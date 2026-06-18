Poprvé v historii robot úmyslně zabil člověka
18. 6. 2026
čas čtení
2 minuty
Ondřej Langr:
Poprvé
v historii robot úmyslně zabil člověka. To, co jsme sledovali v
devadesátkových sci-fi, se děje právě teď. Ukrajinský dron řízený AI bez
dohledu lidského operátora sám vyhledal na bojišti ruského vojáka a
zlikvidoval ho.
Ukrajinci přitom neviděli obraz a nemohli robota nijak ovládat ani dohlížet nad tím, co dělá. Od zapnutí ho řídila výhradně AI. Prostě bylo vypuštěno deset takových dronů a následně se dalšími drony, tentokrát řízenými a s přenosem obrazu, sčítaly výsledky. Krom ruského pěšáka to koupil taky ruský náklaďák.
Už nějakou dobu jsme měli systémy, které se po vypuštění zamknou na cíl a sledují ho samy. Ale tady byl pořád člověk, který instruoval systém, co má dělat a na koho má zaútočit. V tomhle případě si kvadrokoptéra doslova sama našla cíl. Sama ho vyhodnotila jako relevantní a eliminovala ho. Úspěšně.
Hodně lidí má v současné době pocit, že drony zcela změnily bojiště a že bychom neměli dělat nic jiného než je produkovat a nasazovat, protože válka se odteď povede z povzdálí na notebooku. Jenomže to je jenom mezistupeň. Umělá inteligence z nich udělá samostatné zabijáky. A samozřejmě vynikne spoustu nových specializací, včetně "protidronových dronů". Což ovšem neznamená, že to odstraní nasazení lidí z bojiště.
Jestliže jsme doteď necítili až tak intenzivní potřebu tlačit na ukončení ukrajinské války, už bych ji mít měli. Pokud jedna či druhá strana bude mít možnost používat takové prostředky, udělá to. Je to strategická výhoda a šetření zdrojů. Tím ale způsobí jejich rychlý technologický rozvoj, rozšíření na světě a dostupnost. Teď autonomní systémy zabíjí na ukrajinské frontě, za rok můžou zabíjet i ve vašem obchoďáku.
Lidstvo si nemůže v době AI dovolit vést války, protože se mu to dřív či později vymkne z ruky.
91
Diskuse