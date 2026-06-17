„Nechceme třetí světovou válku“: pár na jachtě vyzývá po ruských varovných výstřelech ke klidu
17. 6. 2026
Britka na jachtě v Lamanšském průlivu, v blízkosti které ruská válečná loď vypálila varovné výstřely, uvedla, že si nepřeje, aby byl incident zveličován, a řekla: „Nechceme, aby kvůli tomu vypukla třetí světová válka.“
Jane Kelveyová (69) a její manžel Alan (70) byli v úterý na své jachtě Bright Future na cestě z jižního pobřeží Anglie směrem k Francii, když se dostali do těsného kontaktu s ruskou fregatou Admiral Grigorovich o délce 409 stop (125 metrů).
Jane uvedla, že válečná loď vystřelila čtyři nebo pět varovných výstřelů, které zněly jako „prásknutí biče. Poznáte, když se vystřelí z děla. Ten zvuk znáte.“
Navzdory tomuto incidentu je tento důchodcovský pár z Buckinghamshire odhodlán si svou dvouměsíční plavbu užít, řekla Jane.
„Prostě nechceme, aby se z toho dělala velká věda. Nechceme, aby kvůli tomu vypukla třetí světová válka, protože kdyby to bylo jen těch pět troubení na jejich sirénu, nehlásili bychom to, nebylo by co hlásit. Byla to právě ta střelba, co nás trochu překvapila,“ řekla ve středu.
„Nechci, aby to odradilo ani žádné další britské jachtaře. Všichni tak často přeplouváme Lamanšský průliv, že z toho není třeba dělat velkou událost.“
Ministerstvo obrany (MoD) uvedlo, že ruská loď vypálila varovné výstřely, aby zabránila možné srážce poté, co se pokusila navázat kontakt s 12 metrů dlouhou jachtou plující pod britskou vlajkou, která se nacházela asi 20 námořních mil jižně od ostrova Wight, mimo teritoriální vody Spojeného království.
Překlad prohlášení zveřejněného na kanálu ruského ministerstva obrany na Telegramu uváděl, že jachta se „nebezpečně přibližovala“ a varovné výstřely byly vypáleny poté, co se nejprve pokusili upoutat pozornost posádky signálními raketami a zvukovými signály.
Jane uvedla, že ruské prohlášení není pravdivé. Při popisu své verze událostí řekla: „Pluli jsme po svém kurzu z Lymingtonu do Cherbourgu rychlostí asi pěti uzlů, viděli jsme je v dálce. Jak jsme se přibližovali, poznali jsme, že jde o válečnou loď. Na boku jsme zahlédli cyriliku a usoudili jsme, že se jedná o ruskou válečnou loď.
„Nebyla hrozba. Nehrozilo, že bychom se s nimi srazili. Nevypadalo to, že by byli unášeni proudem, jak tvrdí, že nebyli schopni manévrovat.“
Uvedla, že jejich jachta používala automatický identifikační systém (AIS), což je námořní sledovací systém, takže ruská loď musela znát jejich polohu.
„Měli spoustu příležitostí nás varovat, abychom se jim vyhnuli, pokud by to chtěli,“ řekla. „Nevystřelili světlice, neozvali se nám přes rádio, jen pětkrát zatroubili, aby nám dali vědět, že tam jsou. Potvrdili jsme to změnou kurzu a oni pak zatroubili znovu pětkrát, a poté vystřelili varovné výstřely, načež jsme nastartovali motor a otočili se o 90 stupňů na levobok, abychom se jim úplně vyhnuli. Ale my jsme jim v cestě nebyli, vůbec jsme se s nimi nemohli srazit.“
Dodala, že jediným důvodem, proč s tiskem hovoří, je nepravdivost ruského prohlášení. „Pro nás to až do výstřelů byla jen bezvýznamná událost. Na jejich pět troubení jsme reagovali manévrem, kterým jsme se jim vyhnuli.
Ale když pak zazněly výstřely, bylo to naprosto zbytečné a to, co řekli, prostě nebyla pravda. Nepluli jsme bez pohonu, nepluli jsme bez motoru, jak tvrdili. Pluli jsme pod plachtami a abych byla spravedlivá, byli jsme plavidlo s předností v plavbě, měli jsme přednost, ale nechtěli jsme se hádat s válečnou lodí.“
Ruské prohlášení uvádělo, že námořní personál jednal „v přísném souladu“ s mezinárodními námořními předpisy. Jane však řekla: „Oni [Rusové] si zjevně uvědomili, že to, co udělali, vyvolá určité obavy, takže si myslím, že prostě vydali své prohlášení brzy a chtěli ho formulovat tak, aby vinu svalili na nás.“
Řekla, že manželský pár kontaktoval britskou pobřežní stráž ještě předtím, než k jachtě vyrazila loď z HMS Tyne, další hlídkové plavidlo, aby shromáždila podrobnosti a ověřila, zda jsou v bezpečí.
Ve středu byli Kelveyovi, kteří odešli do důchodu v roce 2023, pochváleni svými bývalými kolegy za to, jak celou situaci zvládli. Po 40 let vlastnili místní firmu, která vyrábí cedule pro britské zdravotnictví a domovy pro seniory, ale také pro celebrity a politiky – včetně Borise Johnsona.
Daniel Murphy, výrobní manažer společnosti, řekl: „Je pro ně typické, že se tím příliš nestresují, mají pozitivní pohled na život, věci neberou příliš vážně a zachovávají si chladnou hlavu. Jsou nekonvenční a vtipní.“
V roce 2022 Johnson navštívil továrnu na cedule kvůli focení a Jane mu ukázala, jak se cedule vyrábějí.
Murphy řekl: „Bylo to den předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu, a my jsme měli tušení, že se to možná chystá, protože Borise najednou obklíčili jeho poradci a odvedli ho do chodby, kde přijal hovor od [tehdejšího amerického prezidenta] Joea Bidena.“
Murphy o Alanovi řekl: „Tento podnik vybudoval z ničeho – začalo to v kůlně jeho otce. Jsou to lidé, kteří se vypracovali sami, takže je skvělé, že si plní svůj sen.“
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