Vláda schválila zrušení veřejnoprávních poplatků
16. 6. 2026
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Koalice potvrdila, že jejím cílem jsou slabá a ovladatelná veřejnoprávní média. Dnešní návrh by Českou televizi a Český rozhlas ochromil a dal vládě možnost jejich rozpočet kdykoliv dál jednoduše snížit.
Tento frontální útok na média veřejné služby odmítáme a budeme jejich nezávislost bránit.
Jdeme do stávky, prozatím výstražné.
Podrobnosti oznámíme na tiskové konferenci ve středu 17.6. v 11:55 před budovou Českého rozhlasu.
Pro Vás. Ne pro politiky.
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