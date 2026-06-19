Mít Žida na mozku
19. 6. 2026
Před pár dny město a stát zasáhla zpráva, že poprvé v této kampani bude super-PAC vysílat reklamy na podporu Reynosa. Valdez, kandidátka Demokratických socialistů Ameriky v tomto závodě a nevyrovnaná odpůrkyně Izraele, si myslí, že přesně ví, koho vinit: židy.
Super-PAC, spekuluje Valdez, musí být zástěrka pro AIPAC. (AIPAC americká proizraelská lobby - BL.) Valdez už měla na své straně peníze na super-PAC, takže předpokládá, že někdo vstupuje do závodu, aby se postavil za Reynosa. Svou teorii, že to byla AIPAC, posílila tím, že poznamenala, že na kampaň Reynosovi přispěli další židovští dárci, čímž naznačila, že její soupeř byl zkorumpován židovskými penězi. Morris Katz, národní socialista podporující nacistickou kampaň Grahama Platnera, ji podpořil: Museli to být židé.
Oba měli na tváři spoustu nadšení, když AIPAC jasně ukázal, že se na volební kampani nepodílí.
Pak se stalo něco zvláštního. Randi Weingarten, předsedkyně druhého největšího učitelského odborového svazu v zemi, rozhořčená kritička Izraele a významná mocná hráčka Demokratické strany, se cítila nucena přiznat své rozhodnutí. PAC, který podporoval Reynosa, nebyl AIPACu, ale Skupina odborů—a její odbory za to vyplatily velký šek. Tajemství vyřešeno.
Weingarten nesnesla představu, že by si lidé mysleli, že je jakkoli zapojena do židovské advokacie: "Nikdo z mého týmu by nikde neudělal nic s AIPAC. AIPAC nepodporujeme. S AIPAC nehrajeme."
Všichni se uklidněte. Temné peníze zde nejsou AIPACu. Weingarten dodala: "Byli jsme upřímně šokováni, když se objevily tyto fámy. Proto jsme chtěli vystoupit a říct: 'Ne, to jsme byli my.' Ale nejsme celý mechanismus. To byl nástroj, který už byl zaveden."
Takže teď víme, jak přimět jakýkoli PAC Demokratické strany, aby odhalil své dárce. Stačí je obvinit, že přijímá peníze od sionistů - a udělají cokoli, aby jasně ukázali, že jejich PAC je čistokrevný.
Mezitím se kampaň Valdéz dostala do defenzivy. Podle City & State mluvčí kampaně trval na tom, že jejich domněnka, že za protivníkem stojí AIPAC, byla oprávněná, a poukázal na "Zprávy Judge Street Journal, že několik lidí, kteří dříve přispěli AIPAC, přispělo na [Reynosovu] kampaň."
Jinými slovy, židé. Lidé, kteří dávali peníze židovským skupinám, naznačuje kampaň Valdez, také přispěli Reynosovi. Co jiného by si měli myslet?
Obvykle antisemité tvrdí, že mají židovské přátele, aby odvrátili obvinění z bigotnosti z jejich strany; zde máme někoho, kdo si zřejmě myslí, že to, že má soupeř židovské přátele, je zcela diskvalifikující.
Opravdu šílené na tom všem je, že Reynoso obviňuje Izrael z genocidy. Jenže to neudělal až do nedávné doby. "Poprvé jste to nazval genocidou, když jste zahájil tuto kongresovou kampaň," řekl Valdez Reynosovi na debatě kandidátů.
To v podstatě znamená, že Valdez říká: Účastníte se revizionismu holokaustu, abyste Židy vyloučili ze společnosti, ale neděláte to dostatečně.
Samozřejmě není nic zvláštního na tom, když vidíte, jak se balvan kutálí z kopce. V závodě, kdy jeden kandidát označí Izrael za genocidní a druhý ne, budou progresivci tlačit na druhého, aby se přidal nebo zemřel. Ale co když oba kandidáti označí Izrael za genocidní? Pak ani křivé obvinění nestačí k jejich rozlišení. V diskusi bude vítána i extrémnější rétorika.
Úroveň posedlosti židy, která v současnosti dominuje demokratické politice, není dobrá pro nikoho, ať už židovského původu nebo jiného. Kromě, předpokládám, progresivních operativců kampaně.
Zdroj v angličtině: ZDE
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