Studie: Rizika nedostatku surovin, zatímco produkce dronů a robotů roste k milionům jednotek
17. 6. 2026
Výzkumníci odhadují, že komerční výroba dronů by mohla do konce 30. let 21. století vzrůst až desetinásobně, zatímco produkce humanoidních a čtyřnohých robotů by mohla během stejného období vzrůst až stokrát. Studie vedená chemickým inženýrem Anthonym Ku z Princetonské univerzity porovnává poptávku po surovinách generovanou těmito výrobními objemy s údaji o spotřebě v USA a na světě v roce 2024 pro 18 materiálů používaných v motorech, zařízeních pro skladování energie, elektronice a konstrukčních rámech.
Analýza modeluje dva scénáře: roční produkci 1 milionu jednotek a 10 milionů jednotek dronů nebo robotů. U většiny z 18 zkoumaných materiálů ani jeden scénář nevytvořil nezvládnutelnou zátěž pro dodavatelské řetězce. Několik materiálů se však ukázalo jako významná rizika, která by mohlo řešit cílené plánování.
Největším jednotlivým rizikem identifikovaným v obou scénářích je neodym-praseodym, neboli NdPr, prvek vzácných zemin používaný v permanentních magnetech, které pohánějí většinu motorů dronů a robotů. Velcí humanoidní roboti vyžadují obzvlášť výkonné motory a proto spotřebovávají více NdPr na jednotku. Tým odhadl, že výroba 1 milionu velkých robotů ročně by mohla zvýšit poptávku po americkém NdPr o 20 % nad úroveň spotřeby v roce 2024. Výzkumníci poznamenávají, že americká vláda již usiluje o snížení závislosti na dodavatelských řetězcích magnetických materiálů ze zahraničí, včetně NdPr.
Uhlíková vlákna a hořčík, oba používané k výrobě lehkých konstrukčních rámů, byly identifikovány jako další citlivé body celosvětově i uvnitř Spojených států. Výzkumníci poznamenali, že jako levnější a hojnější náhrada existuje hliník, což znamená, že tlak na dodávky těchto materiálů by se projevil pouze ve scénáři vysoké poptávky, kde je upřednostňována malá hmotnost ve velkém měřítku.
Aby se těmto rizikům předešlo, výzkumníci nastínili tři strategie. První je integrace dodavatelského řetězce se zavedenými průmyslovými odvětvími. Výrobci dronů a robotů spoléhají na mnoho stejných materiálů jako výrobci elektrických vozidel a spotřební elektroniky a autoři tvrdí, že nováčci ve velkovýrobě by se měli záměrně napojovat na stávající kapacity v oblasti nákupu a logistiky. Ku poukázal na program humanoidních robotů společnosti Tesla jako příklad firmy, která se již tímto směrem ubírá.
Druhé doporučení je návrh pro sběr materiálu na konci životnosti. Drony obvykle mají životnost tři až pět let, humanoidní roboti pět až deset let – což je výrazně kratší než více než dvacetiletá životnost větrných turbín, které také spoléhají na magnety ze vzácných zemin. Kratší cyklus podle výzkumníků vytváří realistické okno pro sběr a recyklaci materiálu, pokud výrobci začnou od začátku do svých návrhů začleňovat demontáž a oddělení, místo aby recyklační procesy teprve později doplňovali.
Třetí doporučení se zaměřuje na technický dialog napříč sektory. Autoři volají po dřívějších a strukturovanějších rozhovorech mezi inženýry pracujícími v různých fázích vývojového řetězce – od materiálové vědy po systémovou integraci – aby bylo možné identifikovat a ověřit náhradní materiály a návrhy obcházení nedostatků dříve, než se konkrétní vstup stane nedostupným.
Zdroj v angličtině: ZDE
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