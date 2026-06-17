Prosíme, pomozte studentskému výzkumnému projektu. (Ale je to anglicky)
17. 6. 2026
Náhodou jsem narazila na příspěvek na Facebooku, ve kterém studentka filmových studií z Edinburghu hledá účastníky pro svůj výzkumný projekt, a zapojila jsem se do něj. Byl to příjemný zážitek – zhlédla jsem dva filmy („Ladybird“ a „Identity Card“) a absolvovala rozhovor s touto velmi milou dívkou. Napadlo mě, jestli byste mohli tento příspěvek přeposlat nebo sdílet na sociálních sítích s kýmkoli, kdo by měl zájem se zúčastnit – podařilo se jí získat už docela dost skotských účastníků, ale má potíže sehnat dostatek Čechů!
I stumbled across a Facebook post looking for participants in this research project by a Film Studies Student in Edinburgh and took part in her project, which was a lovely experience - 2 films to watch (Ladybird & Identity card) and an interview with this very nice girl. I was wondering if you would be willing to pass this blurb on/share on social media to anyone who might be interested in taking part - she's managed to get quite a lot of Scottish participants, but is struggling to get enough Czech's on board!
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