Konec íránské války se značně přeceňuje
17. 6. 2026
V následujících dnech, po nedělním oznámení dohody o příměří mezi USA a Íránem, bude Trumpova administrativa nepochybně čelit otázkám, proč stálo za to zabít tisíce lidí a utratit více než 30 miliard dolarů, nehledě na dodatečné náklady, které Američané a lidé po celém světě zaplatili na čerpací stanici a v supermarketu, za válku, jíž se pouze podařilo obnovit předválečný status quo: znovu otevřít průliv, který před válkou nebyl uzavřen, přimět Írán, aby slíbil, že nebude vyrábět jadernou zbraň — což je slib, který dává desítky let — a nahradit tvrdý režim ještě tvrdším.
Trump může tvrdit, že americká a izraelská válka zpomalila íránské jaderné a raketové programy — i když bez inspektorů na místě stále není známo, jak daleko jsou zpět — a že na rozdíl od Baracka Obamy nebude posílat letadla plná peněz z USA do Íránu. (Peníze pravděpodobně přijdou z Dubaje.)
Dohoda pravděpodobně bude kritizována íránskými jestřáby, kteří válku podporovali — někteří už vyjadřují obavy — ale Trump nemusí čelit tak velkému odporu, vzhledem k tomu, kolik jeho odpůrců i příznivců si přeje válku ukončit.
Větším problémem pro administrativu je, že dohoda ponechává tolik nevyřešených otázek, že není vůbec jasné, zda válka skutečně skončila. A i kdyby tomu tak bylo, možná právě sledujeme přípravu na budoucí konflikty, které udrží Spojené státy v neomezeném válečném stavu na Blízkém východě.
Opravdu se Hormuzský průliv znovu otevírá?
"Lodě světa, nastartujte motory. Nechte ropu téct!", oznámil Trump v neděli na své platformě Truth Social dohodu. Íránská státní média, která tuto dohodu prezentují stejně tvrdě, ne-li tvrději než Bílý dům, také tvrdí, že země plánuje zavést poplatky za tranzit přes Hormuzský průliv, čímž odporují Trumpovu tvrzení, že vodní cesta bude "trvale bez mýta".
Stojí také za zmínku, že zatímco Trump oznámil zrušení americké blokády vůči Íránu, zdá se, že Írán začne s realizací dohody až v pátek.
To znamená, že průliv nebude otevřen pět dní — což je v tomto konfliktu celý život. Vzhledem k tomu, že celý proces byl v neděli téměř zmařen izraelskými údery v Libanonu, není důvod předpokládat, že je to zatím zcela dokončeno. Lodní společnosti a námořní organizace, jak se dalo čekat, říkají, že potřebují více objasnění, než dospějí k závěru, že průliv je opět bezpečný pro tranzit.
I kdyby Írán souhlasil s opětovným otevřením průlivu pro "bezplatnou" dopravu v pátek, implicitní schopnost země jej kdykoli znovu uzavřít bude jeho jednání s USA dominovat týdny — a i dál. Válka jasně ukázala, že íránská kontrola nad průlivem je mocným nástrojem, kterého se pravděpodobně nevzdá. Hormuzského džina nelze vrátit zpět do lahve a dny, kdy se dal předpokládat volný mezinárodní tranzit přes toto klíčové globální obchodní úzké hrdlo, jsou pravděpodobně pryč.
Zpět k jadernému rysovacímu prknu
Dohoda fakticky ruší hlavní motivaci USA ve válce: eliminaci íránského jaderného programu. Ačkoliv nebyl zveřejněn celý text dohody, zprávy naznačují, že zahájí šedesátidenní období příměří za účelem vyjednání plné mírové dohody, včetně dohody o íránském jaderném programu. Vzhledem k tomu, jak dlouho tato otázka trápí vztahy mezi USA a Íránem, je dohoda o jejím vyřešení do dvou měsíců náročná.
Mezi témata na stole patří například to, co dělat s odhadovanými zásobami Íránu o hmotnosti 440 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Trump trvá na tom, že to, co nazývá "jaderným prachem", bude vykopáno a odstraněno ze země, ale Nejvyšší vůdce Modžtába Chameneí vydal proti tomu pokyn. Obě strany také stále jednají, jak dlouho bude Íránu zakázáno obohacovat uran na nižší úrovně pro civilní použití, jaký inspekční režim bude zaveden, aby se zajistilo, že Írán dodržuje jakoukoli dohodu, a o pořadí, jak budou sankce zrušeny výměnou za jeho dodržení.
Neshody mezi oběma stranami by mohly být překlenutelné — ale vzhledem k tomu, že USA a Izrael již dvakrát zaútočily na Írán během probíhajících jednání v uplynulém roce, důvěra je nízká a íránští vyjednavači mohou cítit větší odvahu k tvrdému vyjednávání.
Otázka Libanonu
Trump v neděli opět zahrnul izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dalšími sprostými nadávkami, když ho obvinil ze špatného úsudku poté, co Izrael provedl letecký útok na Bejrút jako odvetu za útok dronů Hizballáhu na severní Izrael.
Probíhající konflikt Izraele s íránským spojencem Hizballáhem v Libanonu může být tím, co nakonec celý tento proces zmaří. Pákistánský premiér Šibaz Šaríf ve svém původním oznámení dohody jasně uvedl, že zahrnuje vojenské operace v Libanonu, ale izraelský ministr obrany v pondělí trval na tom, že izraelské jednotky se z libanonského území, které okupují, nestáhnou.
Výsledek této války, který ponechá íránský režim na místě, byl pro Izrael vždy těžko prosazitelný, zvláště když se zdá, že USA upustily od požadavku na omezení íránského balistického raketového programu — což je pro Izraelce mnohem naléhavější hrozba než pro Američany. Ale je těžké si představit, že by izraelská vláda souhlasila s uspořádáním, které (z jejího pohledu) omezuje její schopnost odvety na útoky Hizballáhu, zvláště když Netanjahua čeká těžký boj o znovuzvolení.
Pro Trumpa je otázka Libanonu nechtěným rozptýlením od jeho snahy dosáhnout dohody s Íránem. Ale ani Izrael, ani Írán mu pravděpodobně nedovolí zacházet s tímto tématem jako s vedlejším tématem.
USA zůstávají na Blízkém východě
V nedělním rozhovoru pro New York Times Trump opět pohrozil, že znovu zahájí vojenské útoky na Teherán, pokud Írán nedosáhne konečné jaderné dohody, ale šel ještě dál a naznačil, že v budoucnu by USA mohly působit jako "strážce Blízkého východu" výměnou za 20 % příjmů z ropy v regionu.
Myšlenka, že USA budou působit jako placená policie a bezpečnostní garant regionu, je značným odklonem od zahraniční politiky, kterou prosazoval, a jeho vlastních kritik předchůdců za to, že se v regionu zapletli do marných válek.
Představitelé uvádějí, že rozmístění amerických vojenských sil v regionu zůstane během další fáze jednání nezměněno. Je možné, že USA a Írán by se novým obdobím příměří prokousaly, možná ho několikrát prodloužily, aniž by se vrátily k plnohodnotným bojům. Ale jak nedávno Trump řekl v odhalujícím vtipu, příměří na Blízkém východě může znamenat střelbu "umírněnějším způsobem".
Ačkoliv Trump nadále slibuje velkolepé dohody o přinesení míru do regionu, možná ve skutečnosti připravuje USA na verzi izraelské strategie "sekání trávy": pravidelné vojenské intervence, které mají udržet nepřátele v nejistotě, aniž by viděl skutečný konec. Na rozdíl od většiny Izraelců budou Američané — včetně Trumpových příznivců — pravděpodobně zpochybňovat, proč jim to stojí za to.
Zdroj v angličtině: ZDE
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