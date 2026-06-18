Při největším ukrajinském náletu na Moskvu od začátku války byla zasažena tamější ropná rafinerie
18. 6. 2026
Kyjev uvádí, že útok, který také donutil k evakuaci největšího ruského letiště, byl reakcí na útok na historický klášter
Ukrajinské drony zasáhly několik míst v Moskvě v rámci největšího kyjevského leteckého útoku na toto město od začátku plnohodnotné ruské invaze, přičemž zapálily významnou ropnou rafinerii a donutily k evakuaci největšího letiště v zemi.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal tento útok jako reakci na ruský úder na historický klášterní komplex v Kyjevě z počátku tohoto týdne.
„Tuto válku nechceme a nikdy jsme ji nechtěli,“ uvedl Zelenskyj v hlasové zprávě pro novináře. „Ale pokud má Ukrajina shořet, shoří i vaše Moskva … Je čas ukončit agresi, je čas ukončit tuto válku.“
Rozsah tohoto dálkového útoku, který byl zjevně zaměřen na zastavení provozu klíčové ropné rafinerie v oblasti Kapotno, většinu lidí ve městě, kde se obyvatelé obvykle nevarují poplachy před náletem, zaskočil a vyvolal panické zprávy na sociálních sítích.
Záběry zveřejněné na internetu ukazovaly tři sloupy kouře stoupající z rafinerie v Kapotnu. Jednalo se o druhý útok na tento objekt během dvou dnů.
Rafinerie, která patří k nejdůležitějším energetickým zařízením Moskvy, dodává až 40 % benzínu a přibližně 50 % nafty pro hlavní město.
Rusko uvedlo, že jeho systémy protivzdušné obrany během noci nad několika regiony zachytily a zničily 555 ukrajinských dronů. Počet skutečně sestřelených dronů nebylo možné nezávisle ověřit.
Vladimir Putin se nachází v Kazani, 700 km východně od Moskvy, kde hostí představitele Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), jelikož se Rusko snaží posílit obchodní a další vazby.
Kyjev byl tento týden zasažen masivním útokem balistických raket a dronů, což představuje výrazné eskalování vzdušné války. Putin varoval před blížícími se „systémovými údery“ na Ukrajinu.
Útok na Moskvu přišel několik hodin poté, co Zelenskyj oznámil, že absolvoval „důležitý koordinační hovor“ s prezidenty USA a Francie a získal zásadní přísliby další podpory na mezinárodním summitu G7, který se koná tento týden.
Očekávalo se, že Zelenskyj ve čtvrtek v Bruselu povede jednání s představiteli NATO a EU, mimo jiné o možnosti zavedení systému obrany proti balistickým raketám. Rusko opakovaně útočí na Ukrajinu právě těmito typy raket, proti nimž má protivzdušná obrana potíže.
V Kyjevě bylo v pondělí zabito pět lidí a katedrála v klášterním komplexu Pečerská lavra – památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO a jedno z nejvýznamnějších náboženských a kulturních míst Ukrajiny – byla těžce poškozena.
Záběry z útoků na Moskvu zřejmě ukazují použití ukrajinských hybridních dronových řízených střel typu „Bars“, které byly poprvé nasazeny loni. Dosud se předpokládalo, že mají dolet 600–800 km a jsou určeny k přesnému zacílení, ale jejich použití proti Moskvě by naznačovalo delší dolet.
Ukrajina rychle dohání Rusko ve schopnosti sériově vyrábět zbraně pro údery na velké vzdálenosti. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil útoky dronů na Rusko a zasáhl ropné rafinerie, které financují válečnou pokladnu Moskvy, zatímco diplomatická jednání o ukončení konfliktu zůstávají v slepé uličce.
Sergej Sobjanin, moskevský starosta, uvedl: „Síly protivzdušné obrany nadále odrážejí rozsáhlý útok. Několika dronům se podařilo dosáhnout [moskevské ropné rafinerie].“ Tvrdil, že bylo sestřeleno asi 180 dronů směřujících na hlavní město.
Sobjanin uvedl, že na místě zasahují záchranné složky, a informoval také o poškození nákupního centra Sadovod v jihovýchodní části města. Zdá se, že nejméně sedm dronů překonalo ruskou protivzdušnou obranu a zasáhlo cíle ve městě.
Záběry na internetu zřejmě ukazují operátora ruského přenosného protiletadlového systému, jak se pokouší sestřelit ukrajinský útočný dron těsně předtím, než zasáhl moskevskou ropnou rafinérii.
Doprava byla zastavena na moskevském okruhu poblíž rafinérie, uvedla agentura RIA s odvoláním na ministerstvo vnitra, zatímco letecký provoz byl narušen na letištích Vnukovo, Šeremetěvo a Žukovské.
Záběry na sociálních sítích zřejmě zachycují útok na výškovou budovu v Žukovského okrese. Šeremetěvo, nejrušnější moskevské letiště, pozastavilo lety a provedlo evakuaci. Někteří lidé hledali úkryt na parkovišti, uvedlo letiště.
V okolním Moskevském kraji byly při útoku dronů poškozeny výšková obytná budova, průmyslový objekt a řada soukromých domů, uvedl krajský guvernér.
Úterní útok podle všeho již zastavil provoz v rafinérii Kapotno, čímž se ještě více prohloubily rozsáhlé škody na ruských energetických zařízeních a palivová krize se rozšířila hlouběji do vnitrozemí země.
Rusko, třetí největší producent ropy na světě a významný vývozce ropy a paliv, bude tento měsíc dovážet palivo po moři, aby se vypořádalo s jeho nedostatkem po rozsáhlých ukrajinských útocích dronů na své rafinérie.
Ruští zastánci tvrdé linie vyzvali Moskvu k odvetě, přičemž někteří naléhali na Kreml, aby zvážil použití jaderných zbraní proti Ukrajině.
„Co se ještě musí stát, než začneme bojovat doopravdy?“ napsal ultrakonzervativní miliardář Konstantin Malofejev na Telegramu. „Proč nepoužíváme jaderné zbraně, které naši předkové vytvořili a nashromáždili díky úsilí celé země právě pro chvíle, jako je tato?“
Andrej Gurulyov, generálporučík ve výslužbě a poslanec Státní dumy, vyzval Rusko, aby v reakci na útok „nemilosrdně zasáhlo nepřítele“. „Musíme posílit náš systém protivzdušné obrany, ale především musíme zasáhnout nepřítele,“ řekl pro RTVI. „Zasáhnout nepřítele nemilosrdně, bez zbytečného přemýšlení.“
Kyjev se tento týden stal terčem leteckého útoku, když Rusko vystřelilo balistické rakety na ukrajinské hlavní město, uvedli představitelé města, přičemž obyvatelé byli vyzváni, aby se ukryli. Úřady v severovýchodním ukrajinském městě Sumy uvedly, že při útoku dronem tam zahynula jedna osoba. Na většinu území Ukrajiny byly vyhlášeny poplachy před leteckými útoky.
Jedna osoba zahynula v ukrajinském městě Enerhodar, kde žije většina zaměstnanců jaderné elektrárny v Záporoží, kterou ovládá Rusko, uvedl ruskou vládou dosazený starosta Maksim Puchov. V ruském pohraničním regionu Belgorod úřady uvedly, že při útoku ukrajinského dronu zahynul jeden muž ve svém autě.
Ve středu Moskva obvinila Ukrajinu z útoku na autobus převážející běloruské děti, což Kyjev označil za nepravdivé obvinění. V jihoruské oblasti Rostov zabil útok ukrajinského dronu jednu osobu a způsobil požár ve dvou komerčních objektech, uvedli úředníci. Rusko i Ukrajina popírají, že by záměrně útočily na civilisty.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse