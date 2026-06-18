Trump prohlásil, že memorandum o porozumění s Íránem „není konečné“; USA se mohou vrátit ke „shazování bomb“, pokud se Teherán „nebude chovat slušně“
18. 6. 2026
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„Je to memorandum o porozumění. Pokud se nebudou chovat slušně, ihned se vrátíme ke shazování bomb přímo na jejich hlavy, jasné? Protože se chovají neslušně už 47 let,“ uvedl Trump v rámci summitu G7 ve Francii při setkání s egyptským prezidentem Abdel-Fattahem as-Sísím, jak uvádí Associated Press, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
USA a Írán mají v pátek uspořádat oficiální podpisovou ceremonii v Ženevě, po níž začnou dvouměsíční jednání o jaderné otázce a zmírnění sankcí vůči Íránu.
Trump uvedl, že dohoda je „skvělá z mnoha důvodů“. Zdálo se, že naznačil, že to, co bylo zveřejněno v médiích, není skutečný text, když prohlásil, že „nikdo neví, o co jde“, ačkoli později američtí představitelé zveřejnili úplné znění memoranda o porozumění, které bylo velmi podobné tomu, co den předtím zveřejnila stanice Al-Arabíja.
Prezident rovněž popřel, že by memorandum o porozumění obsahovalo fond na obnovu Íránu ve výši 300 miliard dolarů, ačkoli tento bod byl součástí textu zveřejněného americkými úředníky.
„To není pravda,“ řekl Trump. „Lidé mohou investovat, pokud chtějí. Chci říct, co mám dělat – říct, že nikdo nikdy nesmí investovat? My neinvestujeme. Nevložíme do toho ani deset centů. Lidé se mohou rozhodnout to udělat, ale je to na nich… Žádný fond nemáme.“
Prezident ve svém prohlášení rovněž připustil, že pokud by USA pokračovaly v blokádě Íránu a Hormuzský průliv zůstal uzavřený, způsobilo by to „celosvětovou hospodářskou krizi“.
Íránská média ve středu informovala, že od oznámení memoranda o porozumění se 11 lodím podařilo „prolomit americkou blokádu“, z toho osm vyplulo z íránských přístavů a tři dorazily do Íránu.
Americká armáda v pondělí vydala oznámení pro námořníky, v němž uvedla, že blokáda stále platí, a doporučila lodím, aby tuto oblast neproplouvaly, „dokud nebude vydán výslovný pokyn“.
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