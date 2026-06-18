Nadnárodní firmy vyrábějící stavební stroje zřejmě napomáhají izraelským válečným zločinům
18. 6. 2026
The Guardian geolokalizoval a ověřil snímky, na nichž je vidět, jak izraelská armáda používá rypadla vyrobená šesti firmami – Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi a Komatsu – k ničení domů, veřejných služeb, obchodů a dalších staveb v jižním Libanonu.
Izrael srovnal se zemí celé vesnice uvnitř „žluté linie“, oblasti o rozloze 608 km² okupované Izraelem podél libanonsko-izraelské hranice. Nejméně 46 vesnic v jižním Libanonu utrpělo těžké škody, z nichž většina byla způsobena demolicemi provedenými po libanonsko-izraelském příměří ze 17. dubna, jak vyplývá ze satelitní analýzy organizace Bellingcat.
Izraelská armáda uvedla, že ničí infrastrukturu hnutí Hizballáh, přičemž izraelský ministr obrany Israel Katz vyzval k zničení „všech domů v libanonských vesnicích poblíž hranice“, aby se „odstranily hrozby“.
Organizace Human Rights Watch však uvedla, že rozsáhlé ničení vesnic ze strany Izraele by mohlo představovat bezdůvodné ničení – válečný zločin.
Velká část tohoto ničení je prováděna bagry a buldozery, které pro Izrael vyrábějí a prodávají zahraniční společnosti.
Dvě fotografie pořízené agenturou Associated Press 12. a 15. dubna v libanonském pohraničním městě Mays al-Jabal zachycují bagry všech šesti zmíněných firem mezi srovnanými domy, stejně jako bagry značek Hyundai, Caterpillar a Komatsu, které aktivně ničí domy.
Videa z libanonských pohraničních měst Naqoura a Debel z dubna rovněž ukázala, jak izraelská armáda používá bagry zahraniční výroby k ničení domů a další infrastruktury. Záznamy z bezpečnostních kamer zachytily izraelskou armádu, jak pomocí rypadla značky Volvo ničí solární panely a vodohospodářskou infrastrukturu v Debelu, což je klíčový zdroj elektřiny a vody pro obyvatele obléhaného města.
Izraelská armáda v komentáři k incidentu v Debelu uvedla, že jednání zachycené na videu „není v souladu s hodnotami IDF“ a že incident je předmětem vyšetřování.
Odborníci na lidská práva uvedli, že dodávání stavební techniky, která izraelské armádě umožňuje ničit domy a vesnice na jihu Libanonu, by mohlo tyto firmy učinit spoluviníky případných válečných zločinů a potenciálně vést k tomu, že jejich vedoucí pracovníci budou čelit právním důsledkům. Zahraniční firmy by měly přestat dodávat těžkou stavební techniku do Izraele, dokud nebudou mít jistotu, že nebude použita k páchání válečných zločinů, uvedli odborníci.
„Podniky, které se podílejí na činnostech přispívajících k závažnému porušování mezinárodního práva v Libanonu, jako je rozsáhlé ničení civilního majetku, mohou vystavit sebe nebo své jednotlivé ředitele a manažery riziku trestního stíhání za spoluvinu na válečných zločinech,“ uvedl Mark Dummett, zástupce programového ředitele a vedoucí oddělení pro podnikání, bezpečnost a lidská práva v Amnesty International.
Dummett dodal, že „dlouhodobá praxe“ Izraele při využívání vojenských i civilních rypadel k provádění demolic na Západním břehu, často v rozporu s mezinárodním právem, měla již dávno vzbudit obavy u firem, které Izraeli nadále dodávají techniku.
Uvedl: „Jakýkoli základní proces náležité péče o lidská práva ze strany podniku by na tato rizika upozornil a měl by vést k přijetí důrazných opatření, která by zajistila, že jejich stroje a zařízení nebudou zapojeny do těchto porušování.“
Izraelská armáda již desítky let využívá rypadla zahraniční výroby k demolici domů Palestinců, často za okolností, které by mohly představovat nucené vysídlení a válečné zločiny.
V poslední době se firma Caterpillar dostala pod drobnohled poté, co většina senátorů za Demokratickou stranu v USA v dubnu hlasovala pro zablokování prodeje buldozerů Caterpillar D9 Izraeli v hodnotě 295 milionů dolarů. Pancéřovaný buldozer Caterpillar D9 se proslavil tím, že jej izraelská armáda používá k demolici domů a také tím, že v roce 2003 v Gaze přejel a zabil nenásilnou americkou aktivistku Rachel Corrie.
Čtyři ze šesti firem identifikovaných v Libanonu – s výjimkou Hitachi a Komatsu – byly v zprávě zvláštní zpravodajky OSN Francescy Albanese uvedeny jako firmy, které profitují z izraelského vysídlování Palestinců.
Záznamy z bezpečnostních kamer zachytily rypadlo Volvo, jak ničí solární panely a vodohospodářskou infrastrukturu v Debelu
Důkazy o tom, že jejich výrobky jsou využívány k páchání široce zdokumentovaných zločinů, zřejmě některé z těchto firem nezastavily. Naopak, společnosti jako Caterpillar podepsaly nové smlouvy v hodnotě několika milionů dolarů na dodávky vybavení izraelské armádě.
Nyní jsou rypadla od firmy Caterpillar a dalších nadnárodních korporací využívána k systematickému ničení desítek vesnic v jižním Libanonu, a to po desetiletích podobného ničení v Palestině.
Velká část této destrukce byla provedena pomocí výbušnin, jako v případě města Qantara, kde izraelská armáda použila 450 tun výbušnin k srovnáni tamějších budov se zemí.
Izraelská armáda však k ničení pohraničních vesnic využívá i rypadla, přičemž se spoléhá na civilní dodavatele, kteří přivážejí své stavební stroje, aby s demolicemi pomohli. Podle Haaretz jsou někteří dodavatelé placeni na základě počtu budov, které zničí.
Stavební technika je dodávána přímo izraelské armádě a místním partnerům v Izraeli, kde se komerčně prodává civilním stavebním firmám. Vzhledem k tomu, že izraelská armáda zadává demoliční práce civilním dodavatelům, znamená to, že jakýkoli bagr nebo buldozer vyvezený do Izraele – i když není zaslán přímo armádě – by mohl být použit k ničení domů v Libanonu nebo v Gaze.
V minulosti stavební firmy dodávající těžkou techniku do Izraele uváděly, že nenesou odpovědnost za to, jak jsou jejich produkty po prodeji používány, a že to nemohou kontrolovat.
Firmy Volvo, Komatsu, Hitachi a HD Construction Equipment – která provozuje značku Hyundai – uvedly, že mají interní zásady zajišťující dodržování lidských práv, a to i ve smlouvách s prodejci, kteří jejich techniku prodávají. Firmy Volvo, Hitachi a Komatsu uvedly, že mají omezenou možnost kontrolovat, jak zákazníci s jejich výrobky nakládají poté, co byly prodány prodejcům, zatímco firma HD Construction Equipment uvedla, že technika s logem Hyundai zachycená na snímku z Libanonu nebyla prodána jimi a že s ní „nemá vůbec nic společného“.
Společnost Caterpillar na žádost o komentář neodpověděla a značka Doosan se již nevyrábí.
Odborníci na podnikání a lidská práva však uvedli, že odvolávání se na nevědomost nemá velkou váhu vzhledem k množství důkazů o tom, že jejich produkty jsou využívány k porušování lidských práv.
Alreem Kamal, mezinárodní právnička zabývající se odpovědností podniků na Blízkém východě, uvedla: „Zdokumentované použití podobné techniky v kontextech, jako je Gaza, znamená, že firmy nemohou věrohodně tvrdit, že si nebyly vědomy rizik.
„Škoda je předvídatelná a firmy nesou odpovědnost za přijetí odpovídajících opatření. Pokud tak neučiní, mohou tyto společnosti čelit právním, reputačním a finančním důsledkům.“
OSN stanovila pro korporace pokyny v rámci svých obecných zásad týkajících se podnikání a lidských práv. Podle těchto zásad mají firmy povinnost zabránit porušování lidských práv nebo přispívání k němu a zmírňovat porušování lidských práv přímo související s jejich výrobky.
Tyto pokyny nejsou závazné, ale Švédsko, Japonsko a Jižní Korea – kde mají své sídlo společnosti Volvo, Komatsu, Hitachi, Doosan a Hyundai – vypracovaly národní akční plány k provádění zásad OSN. USA, kde sídlí společnost Caterpillar, žádný akční plán nemají.
Existuje právní precedens, kdy byli vedoucí pracovníci a společnosti voláni k odpovědnosti za prodej produktů použitých při porušování lidských práv, počínaje norimberskými procesy. Třináct ředitelů německého chemického konglomerátu IG Farben bylo obviněno z prodeje nacistům Zyklonu B, plynu použitého k vraždění židů a dalších osob během holokaustu.
V posledních letech národní soudy stále častěji volají firmy a jejich vedoucí pracovníky k odpovědnosti za spoluvinu na zločinech spáchaných v zahraničí v konfliktních oblastech. Francouzské soudy v dubnu 2026 odsoudily francouzskou cementárenskou společnost Lafarge a čtyři její bývalé vedoucí pracovníky za financování terorismu kvůli jejich roli při platbách ozbrojeným skupinám v Sýrii, včetně Islámského státu.
Ve Švédsku pokračuje soudní řízení proti dvěma bývalým vedoucím pracovníkům švédské ropné firmy Lundin Energy, nyní Orrön Energy, kteří jsou obviněni ze spoluúčasti na válečných zločinech na území dnešního Jižního Súdánu. Oba bývalí vedoucí pracovníci obvinění popírají.
Kamal uvedl: „Obecný trend je jasný: kontrola zapojení firem do zločinů se zintenzivňuje a beztrestnost, která je dlouho chránila, se postupně rozpadá.“
Zdroj v angličtině ZDE
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