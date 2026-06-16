Vláda schválila zrušení veřejnoprávních poplatků

16. 6. 2026

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Veřejnoprávně


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Koalice potvrdila, že jejím cílem jsou slabá a ovladatelná veřejnoprávní média. Dnešní návrh by Českou televizi a Český rozhlas ochromil a dal vládě možnost jejich rozpočet kdykoliv dál jednoduše snížit.
🔴 Tento frontální útok na média veřejné služby odmítáme a budeme jejich nezávislost bránit.
❗️ Jdeme do stávky, prozatím výstražné.
ℹ️ Podrobnosti oznámíme na tiskové konferenci ve středu 17.6. v 11:55 před budovou Českého rozhlasu.
Pro Vás. Ne pro politiky.

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Obsah vydání | 16. 6. 2026