JAR: Úřady odmítají tvrzení šéfa WHO o 10 cizincích zabitých při xenofobním násilí
17. 6. 2026
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Zatímco celosvětové odsouzení roste kvůli sílícím protiimigračním protestům, vyšetřování tvrzení generálního ředitele WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse odhaluje směs nesouvisejících útoků na organizovaný zločin a sporných počtů obětí v Mossel Bay, tvrdí Naledi Mashishi
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Jihoafrická vláda odmítla tvrzení generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, že při nejnovější vlně protiimigračních protestů, které zasáhly Jihoafrickou republiku, bylo zabito 10 cizinců.
Ghebreyesus zveřejnil toto tvrzení 14. června 2026 na svém oficiálním účtu na X, kde odsoudil protesty, které zahrnovaly několik případů občanských nepokojů.
Jeden incident v KuGompo, Východní Kapsko, v dubnu vedl k vykrádení obchodů po protestu proti údajnému dosazení nigerijského "krále" a další incident koncem května v Mossel Bay vysídlil nejméně 400 cizinců. Protesty se od té doby konaly po celé zemi, od několika desítek účastníků až po stovky.
"Je hluboce srdcervoucí být svědkem dalšího nárůstu xenofobního násilí v #SouthAfrica tento týden. Stovky lidí pochodovaly na parlament, tisíce rodin byly vysídleny a životy byly tragicky ukončeny," začal Ghebreyesusův výrok.
"Patří mezi ně nejméně pět zabitých Etiopanů a pět Mosambičanů, kteří zemřeli v zálivu Mossel. Tisíce dalších nyní prchají v obavách o život."
Toto prohlášení představuje nejnovější příklad rozsáhlého mezinárodního odsouzení v reakci na rostoucí protimigrační protesty po celé Jihoafrické republice.
Zdroj v angličtině: ZDE
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