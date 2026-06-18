Petr Fiala vytrvale a stále dokola lhal o splnění závazku České republiky vůči NATO za rok 2025, jeho vláda jej nikdy nesplnila
18. 6. 2026 / Boris Cvek
Byly o tom pochybnosti už dávno před návratem Babiše k moci, nyní je to však – asi – konečně jasné: podle České televize generální tajemník NATO Rutte dal za pravdu Babišovi v tom, že Česko nesplnilo v roce 2025 svůj závazek dávat na obranu dvě procenta HDP. Výmluvný je komentář bývalé ministryně obrany Černochové (ODS):
„Fakt, že všechny položky z mimorezortních kapitol nám nemusí NATO jako obranný výdaj uznat, jsem říkala opakovaně na vládě i do médií. Že ale neuznají žádnou mimorezortní položku a použijí novou metodiku zpětně, i mě překvapilo,“ řekla bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Čili od začátku bylo jasné, že není jisté, zda byl závazek splněn, čekalo se, co NATO vlastně uzná. Proč tedy Petr Fiala pořád dokola lhal, naposledy dokonce v neděli v České televizi, že jeho vláda závazek splnila? Proč neříkal: počkejme, uvidíme?
Celé je to, když uvážíme, že jde o obranu republiky v době jejího akutního ohrožení, odporná fraška, protože cílem by měla být reálná obrana, čili otázka, co vlastně na naši obranu řekne Putin, až do ní narazí, ne byrokracie v NATO. NATO je důležité z hlediska integrace, to nepochybně ano. To nejlepší, co můžeme pro svou obranu udělat, je maximálně se integrovat do západní Evropy.
Prvním krokem k tomu musí být pořádná revize lží Fialovy vlády. To ona nám měla jako vláda prozápadní a prodemokratická dát důvěru v instituce, jasný integrační kurz, říci pravdu o daních a stabilizaci rozpočtu, nelhat o termínu digitalizace stavebního řízení atd. Místo toho se rozhodla demokracii potopit a otevřít dveře Babišovi.
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/rutte-potvrdil-ze-cesko-loni-nesplnilo-zavazek-davat-na-obranu-dve-procenta-hdp-374663
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