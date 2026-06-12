Americké vojenské údery na vodárny v Íránu mohou představovat válečný zločin, varují odborníci
12. 6. 2026
Údery na Bemani poškodily klíčovou vodní nádrž pro 20 000 lidí žijících v této oblasti uprostřed historického sucha v zemi
Americké vojenské údery, které poškodily dvě vodní nádrže v jižním Íránu, mohou představovat válečný zločin, konstatují vojenštíí a právní experti po prostudování mediálních zpráv a vizuálních důkazů o úderu z 10. června na Bemani, malý okres asi 3 km od Hormuzského průlivu.
Není jasné, zda údery záměrně mířily na vodní nádrže v tomto okrese, nebo zda neúmyslně zničily klíčovou nádrž pro asi 20 000 lidí žijících v okolí. Pokud však byly nádrže cílem, stává se právní otázka kritickou, uvedl Brian Finucane, bývalý právník amerického ministerstva zahraničí. „Buď se jedná o vojenský cíl, nebo o civilní objekt: útok na jeden z nich je zákonný, útok na druhý je válečným zločinem,“ řekl Finucane.
Íránská státní televize uvedla, že středeční útoky provedla americká armáda, ačkoli nebylo možné ověřit, zda tomu tak skutečně bylo.
„Jsme si těchto zpráv vědomi a prošetřujeme je,“ uvedl v prohlášení Tim Hawkins, mluvčí Centrálního velitelství USA (Centcom), které řídí vojenské operace USA na Blízkém východě.
Údery na Bemani mohou být součástí eskalujících snah donutit Írán přijmout dohodu podle podmínek USA, porušující křehkou dohodu o příměří, která platí od dubna, a zesilujících hrozeb USA, že obsadí íránskou infrastrukturu a převezmou kontrolu nad jeho ropným průmyslem. Donald Trump varoval, že Írán „zaplatí cenu“ za zdržování jednání, a ve středu se chlubil, že „včera jsme je tvrdě zasáhli a dnes je zasáhneme znovu.“
Ve čtvrtek se objevily protichůdné zprávy o tom, zda USA, Írán a několik zemí Perského zálivu dosáhly dohody o ukončení konfliktu. Trump uvedl, že odvolává plánované údery před tím, co charakterizoval jako dohodu, na které se v zásadě shodli ve většině hlavních bodů. Trump již mnohokrát prohlásil, že je blízko dohodě o ukončení války a že íránské vedení s dohodou souhlasilo, ačkoli ve skutečnosti tomu tak nebylo.
Ke zničení vodních nádrží v Bemani došlo krátce poté, co Centcom oznámil údery na „íránskou protivzdušnou obranu, pozemní řídicí stanice a sledovací radarové základny poblíž Hormuzského průlivu“ provedené stíhačkami amerického letectva a námořnictva v příspěvku na X. Bílý dům se k úderům na Bemani odmítl vyjádřit a všechny dotazy týkající se operace odkázal na Centcom.
Útok na íránskou vodní infrastrukturu přichází uprostřed letních veder a historického sucha.
„Íránská vodní krize zanechala zemi prakticky bez jakékoli rezervy,“ řekl Ali Vaez, expert na Írán z International Crisis Group. „Další narušení by mohlo mít pro obyvatelstvo katastrofální následky. Teherán však pravděpodobně raději snese prohlubující se žízeň doma, než aby uspokojil Trumpovu žízeň po politickém vítězství.“
Zákonodárci rovněž vznesli otázky ohledně pokračujícího použití síly prezidentem v Íránu a poukázali na rizika jakékoli rozšířené kampaně zaměřené na klíčovou vodní infrastrukturu.
„Írán je v současné době jednou ze zemí s nejvážnějšími problémy s vodou na světě a nacházíme se v nejteplejší části roku, kdy poškození přístupu civilistů k vodě bude mít nejzávažnější důsledky,“ uvedl Tim Kaine, senátor za Virginii. „Ať už šlo o chybu při zaměření nebo o záměrné zaměření, nejde o žádnou maličkost.“
Íránská polooficiální tisková agentura zveřejnila fotografie zničených vodních nádrží i snímky úlomků munice, které Trevor Ball, bývalý technik americké armády, identifikoval jako části bomby GBU-39 – přesné naváděné munice vyráběné v USA a často prodávané spojencům na Blízkém východě, včetně Izraele a Spojených arabských emirátů.
Ball popsal poškozené vodárenské zařízení jako „odlehlé“ a uvedl, že je „velmi nepravděpodobné, že by byly přímo zasaženy dvě budovy, pokud to nebylo cílem“.
Několik vojenských analytiků a odborníků na Írán uvedlo, že útok na Bemani byl prvním veřejně oznámeným útokem na vodní infrastrukturu v Íránu. Letos na jaře USA zasáhly dívčí školu v Minabu, přičemž zahynuly desítky žákyň ve věku od sedmi do dvanácti let. Americká armáda se k své roli v útoku na základní školu nevyjádřila.
Několik bývalých úředníků s bohatými zkušenostmi s vojenským zacílením uvedlo, že pokud by USA skutečně záměrně zaútočily na vodní zařízení, bylo by to bezprecedentní.
„Útok na jakoukoli vodní infrastrukturu nikdy nebyl na pořadu dne – v žádné kampani, které jsem se účastnil,“ řekl Wes Bryant, který americké armádě radil ohledně použití síly v Iráku a Sýrii. „Před Trumpem 2.0 bych řekl: ‚Rozhodně nemíříme na vodní infrastrukturu. Jedná se o chybnou identifikaci.‘ Ale teď si nejsem jistý.“
Finucane, který poskytoval poradenství v otázkách použití síly pro republikánské i demokratické vlády ve více než půl tuctu zemí, souhlasil.
„Nevzpomínám si, že bych kdy viděl americkou armádu provést záměrný úder na vodní infrastrukturu tímto způsobem,“ řekl. „Není mi jasné, zda se to zde stalo,“ řekl.
Než americká armáda provede záměrnou operaci, musí posoudit zákonnost jakéhokoli potenciálního úderu podle dvou klíčových kritérií, uvedl Finucane. Zaprvé musí velitelé určit, zda je cíl zákonným vojenským cílem. A zadruhé musí armáda určit, že očekávaná škoda na civilistech nebude nepřiměřená ve srovnání s předpokládanou vojenskou výhodou.
„Zkontrolovat, zda se jedná o zákonný vojenský cíl, je zásadní,“ řekl Finucane. „Protože pokud to není zákonný vojenský cíl, útočíte na civilní objekt, a útok na civilní objekt je válečným zločinem.“
Kongres 3. června hlasoval o omezení amerických akcí v Íránu a zajistil si čtyři republikánské hlasy ve prospěch bezprecedentního usnesení, které má omezit Trumpovu moc pokračovat v konfliktu. Kaine uvedl, že v reakci na nejnovější útoky na Írán plánuje předložit Senátu rezoluci o válečných pravomocích a bude také požadovat odpovědi od Pentagonu.
Pokud se ukáže, že útok na vodní zařízení v Bemani byl úmyslný, Kaine uvedl, že to „rozhodně“ ovlivní podporu republikánů pro válku.
„Jediná věc, na které prezidentovi záleží, je jeho vlastní popularita,“ řekl Kaine. „Kombinace rozhořčení amerických občanů nad cenami benzínu a ztráty hlasů republikánů, kteří ho dosud podporovali… to sice neovlivňuje jeho schopnost [vést válku], ale začíná to ovlivňovat jeho úvahy o tom, že by se vydal jiným směrem.“
Ačkoli není zcela jasné, jak přesně k útoku na Bemani došlo, Kaine také vyjádřil obavy ohledně využití umělé inteligence při výběru vojenských cílů USA. „Umělá inteligence bez náležitého lidského dohledu by mohla vést k závažné chybě,“ řekl Kaine. „Jsme samozřejmě hluboce znepokojeni rolí, kterou mohla umělá inteligence sehrát při útoku na Minab, a budeme mít stejné otázky ohledně útoku na vodní zařízení.“
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