8. května, během tvrdého volebního boje o skotský parlament a před ním.
Uvádí se v ní, že firma BlackCore se podílela na „koordinovaném zveřejňování příspěvků“ a mobilizaci nejméně 256 účtů na sociální platformě X, což umožnilo distribuci přibližně 1 400 komentářů. Účet Swinneyho byl terčem útoku 652krát, účet SNP 338krát a účet skotské vlády 112krát.
Swinney a jeho kolegové ministři otevřeně kritizovali kroky izraelské vlády v Gaze a na Západním břehu a uvalili na Izraelské obranné síly (IDF) určitou formu sankcí tím, že pozastavili státní dotace pro zbrojní firmy, které IDF zásobují, a zmrazili podporu vývozu do Izraele.
Zpravodajská agentura Reuters, která o firmě BlackCore informovala již dříve, uvedla, že tato firma po kontaktování jejími reportéry vymazala obsah svých webových stránek a na žádosti o komentář nereagovala.
Firma BlackCore se dříve popisovala jako „elitní společnost zabývající se ovlivňováním, kybernetikou a technologiemi, vytvořená pro moderní éru informační války“. Uváděla, že vládám a politickým kampaním poskytuje „špičkové strategie, pokročilé nástroje a robustní zabezpečení pro utváření narativů“.
Izraelská vláda uvedla, že čeká na obdržení francouzské zprávy, než se rozhodne, zda provede vlastní vyšetřování, a popřela, že by měla jakýkoli zájem zasahovat do voleb v jiných zemích. Skotská vláda a Úřad vlády byly požádány o komentář.
Swinney uvedl, že online dezinformace představují „skutečnou a bezprostřední hrozbu“ pro demokracii, a vyzval britskou vládu, aby v souladu s doporučeními z nedávné zprávy Philipa Rycrofta přikládala nepřátelskému vměšování cizích států mnohem vyšší prioritu.
„Je zřejmé, že organizované dezinformační kampaně a zahraniční vměšování do voleb jsou problémy, které je třeba brát vážně,“ řekl Swinney. „Je třeba přijmout naléhavá opatření k boji proti hrozbě zahraničního politického zasahování na internetu a zajistit, aby tím nebyly podkopávány naše demokratické procesy.“
Lecornu tento týden obecně uvedl, že existuje riziko, že by se příští rok konané francouzské prezidentské volby mohly stát terčem mezinárodního zasahování a dezinformací, aniž by jmenoval potenciální pachatele. Po setkání s politickými stranami, s nimiž tuto hrozbu projednával, řekl, že terčem by se mohla stát „celá politická třída“.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse