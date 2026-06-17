Jihoafrická republika obviněna, že nedokázala potlačit násilí proti imigrantům
17. 6. 2026
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Několik afrických zemí repatriuje své občany z JAR po týdnech xenofobních útoků na černé migranty. Násilí ze strany samozvaných strážců vyvolalo mezinárodní odsouzení, někteří obviňují jihoafrické úřady, že nepřijaly tvrdý přístup, informuje Zeenat Hansrod
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Nigérie je poslední africkou zemí, která organizuje evakuační lety z Jihoafrické republiky, přičemž první skupina 262 Nigerijců byla repatriována ve čtvrtek.
Nigerijská vláda si během následujících dvou týdnů pronajala další čtyři lety. Podle nigerijského ministerstva zahraničí se dosud k dobrovolnému odchodu z Jižní Afriky zaregistrovalo 1 092 Nigerijců.
Zimbabwe, Ghana, Mosambik a Malawi již v posledních týdnech repatriovaly stovky svých občanů.
Od dubna vedla série protiimigračních protestů k útokům na zahraniční pracovníky. Zatímco nezaměstnanost přesahuje 30 %, rozzlobení místní tvrdí, že jim práci berou jiní Afričané.
"Migranti jsou obětními beránky," říká specialistka na postapartheidní Jihoafrickou republiku Cécile Perrot pro RFI. Uprostřed endemické chudoby a nezaměstnanosti jsou podle ní obviňováni ze zhoršující se životní úrovně, zatímco sociální média zesilují nenávistné projevy a podněcují hněv.
JAR, která je dlouhodobě cílem jak legálních, tak nelegálních afrických pracovníků, čelí od roku 2008, kdy zemřely desítky migrantů a tisíce byly vysídleny, opakovaným vlnám xenofobních útoků.
V poslední vlně násilí byli zabiti dva Mosambičané a stovky lidí zraněny.
'Žádné následky'
"Vláda v Jihoafrické republice nepřijímá drastická opatření proti lidem odpovědným za xenofobní násilí v zemi," řekl Smart Nwobi, prezident Nigerijské unie Jihoafrické asociace.
"Běžní občané zde chodí za cizinci a žádají o doklady. Pak vezmou zákon do vlastních rukou. Není to policie! A za své činy nečelí žádným následkům," prohlásil Nwobi, právník, který působí jako spojka mezi nigerijskou ambasádou a nigerijskými občany v Jižní Africe.
Tvrdil, že někteří policisté se přiklánějí na stranu protiimigračních skupin.
"Někteří policisté pochodují s těmi skupinami. Ačkoliv mají ústavní právo za svůj názor pochodovat, nesmí to být na úkor práv ostatních," řekl RFI.
Podle Nwobiho byli cizinci, kteří nepředložili občanům občanský průkaz požadujícím jeho ukázání, zbiti. Také tvrdil, že policie takové násilí přehlíží.
Ne každý, kdo utíká z Jižní Afriky, je nelegální migrant. Do nepokojů byli zataženi i lidé s legálním statusem uprchlíka – například Christian Tchizungu, původem z Bukavu ve východní části Demokratické republiky Kongo.
Byl nucen opustit kosmetický salon, který vedl se svou manželkou v Durbanu. Od té doby převzal provoz jihoafrický zaměstnanec.
"Nemůžeme se vrátit domů kvůli situaci tam. A ani tu nemůžeme zůstat. Zabijí nás. Žiji tady už 20 let. Znám tyhle lidi. Pokud vláda a OSN pro nás nic neudělají, budeme zabiti," řekl France 24.
Politické kalkulace
Protiimigrační skupiny v Jihoafrické republice stanovily termín 30. června, kdy nelegální imigranti musí opustit zemi.
Dvě organizace se staly hnací silou nejnovějších nepokojů: hnutí March and March, které založila rozhlasová moderátorka Jacinta Ngobese-Zuma, a Operation Dudula, která začala jako občanská skupina a nyní se etablovala jako politická strana.
Nwobi souhlasí s analytiky, kteří naznačují, že obnovení protimigrantských nálad souvisí s místními volbami plánovanými na listopad.
"Xenofobní útoky jsou tentokrát koordinovanější než v předchozích letech. Existuje politický rozměr, protože strany chtějí využít protimigrační rétoriku k získání hlasů v listopadu," řekl.
Nwobi naznačuje, že vláda váhá s tvrdým zásahem proti protiimigračním agitátorům, aby to nemohlo ohrozit její šance v nadcházejících volbách.
Uvedl, že mnoho cizinců žijících v Jihoafrické republice bylo zklamáno naléhavým projevem prezidenta Cyrila Ramaphosy o migraci minulý víkend, protože se domnívali, že nedal dostatečně důrazné varování lidem odpovědným za násilí.
Místo toho Ramaphosa slíbil tvrdý zásah proti nelegální migraci.
"To přimělo mnoho lidí říct: 'Tohle je prohraný boj. Je lepší jít tam, protože na konci dne nebudou žádné následky, pokud nás zabijí, vykradou naše obchody nebo nás násilně vyhodí z našeho bydliště," řekl Nwobi.
Hrozba právních kroků
Zatímco jihoafrická vláda popřela, že by nepokoje poháněla xenofobie, jiné africké země odsoudily to, co označují za nativistické útoky.
"Nigerijci nejsou spokojeni s tím, jak se k nám chovali," řekla Bianca Odumegwu-Ojukwu, nigerijská ministryně zahraničí, novinářům v Abudži v pondělí. "Nežádají ostatní migranty, aby odešli, žádají jen černé migranty, aby odešli."
Ghanský ministr zahraničí Samuel Okudzeto Ablakwa minulý měsíc uvedl, že formálně požádal, aby "jihoafrické xenofobní útoky zaměřené na Afričany" byly zařazeny na program na půlročním zasedání Africké unie 27. června.
Ghanská vláda od května repatriovala téměř 1 000 svých občanů z Jižní Afriky. Minulý víkend Ablakwa uvedl, že Ghana zvažuje právní kroky u mezinárodních soudů.
"Dali jsme jasně najevo, že záležitost nekončí evakuací Ghaňanů. Musí být zodpovědnost a musí být nějaká cena," řekl rozhlasové stanici Joy FM 6. června. "Řekli jsme Jihoafričanům, že od nich očekáváme, že převezmou odpovědnost a odškodní naše občany."
V reakci na to jihoafrický ministr zahraničí Ronald Lamola uvedl, že vláda se bude "důrazně hájit proti jakékoli bezdůvodné nebo neopodstatněné žalobě vycházející z Ghany proti Jihoafrické republice".
Ve svém prohlášení zveřejněném na sociálních sítích uvedl: "Jsme a zůstaneme otevřeni diskusi o faktorech ovlivňujících migraci na bilaterální úrovni, v Africké unii nebo jakémkoli multilaterálním fóru, ale buďme v našich jednáních faktičtí."
Zdroj v angličtině: ZDE
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