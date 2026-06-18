Britská labouristická (!) vláda zaplatí 660 milionů liber francouzské policii, aby proti uprchlíkům používala vodní děla
18. 6. 2026
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Částka mohla být místo toho použita k integraci žadatelů o azyl
Charitativní organizace na pomoc uprchlíkům označila rozhodnutí umožnit zásahové jednotce používat vodní děla, která jsou ve Velké Británii zakázána, za „odporné“
Francouzská pořádková policie nasazená v severní Francii v rámci dohody s Velkou Británií v hodnotě 660 milionů liber má povoleno používat vodní děla proti žadatelům o azyl.
Dvě specializované policejní jednotky, včetně pořádkové jednotky o síle 50 příslušníků, zahájily v rámci britsko-francouzské dohody činnost s cílem zabránit žadatelům o azyl a převaděčům ve vyplouvání na malých člunech, a to včas před letními měsíci.
Francouzská pořádková policie nasazená v severní Francii v rámci dohody s Velkou Británií v hodnotě 660 milionů liber má povoleno používat vodní děla proti žadatelům o azyl.
Dvě specializované policejní jednotky, včetně pořádkové jednotky o síle 50 příslušníků, zahájily v rámci britsko-francouzské dohody činnost s cílem zabránit žadatelům o azyl a převaděčům ve vyplouvání na malých člunech, a to včas před letními měsíci.
Z informovaných zdrojů vyplývá, že francouzští policisté z jednotky Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) mohou v rámci svých pravomocí k udržování veřejného pořádku požádat o použití vodních děl, slzného plynu a obušků.
Použití vodních děl, která mohou vystřelovat proud vody vysokou rychlostí a dostatečnou silou, aby srazila lidi k zemi, je ve Velké Británii zakázáno z obav, že představují hrozbu pro „policejní práci založenou na souhlasu“. V Severním Irsku však mohou být nasazeny a minulý týden byly použity k potlačení protiimigračních protestů.
Jakékoli použití vodních děl by bylo „odporné“, uvedla charitativní organizace pomáhající uprchlíkům. Steve Smith, výkonný ředitel organizace Care4Calais, řekl: „Jednalo by se o odporné eskalování státního násilí páchaného proti uprchlíkům zde v Calais.
„Britská vláda zachází s uprchlíky jako s občany druhého řádu a financování tohoto druhu bezohledných, násilných taktik proti uprchlíkům ve Francii by to jen podtrhlo. Pokud je použití vodních děl ve Velké Británii zakázáno, neměli bychom mít vládu, která podporuje jejich nasazení proti komunitám v jiné zemi. Je to nelidské a britská vláda by se měla stydět.“
Oznámení, že na francouzských plážích byly nasazeny francouzské pořádkové jednotky a 75 příslušníků Compagnie de Marche, učinil ve středu na summitu G7 v Évian-les-Bains premiér Starmer.
„Tyto elitní jednotky jsou jen jedním z prvků přelomové dohody mezi našimi zeměmi, která posouvá naši spolupráci na vyšší úroveň,“ uvedl Starmer.
K udržení a obnovení veřejného pořádku byla nasazena stálá specializovaná policejní jednotka CRS, „speciálně vycvičená v používání taktiky potlačování nepokojů a zvládání davů“, uvádí se v prohlášení vlády. „Tento tým je lépe vybaven k tomu, aby reagoval na nepřátelské davy a měnící se taktiky pašeráků a zastavil nelegální migranty v jejich postupu,“ uvádí prohlášení ministerstva vnitra.
Francouzská pořádková policie nasadila vodní děla při mnoha příležitostech, mimo jiné i na začátku tohoto měsíce, aby potlačila nepokoje po vítězství Paris Saint-Germain ve finále Ligy mistrů.
V červenci loňského roku byli v Calais a Dunkerque vyfotografováni, jak při pokusu zabránit členům gangů a žadatelům o azyl v přístupu k malým člunům v mělkých vodách používají slzný plyn a obušky.
CRS čelila obviněním z brutality a rasismu. V únoru bylo devět příslušníků této jednotky shledáno vinnými z napadení pokojných demonstrantů, kteří se schovávali před slzným plynem během protivládních demonstrací „gilets jaunes“ v roce 2018. Před dvěma lety uniklé zprávy z WhatsAppu odhalily, že si příslušníci CRS vyměnili fotografii potápějící se malé lodi naložené migranty.
„Tyto elitní jednotky jsou jen jedním z prvků přelomové dohody mezi našimi zeměmi, která posouvá naši spolupráci na vyšší úroveň,“ uvedl Starmer.
K udržení a obnovení veřejného pořádku byla nasazena stálá specializovaná policejní jednotka CRS, „speciálně vycvičená v používání taktiky potlačování nepokojů a zvládání davů“, uvádí se v prohlášení vlády. „Tento tým je lépe vybaven k tomu, aby reagoval na nepřátelské davy a měnící se taktiky pašeráků a zastavil nelegální migranty v jejich postupu,“ uvádí prohlášení ministerstva vnitra.
Francouzská pořádková policie nasadila vodní děla při mnoha příležitostech, mimo jiné i na začátku tohoto měsíce, aby potlačila nepokoje po vítězství Paris Saint-Germain ve finále Ligy mistrů.
V červenci loňského roku byli v Calais a Dunkerque vyfotografováni, jak při pokusu zabránit členům gangů a žadatelům o azyl v přístupu k malým člunům v mělkých vodách používají slzný plyn a obušky.
CRS čelila obviněním z brutality a rasismu. V únoru bylo devět příslušníků této jednotky shledáno vinnými z napadení pokojných demonstrantů, kteří se schovávali před slzným plynem během protivládních demonstrací „gilets jaunes“ v roce 2018. Před dvěma lety uniklé zprávy z WhatsAppu odhalily, že si příslušníci CRS vyměnili fotografii potápějící se malé lodi naložené migranty.
Nasazení vodních děl na britském pevnině v roce 2015 vyloučila tehdejší ministryně vnitra Theresa Mayová. Poslancům sdělila, že mají „schopnost způsobit újmu“.
Policie v Severním Irsku má stále k dispozici šest vodních děl. Minulý týden byla použita k rozehnání davu asi 300 lidí, kteří zapálili nákladní vůz a házeli cihly a zápalné láhve v blízkosti kruhového objezdu Sandyknowes u Newtownabbey, 13 km severně od Belfastu.
Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová minulý měsíc poprvé oznámila plány na trvalé nasazení francouzské pořádkové policie na plážích u Lamanšského průlivu jako součást souboru opatření zaměřených na posílení bezpečnosti v severní Francii. Součástí těchto opatření je výstavba zadržovacího centra, rozšíření námořních taktických operací k zadržování člunů v mělkých vodách a 40% navýšení počtu policistů nasazených na francouzských plážích.
Downing Street uvedla, že 40 % pokusů o překročení kanálu v květnu bylo zastaveno díky zintenzivnění společných policejních operací. Navzdory těmto snahám se v květnu podařilo do Británie přeplout 2 726 lidem, což je o zhruba 1 000 méně než ve stejném měsíci loňského roku.
Zdroje z britského ministerstva vnitra uvedly, že prostředky na financování francouzské pořádkové jednotky budou pocházet z fondů francouzské vlády, ačkoli jejich nasazení bylo dohodnuto v rámci smlouvy v hodnotě 660 milionů liber. „Policejní taktika je záležitostí francouzských úřadů,“ uvedl jeden ze zdrojů.
Zdroj v angličtině ZDE
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