Dohoda Donalda Trumpa s Íránem vyvolala rozhořčení, úlevu i nedůvěru
18. 6. 2026
Lídři zemí G7 a Pákistán jako zprostředkovatel uvítali zveřejnění memoranda o porozumění, avšak tyto názory nebyly v Izraeli ani mezi americkými republikány příliš sdíleny
Pákistánský premiér uvítal „mírové řešení“ konfliktu mezi USA a Íránem a zároveň poblahopřál vedení obou zemí k podpisu dohody, která podle něj okamžitě povede k znovuotevření Hormuzského průlivu.
Avšak uprostřed oslav ze strany Šehbáze Šarífa – který v této záležitosti působil jako zprostředkovatel – se zveřejnění memoranda o porozumění (MOU), které dává podnět k zahájení následujících 60 dnů jednání mezi Íránem a USA, ukázalo jako kontroverznější a vyvolalo směsici pobouření, zmatení a úlevy.
Ve Francii vůdci zemí G7 dohodu uvítali a označili ji za „historickou příležitost zabránit Íránu v získání jakékoli jaderné zbraně“.
Evropští lídři byli z jednání do značné míry vyloučeni, vyjádřili však úlevu, že se Hormuzský průliv znovu otevře, což umožní obnovení toku ropy. Emmanuel Macron uvedl, že to ukončí „situaci velké nestability, která měla strašlivé důsledky pro naše ekonomiky“.
V Izraeli však byla dohoda přijata s menším optimismem.
Mark Regev, bývalý hlavní poradce premiéra Benjamina Netanjahua, zpochybnil, jak vážně bude Írán přistupovat k jednáním o svém jaderném programu, nyní, když Amerika odstranila ekonomický a vojenský „tlak“.
Podle podmínek memoranda o porozumění Írán znovu otevře Hormuzský průliv a na oplátku získá výjimky z amerických sankcí na vývoz ropy, ropných produktů a souvisejících bankovních služeb. Poté zahájí jednání o osudu svého jaderného programu a zásobách vysoce obohaceného uranu.
„Úžina je otevřená a Íránci mohou začít vyvážet svou ropu, a tím pádem jim začnou proudit peníze; odstranili jste tak ekonomický tlak,“ řekl Regev a dodal: „Možná Trump uzavře skvělou dohodu… ale v tuto chvíli to tak nevidím. Vidím, že Amerika vdechla íránskému režimu nový život.“
Regevovy názory se objevovaly po celém Izraeli.
Yair Lapid, vůdce izraelské opozice, v úterý prohlásil: „Netanjahu nám slíbil historické vítězství – a místo toho jsme dostali krizi s Američany, Hormuzský průliv otevřený Íráncům, peníze pro Revoluční gardy, balistické rakety namířené na Izrael a Izrael čekající v kuloáru jako pokárané dítě.“
Vzhledem k tomu, že se v Izraeli mají konat volby ještě před říjnem, Lapid a jeho koaliční partner Naftali Bennett se snaží vytěžit z hněvu, který v Izraeli vře kvůli dohodě mezi USA a Íránem.
Trump, který se dříve těšil vysoké oblibě mezi Izraelci, čelí v místních médiích rozsáhlé kritice. David Horovitz, zakládající šéfredaktor deníku Times of Israel, ve středu napsal, že válka USA a Izraele proti Íránu byla prohrána mimo jiné kvůli „slabosti amerického prezidenta“.
„To se Americe vymstí. Izrael je nyní zranitelnější než před začátkem války, a to kvůli nové dohodě o příměří mezi USA a Íránem, která má Izraeli odepřít svobodu chránit se a bránit se,“ napsal.
Netanjahuova strana Likud, která si zřejmě uvědomuje ochlazující se postoje vůči americkému prezidentovi, údajně upustila od plánů zdůrazňovat v nadcházející volební kampani úzké vazby premiéra s Trumpem.
Ne všichni se však k dohodě stavěli odmítavě; Danny Citrinowicz, bývalý šéf íránské pobočky izraelské vojenské rozvědky, uvedl, že dohoda ukazuje, že se realita „konečně vrátila do americké politiky vůči Íránu“.
„Než se události zcela vymkly kontrole, americká administrativa ustoupila od maximalistických cílů a vrátila se k umírněnějšímu a realističtějšímu přístupu,“ napsal Citrinowicz ve středu.
Stejné rozdíly v názorech se projevily i v USA.
Republikánský senátor Lindsey Graham, klíčový Trumpův spojenec, zřejmě zmírnil svůj postoj k memorandu o porozumění po „velmi dlouhém a produktivním“ rozhovoru s americkým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem.
„Po této diskusi se domnívám, že podepsání memoranda o porozumění bude pro Spojené státy přínosné, protože se začne otevírat Hormuzský průliv a nepřátelství s Íránem ustane,“ napsal Graham na sociálních sítích.
„Zda se Spojeným státům podaří dosáhnout s Íránem přijatelné a ověřitelné dohody ohledně jeho jaderného programu a dalších otázek, se teprve uvidí, ale nevidím v tom žádnou nevýhodu.“
Několik dalších senátorů z řad republikánů zaujalo kritičtější postoj. Bill Cassidy, kterého Trump minulý měsíc v těsně vybojovaných primárkách nepodpořil, uvedl: „Íránské jaderné ambice nebyly omezovány a Írán se poučil, že vyhrožování Hormuzským průlivem funguje, a v budoucnu toho nepochybně využije.“
Senátor Ted Cruz, který válku podporoval, prohlásil, že prezident dostává „velmi špatné rady, pokud jde o tuto dohodu“.
Susan Riceová, bývalá úřednice v administrativách Obamy a Bidena, byla ve svém hodnocení ještě přímočařejší a označila dohodu za „největší omyl v oblasti národní bezpečnosti za poslední desetiletí“, zatímco demokratický senátor Adam Schiff uvedl, že je „těžké si představit důkladnější kapitulaci“.
„Írán získává zmírnění sankcí, uvolnění zmrazených finančních prostředků, možnost vyvážet ropu a fond na obnovu ve výši 300 miliard dolarů. USA dostávají pouze zopakování vágního slibu, že Írán nebude vyvíjet jadernou zbraň.“
Sám Trump dohodu označil za „velké vítězství“ pro Spojené státy, zatímco hlavní íránský vyjednavač Mohammad Ghalibaf ji nazval „důkazem selhání USA“. Trump dohodu podepsal ve středu a krátce nato Írán oznámil, že ji v Teheránu podepsal také jeho prezident Masoud Pezeškian.
Trump podepsal dohodu během večeře s Macronem ve Versailles, kde byla v roce 1919 uzavřena dohoda, která formálně ukončila konflikt mezi Německem a spojenci po první světové válce. Výsledky této dohody však byly krátkodobé a pouhých 20 let po jejím podpisu byla Evropa opět zachvácena válkou.
Zdroj v angličtině ZDE
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