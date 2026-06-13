Channel 4 News: V Belfastu protestovalo v sobotu mnoho lidí proti rasistickému násilí
13. 6. 2026
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Moderátorka, Channel 4 News, sobota 13. června 2026: V Belfastu a Derry se v sobotu shromáždily velké davy lidí na protirasistických shromážděních po několika dnech násilných nepokojů v Severním Irsku souvisejících s útokem nožem. Politici uvedli, že protest „United Against Racism“ "Spojeni proti rasismu" v Belfastu byl největší, jaký kdy město zažilo, zatímco demonstranti tleskali projevům odsuzujícím rasistické násilí a zastrašování. Sarah Swamy přináší reportáž:
Reportérka: Po nocích nepokojů, výtržností a zapálených ulic se dnes v Belfastu odehrávala jiná scéna. Tisíce lidí se shromáždily na protirasistické demonstraci. Jejich poselství znělo: musíme se postavit proti násilí a nenávisti a být stejně hlasití jako výtržníci. Toto je skutečný Belfast. Musíme spolupracovat, obě strany komunity, a říci, že zde jsou všichni lidé vítáni.
"A chci jen říct, že lidé, kteří se účastnili nepokojů, nás nereprezentují. Pokaždé, když se fašismus snaží nadechnout, musíme ho udusit, zejména jako běloši. Musíte využít své bílé privilegium, být hlasití, stát v čele a ujistit se, že jste to vy, kdo nese hlavní tíhu tohoto boje."
"Tohle není ten Belfast, který znám, který je především městem vítání, lásky a lidí, kteří se staví proti rasismu. Proto jsem tady, abych stála po boku svých sousedů, kteří se tu možná nenarodili, abych jim dala najevo, že jsou vítáni, že je to i jejich město, a abych kritizovala politiky, kteří, obávám se, svou pobuřující rétorikou podnítili násilí v tomto týdnu."
Reportérka: A právě to oni odmítají. Maskovaní muži, kteří vyrazili do ulic, zapalují autobusy, házejí zápalné láhve a blokují silnice.
Protipřistěhovalecké protesty vypukly v úterý večer poté, co se na kameru zachytil moment, kdy byl muž na ulici brutálně pobodán, než mu na pomoc přispěchali kolemjdoucí. Hadi Elodid, 30letý občan Súdánu, byl ve středu obviněn z pokusu o vraždu. 40letý Stephen Ogilvy při útoku přišel o levé oko. Zůstává v nemocnici, kde se zotavuje. Jeho rodina uvedla, že si nepřeje, aby tato strašná tragédie podnítila nepřátelství. Vzbouřenci však jejich prosbu ignorovali a chodili od dveří ke dveřím, zaměřujíce se na komunity etnických menšin v Belfastu; vláda jejich chování popsala jako rasistické násilí.
Na začátku tohoto týdne jsem navštívila největší mešitu v Belfastu, která je nyní pod 24hodinovou ostrahou.
Imám: "Prostě nechceme, aby jeden hanebný čin ovlivnil celou komunitu nebo celou komunitu, na kterou jsme se zaměřili. Vždycky říkáme, že dvě špatnosti nedělají jednu správnou věc. Proto odsuzujeme násilí v jakékoli podobě, ať už jde o jednotlivce, organizaci nebo cokoli jiného. To prostě není přijatelné.
Žijeme v právním státě, a proto chceme dát úřadům šanci."
Nepokoje v Belfastu následovaly po podobných protestech v Southamptonu kvůli zabití Henryho Nowaka. Tam bylo za násilné střety s policií uvězněno 13 lidí. A v Severním Irsku bylo dosud obviněno 23 lidí. Ale po třech letech nepokojů v Severním Irsku je v této komunitě mnoho lidí, kteří už toho mají dost.
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