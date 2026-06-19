Německo vloni zaznamenalo takřka 9 000 antisemitských útoků
19. 6. 2026
Zpráva za rok 2025 zveřejněná ve středu dokumentuje širokou škálu incidentů shromážděných centry RIAS po celé zemi během roku a klasifikovaných asociací jako antisemitské.
Například v západoněmecké spolkové zemi Hesensko do rabína vrazili před jeho dětmi a byl mu vytržen mobilní telefon. Ve slovních útocích vinili pachatelé rabína z činů izraelské vlády.
Mezi různými incidenty RIAS uvádí zkušenosti židovských osob v Německu, kdy byly vystaveny slovnímu týrání, a někteří uvedli, že obdrželi výhrůžky smrtí na sociálních sítích. Židovská žena obdržela na Facebooku fotografii nádoby s látkou Cyklon B s popisem "Stále skladem". Cyklon B byl plyn, který nacisté používali v koncentračních táborech k vraždění židů a dalších pronásledovaných osob během holokaustu.
RIAS, sdružení financované německou vládou, bylo založeno v Berlíně v roce 2018 a pověřeno sběrem incidentů hlášených jako antisemitské po celé zemi. RIAS má regionální kanceláře v 11 z 16 německých spolkových zemí.
Pro RAS antisemitismus začíná dříve, než se stane trestným činem
Data, která RIAS představila ve středu ve své výroční zprávě, nejsou vyčerpávající; RIAS shromažďuje zprávy o stížnostech napříč různými kancelářemi a online portálem a poté se snaží výsledky kategorizovat.
Celonárodní zjištění RIAS za rok 2025 ukázala řadu hlášených incidentů klasifikovaných jako antisemitské, které zůstaly přibližně na úrovni roku 2024.
Incidenty jsou obecně rozděleny do kategorií, které cílily na židovské osoby a instituce, osoby a instituce vnímané nebo oslovované jako židovské a další nežidovské osoby a instituce. Incidenty jsou kategorizovány podle typu incidentu a připsaných motivací. Byla kritizována klasifikace hlášených incidentů organizací a její metodologie, stejně jako skutečnost, že ne každý zaznamenaný incident formálně představuje trestný čin.
Julia Kopp, projektová manažerka v RIAS Berlin, říká, že antisemitismus nezačíná až v okamžiku, kdy se projeví jako trestný čin.
Významná kritika práce a metodologie RAS přišla také od berlínské mezinárodní organizace "Diaspora Alliance". Obvinila německou vládou financovanou asociaci z nepřiměřeného zastupování toho, co nazývá "antisemitismus související s Izraelem", a z podceňování krajně pravicových extremistických aktivit, které v Německu rostou, a tím ohrožuje boj proti antisemitismu. RIAS tato obvinění odmítla.
Dopad vývoje na Blízkém východě
Počet incidentů, které RIAS zaznamenala jako antisemitské v Německu, však prudce vzrostl poté, co islamistická skupina Hamás zaútočila na Izrael 7. října 2023, kdy bylo zabito více než 1 200 Izraelců a 251 lidí vzat jako rukojmí. V následné válce v Pásmu Gazy zabiul Izrael více než 73 000 lidí včetna asi 30 000 dětí.
Výzkumníci RIAS uvádějí, že někteří židé v Německu hlásili, že dostávali antisemitské nenávistné zprávy, i když otevřeně kritizovali současnou izraelskou vládu. Asociace také ve své zprávě uvádí, že nedávné události na Blízkém východě — jako příměří dohodnuté mezi Izraelem a Hamásem minulý říjen — se neodrážejí v počtu, načasování ani intenzitě antisemitských útoků.
Pro rok 2025 zpráva RIAS zdokumentovala čtyři případy extrémního násilí v Německu. Jedním z významných incidentů, které se dostaly na titulní stránky, byl útok nožem v únoru 2025 na španělského návštěvníka Památníku zavražděných židů z Evropy v Berlíně. Muže zachránil záchranář; pachatel byl v březnu tohoto roku odsouzen k 13 letům vězení. Odsouzený muž, který pochází z východního města Lipsko, uvedl, že si Španěla spletl se Židem.
Zaměstnanci RIAS přisuzují 68 % všech incidentů tomu, co kategorizuje jako "antisemitismus související s Izraelem". Ačkoliv byl stát Izrael založen po 2. světové válce, aby sloužil jako útočiště nebo domovina pro židovský národ, rozhodně nejsou všichni židé na světě izraelskými občany, ani všichni lidé s izraelskými pasy nejsou židé. Odborníci varují před takovým falešným zaměňováním.
Josef Schuster, předseda Ústřední rady židů v Německu, na to v rozhovoru pro DW poukázal: "V Izraeli existuje křesťanská a muslimská menšina, která vůbec není malá. A Židé v Německu mají především německé pasy."
'Antisemitismus ohrožuje naši demokracii'
Ve své reportážní práci RIAS používá definici antisemitismu vypracovanou Mezinárodní aliancí pro připomínku holokaustu (IHRA). Tato definice byla mnoha odborníky kritizována jako vágní, pokud jde o hranici mezi legitimní kritikou Státu Izrael a antisemitismem.
Felix Klein, spolkový vládní komisař pro židovský život v Německu a boj proti antisemitismu, je znepokojen čísly ve zprávě RIAS. "Výroční zpráva RIAS ukazuje, že antisemitismus v Německu zřejmě roste bez známek zpomalení," řekl a dodal: "Antisemitismus necílí jen na ´židy. Ohrožuje naši demokracii, naši svobodu a morální jádro naší země."
Schuster uvádí rostoucí obavy v židovských komunitách
Podle zprávy RIAS je nepřátelství šířené sociálními médii znepokojující. Počet hlášených incidentů vzrostl z 1 996 v roce 2024 na 2 314 v loňském roce. Podle těchto údajů se 43 % všech otevřených hrozeb odehrálo online a ti, kteří byli cílem útoku, uvedli, že zažili trvalé následky ve svém každodenním životě.
Schuster řekl DW, že stále více členů komunity s ním sdílí své obavy.
"Obávají se, že budou na ulici poznáni jako Židé, například když nosí kippu [jarmulku] nebo Davidovu hvězdu jako šperk," řekl. "Je také důležité poznamenat — a to je pro mě obzvlášť důležité — že tato situace není všude v Německu stejná. Je však obzvlášť negativní a obzvlášť znepokojující ve městech."
Zdroj v němčině: ZDE
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