USA chtějí ukončit pomoc Izraeli. Nahradí ji ještě něčím horším?
18. 6. 2026
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Podpora Izraele ze strany Američanů klesá bezprecedentním tempem v důsledku zvěrstev v Gaze podporovaných USA, izraelské invaze do Libanonu a války USA a Izraele s Íránem. Není tedy nijak překvapivé, že Washington podniká kroky k ukončení americké vojenské pomoci této zemi, uvádějí Alex Jordan a C. Kaye Rawlings.
Co by však Američany mohlo překvapit, je skutečnost, že tento plán podporuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu a někteří z nejhlasitějších proizraelských jestřábů v Kongresu. Proč vlastně? Protože současné úsilí o „ukončení“ americké vojenské pomoci Izraeli ve skutečnosti není plánem na ukončení americké podpory izraelské agrese na Blízkém východě. Je to součást širšího plánu, jak ochránit americko-izraelské vztahy před veřejnou kontrolou a dohledem Kongresu tím, že se přesunou do byrokratických „černých skříněk“ Pentagonu a zpravodajské komunity.
V nejnovější epizodě pořadu „Always at War“ rozebíráme dva legislativní návrhy, které byly vpašovány do kongresových návrhů zákonů o národní bezpečnosti, jejichž schválení je považováno za „nezbytné“. Tyto návrhy by ještě více propojily vojenské a zpravodajské operace USA a Izraele, přičemž by tuto spolupráci a koordinaci skryly před zraky většiny Američanů.
Prvním z nich je „Iniciativa pro spolupráci v oblasti obranných technologií mezi USA a Izraelem“, která by nahradila každoroční hlasování o vojenské pomoci trvalým propojením vojenských sektorů USA a Izraele prostřednictvím začlenění izraelských technologií do dodavatelských řetězců amerického obranného průmyslu a jmenování specializovaného úředníka v Pentagonu, jehož jediným úkolem by bylo prosazovat hlubší integraci.
Druhou je „Iniciativa pro posílení sdílení zpravodajských informací mezi Spojenými státy a Izraelem“, předložená senátorem Tomem Cottonem (R-Ark.). Iniciativa by prezidentovi zákonem ukládala povinnost prohloubit sdílení zpravodajských informací s Izraelem právě v okamžiku, kdy Ministerstvo obrany zvýšilo své hodnocení kontrarozvědné hrozby ze strany Izraele na nejvyšší úroveň v historii.
Osmdesát čtyři procent Američanů si přeje omezení americké podpory Izraeli. Odpovědí washingtonské válečné frakce však není naslouchat obavám svých voličů, nýbrž skrýt náš nefunkční vztah s Izraelem před zraky veřejnosti. Nechají se Američané tímto kouzelnickým trikem opravdu oklamat? Ne, pokud tomu můžeme zabránit!
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