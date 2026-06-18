Macron vítá soulad USA se „společným závazkem“ skupiny G7 ohledně Ukrajiny
18. 6. 2026
Francouzský prezident vítá jednotu skupiny po „velmi zásadní změně“ v přístupu Washingtonu
Emmanuel Macron uvedl, že celá skupina G7, včetně USA, uznává „územní celistvost Ukrajiny“, a ocenil „znovusladění“ postojů k této otázce.
Francouzský prezident uvítal „velmi zásadní změnu v přístupu USA“ a uvedl, že Donald Trump i všichni lídři přítomní na summitu G7 v Évian-les-Bains pochopili, že Vladimir Putin nemá o mír zájem.
„Prezident Trump, stejně jako my všichni, prostě uznal, že ze strany Ruska dnes neexistuje žádná vážná ochota jednat o míru,“ řekl.
Macron opakovaně zdůraznil „společný závazek dosáhnout pokroku v této otázce“, což popsal jako „velmi zásadní posun a remobilizaci skupiny G7“.
Na každoročním zasedání skupiny G7 se scházejí představitelé největších světových ekonomik: USA, Francie, Německa, Itálie, Velké Británie, Kanady a Japonska.
Macronovy výroky byly v ostrém kontrastu s loňským summitem G7, kdy byla propast mezi Trumpovým nadbíháním Putinovi a evropskou podporou Kyjeva tak výrazná, že americký prezident předčasně odešel a nedošlo k žádnému pokusu o dohodu na závěrečném prohlášení.
Trump se také v rámci summitu dvakrát setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zelenský informoval Trumpa o pokroku ukrajinské armády, což na amerického lídra zjevně zapůsobilo. Společné komuniké summitu slíbilo zpřísnění sankcí vůči Rusku, a to i v energetické oblasti.
Na otázku, zda lze Trumpovi věřit, že dodrží svůj závazek zvážit další sankce proti Rusku, Macron odpověděl: „Prezidentovi Trumpovi jsem vždy důvěřoval. Když nám dal sliby, vždy udělal to, co slíbil.“
Macronovo přesvědčení, že se Trump znovu zabývá ukrajinskou otázkou, sdílel i kanadský premiér Mark Carney, který uvedl, že podle něj Trump přešel k „realističtějšímu chápání toho, jak se tato válka bude vyvíjet“. Popsal to jako zásadní zlom.
Diplomaté přítomní na summitu uvedli, že vycítili, že Trumpova úleva z očividně blížícího se konce války s Íránem ho přivedla na summit G7 v mnohem lepší náladě, než se očekávalo, a že projevil upřímnou ochotu zabývat se danými otázkami.
Na závěrečné tiskové konferenci Macron uvedl, že Zelenskyj navrhl, aby Putin přijel na summit G7 a projednal tuto patovou situaci, ale „z Ruska nepřišla žádná odezva“.
USA a několik evropských zemí G7 se rovněž dohodly na výrobě raket dlouhého doletu a systémů protivzdušné obrany na základě licence na Ukrajině. Tento krok nejen zaplní mezeru v evropské obraně, ale také přinese dodatečné příjmy stále efektivnějším ukrajinským zbrojním továrnám.
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl: „Všichni v současné době vyrábíme příliš málo, a to lze kompenzovat udělením licencí společnostem, které mají tyto výrobní kapacity, včetně evropských a ukrajinských firem.“
Trump uvedl, že se bude zabývat možností výroby amerických raket na základě licence, ale nepochybně se objeví problémy související s obchodním tajemstvím a patenty.
Zdroj v angličtině ZDE
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