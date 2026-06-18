Zahrada a kniha
18. 6. 2026 / Jiří David
Tráva, jejíž zelený povrch se pod slábnoucím sluncem zdál hustší a klidnější než v poledne, si uchovávala teplo dne, zatímco lehký příjemný vítr, sotva dost silný, aby pohnul vyššími větvemi, vytvářel v korunách stromů jemné a téměř souvislé šumění, v němž se jednotlivé zvuky nedaly oddělit jeden od druhého. Přesto jsem měl chvílemi pocit, že pohyb listů není způsobován větrem, nýbrž jakousi tichou vnitřní činností zahrady samotné.
Seděl jsem na okraji zahrady s knihou, kterou jsem četl pomalu, ne proto, že by byla obtížná, ale protože některé stránky v člověku zanechávají dozvuk, jenž vyžaduje ticho, aby mohl plně vzniknout. Po několika přečtených stranách jsem knihu vždy rozevřenou položil hřbetem vzhůru na svá překřížená kolena a zůstal chvíli nehybně sedět. Vždy jsem to udělal téměř stejným pohybem, jako by i ten patřil ke čtení.
Můj pohled tehdy přecházel do listoví stromů, jejichž mladé listy se ve světle neustále neznatelně obracely, takže zahrada jako celek působila dojmem lehkého, téměř neviditelného chvění. A právě v těchto okamžicích se slova, která jsem právě četl, přestávala jevit jako něco uzavřeného v knize; vstupovala do prostoru kolem mě, spojovala se s pohybem větví, s teplotou vzduchu, s pomalu ubývajícím světlem odpoledne. Nešlo o myšlenku v přesném smyslu, ani o cit. Spíše o zvláštní zkušenost souvislosti, v níž člověk na krátký okamžik přestane vnímat svět jako sled oddělených věcí a místo toho pocítí jejich tichou a samozřejmou vzájemnost. Jako by věci náhle získaly význam, který tu byl od počátku, ale který jsem dosud nesměl zahlédnout příliš jasně.
A možná právě proto se tehdy zdálo — nikoli s jistotou, ale s jemnou a téměř bolestnou přesvědčivostí — že vše kolem, i ty nejnepatrnější detaily, má svůj význam, který nelze vyslovit, protože existuje pouze v tom okamžiku, kdy je člověk schopen jej beze spěchu prožít.
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