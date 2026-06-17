Jak čínské bezpečnostní kamery pronikly do české kritické infrastruktury
17. 6. 2026
Lze je najít ve vojenských zařízeních a na fasádě pražského sídla samotné kybernetické agentury, která před nimi varuje. Investigace.cz zmapovala, jak čínské kamery monitorují Českou republiku.
Kamery čínských státních podniků monitorují celou Českou republiku. Lze je nalézt v budově Generálního štábu České armády, na stanicích podél českých drah, na letišti v Karlových Varech, na budovách České pošty, na regionálních policejních stanicích, na budovách ministerstev obrany a vnitra, na Nejvyšším soudu a dokonce i na soudních síních Okresního soudu v Teplicích.
Investigace.cz také našla kamery čínských značek Dahua a Hikvision ve vojenských zbrojních skladech a na vojenských základnách, stejně jako na budově pražského sídla Národní agentury pro kybernetickou a informační bezpečnost, která sama v srpnu varovala před používáním těchto kamer. Podle zjištění Investigace.cz v tomto roce i přes varování kybernetické agentury pokračuje v nákupu čínských kamer mnoho českých institucí klasifikovaných jako kritická infrastruktura.
Čínské kamery natáčejí ty, kteří před nimi varují
Od chvíle, kdy vkročíte do České republiky, se jim nevyhnete. Dokonce i na trolejbusu, který přepravuje cestující z letiště Václava Havla do Prahy, je kamera čínské značky Dahua.
Stejný typ kamery jsme našli v pobočce České pošty v pražském Žižkově, kde sídlí také pražské sídlo Národní agentury pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Vloni v srpnu vydala NÚKIB výslovné varování před používáním čínských síťových kamer, zejména těch od Hikvision nebo Dahua.
"Jejich produkty jsou vysoce rizikové, zejména z hlediska technických, politických, právních nebo etických aspektů," uvádí NÚKIB ve svém varování. Podle jejich analýzy měly produkty čínských společností mezi lety 2016 a 2023 třetinový podíl na českém veřejném trhu, což činilo více než 13 miliard korun.
"Nasazení čínských síťových kamer představuje vysoké riziko vzhledem ke kombinaci jejich technických slabin s nestandardní čínskou legislativou, roli Pekingu ve strukturách vlastnictví společností, jejich spolupráci s bezpečnostními a stranickými agenturami a minulým činnostem Číny proti českým zájmům a zájmům našich spojenců. Je pravděpodobné, že některé kamery byly do určité míry kompromitovány čínskými úřady," varuje kybernetická agentura.
Co tedy agentura říká na to, že kamery Dahua monitorují její vjezdy, vozidla nebo zaměstnance?
"NÚKIB si je plně vědom rizik spojených s technologiemi Dahua. Budova je však ve vlastnictví České pošty. NÚKIB zde působí výhradně jako nájemce bez jakéhokoliv vlivu na výběr, instalaci nebo správu externího kamerového systému. Bezpečnostní systémy vlastněné a provozované v prostorách využívaných NÚKIB neobsahují podobně rizikové prvky," uvedl mluvčí agentury Jakub Neščivera v odpovědi na otázku vyšetřování.
Mluvčí dodal, že NÚKIB dlouhodobě plánuje koupit vlastní budovu v Praze. "Provozování bezpečnostní instituce v pronajatém prostoru svou podstatou ukládá určitá omezení, která nejsou optimální pro agenturu našeho typu. V současnosti však agentura nemá jinou možnost," říká Neščivera.
Česká pošta, která je také součástí kritické infrastruktury státu, do doby zveřejnění neodpověděla na dotazy redakčního týmu.
Čínská technologie ve zbrojnici České armády
Čínské kamery Hikvision se také nacházejí na nejcitlivějších a nejstřeženějších místech v České republice. Redakční tým investigace.cz zjistil z veřejných zdrojů, že kamery Hikvision monitorují armádní zbrojní sklady, vozidla vojáků na základnách a dokonce i celé vojenské jednotky.
Příklady zahrnují vojenské jednotky v Hradišti a Olomouci. V březnu armáda nařídila opravu kamerového systému na vojenském výcvikovém areálu v Hradišti u Karlových Varů. Zveřejněná smlouva uvádí, že kamery Hikvision (smlouva specifikuje model DS 2CD7347G0-XS), které potřebovaly opravu, se nacházejí ve zbrojním skladu Ozbrojených sil České republiky (AČR) a vojenské policie.
Podobný model (Hikvision DS-2DF8A442IXG-AE) také potřeboval opravu v červnu loňského roku. Smlouva také specifikuje jeho umístění: "Oprava kamery – podrobný pohled na vozový park (čerpací stanice)." Klientem byl také Vojenský výcvikový areál v Hradišti.
V červnu loňského roku podepsalo Ministerstvo obrany rámcovou smlouvu na opravu kamer v jedné vojenské posádce v Olomouci, kde sídlí 15. ženijní pluk. Ačkoliv cenová specifikace neuvádí typ kamery, objednávka obsahuje náhradní díl pro "držák pro montáž kamer Hikvision SpeedDome na zeď", což naznačuje, že vojáci v Olomouci jsou také sledováni kamerou čínské státní společnosti.
"Všechny kamery Hikvision používané k ochraně zařízení a budov Ministerstva obrany byly zakoupeny před doporučením NÚKIB. Videopřenos a nahrávky z těchto kamer jsou přenášeny a používány výhradně na zabezpečené vojenské síti, která je oddělena od veřejného internetu," odpověděla Zdeňka Sobarňová Košvancová z kanceláře náčelníka generálního štábu na dotazy redakce.
"Ministerstvo obrany si je plně vědomo možných bezpečnostních rizik této technologie a odstranilo jakékoli úniky dat z těchto kamerových systémů prostřednictvím výše popsaných opatření. Při modernizaci nebo instalaci nových kamerových systémů se řídíme doporučeními NÚKIB," dodal mluvčí.
Také jsme se armády ptali na kamery Hikvision nalezené v budově generálního štábu. Podle mluvčího byla tato zařízení zakoupena na základě smlouvy z roku 2019, kdy vyhrála nabídka s nejnižší cenou.
Zmíněné kamery jsou údajně připojeny pouze k bezpečnostním systémům budovy a nemají přístup k internetu. "Toto opatření eliminuje možnost úniku dat. V současné době jsme v procesu modernizace našeho fyzického bezpečnostního vybavení, což zahrnuje výměnu kamerového systému Hikvision," upřesnil mluvčí armády.
Kamera bez přístupu k internetu není automaticky bezpečná
Podle etického hackera a experta na kybernetickou bezpečnost Martina Hallera však nelze jednoduše ztotožnit odpojení od internetu s kamerovou bezpečností. Podle něj je nutné pravidelně ověřovat a vymáhat přísná opatření, včetně odpojení od internetu.
Realita, s níž se setkává při řešení kybernetických incidentů, podle něj často neodpovídá původním specifikacím. "Systém může být správně nasazen hned na začátku, ale v průběhu let dochází ke změnám konfigurace, přidává se vzdálená správa, navazují se spojovací systémy s dohledem, vytvářejí přístupové body služeb nebo se vytvářejí spojení s jinými sítěmi. Výsledkem může být, že systém, který měl být izolovaný, ve skutečnosti izolovaný není," vysvětlil.
"Proto bych neřekl, že kamera bez přímého připojení k internetu automaticky nepředstavuje bezpečnostní riziko," dodává Haller. České státní instituce však právě tento argument používají k ospravedlnění svých činů.
Nákupy kamer i po varováních
Používání čínských kamer v českých státních institucích není nic nového. Novináři z mnoha médií opakovaně informovali o různých případech v minulosti. V únoru redakční tým regionálního webu Okraj zveřejnil zprávu, že letiště v Ostravě-Mošnově je monitorováno čínskými kamerami Hikvision. V březnu loňského roku webová stránka Page not found zveřejnila analýzu toho, kde lze najít čínské kamery.
Většina kamer, o kterých se dosud informovalo, však byla zakoupena v období před varováním kybernetické agentury. České státní instituce je však nepřestaly nakupovat ani po varování. Příkladem je česká policie, která dodnes nadále nakupuje kamery Hikvision nebo Dahua pro regionální velitelství.
Kontaktovali jsme některá regionální policejní velitelství, která v posledních měsících objednala čínské kamery. Když tento článek šel do tisku, odpověděla už jen olomoucká kancelář.
"Olomoucké regionální policejní velitelství používá zmíněnou technologii mimo kritickou infrastrukturu a bez možnosti připojení k internetu; proto v tomto případě nehrozí únik citlivých dat," odpověděl Libor Hejtman, mluvčí místní policie. Hejtman neposkytl další podrobnosti...
Používání čínských kamer v budovách železniční správy může být stejně vážným problémem. Železniční síť je součástí kritické infrastruktury země a armáda také využívá vlaky k přepravě svého vybavení, ať už po celé zemi, nebo k doručení zbraní na Ukrajinu.
Na budovách vlakových nádraží je nespočet čínských kamer. Navíc i nyní, v roce 2026, železniční správa objednává kamery Hikvision od svých dodavatelů, které instaluje na budovy poblíž železničních tratí. Příkladem je objednávka zadaná letos v březnu na sedm kamer Hikvision s osvětlením a sloupem pro parkoviště na Pernerové ulici v Praze.
Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová říká, že organizace se řídí varováním kybernetické agentury. "Kamerové systémy Správy železnic jsou kategorizovány podle úrovně rizika a máme jasná pravidla pro jejich použití. V zařízeních a lokalitách s nejvyššími bezpečnostními požadavky nenasazujeme ani neprovozujeme potenciálně rizikové technologie a na mnoha místech jsou nahrazovány bezpečnějšími řešeními," vysvětlila na dotaz redakce.
"Naším cílem je zajistit, aby železniční infrastruktura, jako součást kritické infrastruktury České republiky, zůstala bezpečná a dobře chráněná."
Peking "vidí" až k Nejvyššímu soudu České republiky
Nové kamery čínské společnosti Hikvision byly také instalovány na velitelství hasičského sboru a pražské městské policie, po varování od NÚKIB.
"Kamery jsou provozovány jako uzavřený systém v zabezpečené síti bez přístupu k internetu, čímž se zabraňuje únikům dat. Na základě těchto skutečností je toto bezpečnostní riziko v rámci našich operací eliminováno," napsala Jiřina Ernestová, mluvčí pražské městské policie.
Podobná reakce přichází i z hasičského sboru. "Při výběru kamer jsme především posuzovali rovnováhu mezi kupní cenou, technickými parametry a praktickým využitím v podmínkách hasičského sboru. Také jsme přímo konzultovali s Ministerstvem vnitra ohledně nákupu produktů Hikvision," řekla našemu redakčnímu týmu Kristýna Posekaná, mluvčí Generálního ředitelství hasičského sboru.
Přidává podobný argument k tomu, který používají zástupci jiných institucí: totiž že kamery nejsou připojeny k žádné interní síti a jsou odpojeny od internetu. "Proto z hlediska bezpečnosti přenosu obrazu nepředstavují kybernetické riziko."
Stejné kamery lze nalézt i u Nejvyššího soudu v Praze. Soud kamery zakoupil už v roce 2021. Mluvčí Eliška Duchková sdělila našemu redakčnímu týmu, že postupovali na základě informací a doporučení dostupných v té době v souladu s předpisy pro kybernetickou bezpečnost.
"Jakákoli další doporučení jsou vždy zohledněna při budoucích plánech na modernizaci IT zařízení. Rychlá výměna stávajícího vybavení však není možná kvůli rozpočtovým omezením. Jsme také v kontaktu s dodavatelem ohledně vhodných postupů pro správu a provoz systému," říká Duchková. Podle ní jde pouze o "uzavřený monitorovací systém" a kamery nejsou připojeny k internetu.
Ujgurská analytika, navádění raket na Ukrajině
Možná stojí za zmínku ne tak vzdálená historie čínských značek, se kterou spolupracují různé české úřady. Kamery od Hikvision nebo Dahua se stále používají k hromadnému sledování ujgurské menšiny v Číně.
NÚKIB to také zmiňuje ve svém varování: "Výrobci kamer jako Hikvision, Dahua a Uniview nabízejí takzvanou ujgurskou analytiku, díky níž systémy mohou rasově či etnicky odlišit Ujgury od jiných etnických skupin," popisuje kybernetická agentura.
Rushan Abbas, předsedkyně mezinárodní organizace Campaign for Uyghurs, o této události také svědčila z první ruky. V říjnu 2023 svědčila na konferenci v českém Senátu, že "letos Hikvision získala zakázku v hodnotě 6 milionů dolarů, která výslovně vyžaduje jejich analytický software k identifikaci Ujgurů. Proto vyvinuli software speciálně navržený k identifikaci etnických skupin, které mají být monitorovány, a k potlačení nesouhlasu."
Další bezpečnostní riziko spojené s čínskými kamerami se objevilo na Ukrajině. Podle zjištění investigativních novinářů z Rádia Svobodná Evropa a maďarského webu Átlátszó mohly být čínské kamery Rusy použity ke špehování ukrajinských měst nebo dokonce k navádění raket na ně.
V roce 2023 Átlátszó uvedl, že Rusko to mohlo učinit prostřednictvím digitálních zadních vrátek v čínských sledovacích systémech. "Tyto metody mohly být použity k lokalizaci kyjevských protiletadlových systémů Patriot během květnového bombardování města," uvádí médium.
V lednu 2024 provedlo Radio Free Europe experiment s kamerami Hikvision a Dahua, který ukázal, že kamery automaticky navazují spojení se servery pronajatými čínskými státními společnostmi v Evropě. Podle odborníků to otevřelo možnost ruského sledování ukrajinských měst.
Bezpečnost pro ně není prioritou
"Celkově mám pocit, že kybernetická bezpečnost těchto zařízení není pro výrobce příliš důležitá," poznamenává expert na kybernetickou bezpečnost Martin Haller. Haller říká, že tyto incidenty upozornily na několik rizik.
Prvním je, že by se mohla objevit další podobná softwarová chyba, jako ta, kterou odhalili investigativní novináři z Radio Free Europe. Navíc Haller upozorňuje, že starší modely nemusely dostat potřebné bezpečnostní záplaty, a proto stále obsahují zmíněné problémy. "Nebo že podobná funkce by mohla být do zařízení zavedena později, například aktualizací," vysvětluje odborník.
Haller uvádí, že důkladné a pravidelné kontroly těchto zařízení mohou zmírnit velkou část rizik tím, že vynucují omezení přístupu k internetu, cloudu, vzdálené správě a dalším částem infrastruktury.
Upozorňuje však, že instituce musí zvážit, zda je riziko, kterému čelí, přijatelné i při všech těchto opatřeních. "Pro běžnou společnost může být dobře navržená izolace přijatelným řešením. U vojenského skladu, vojenské základny nebo zařízení kritické infrastruktury je to těžké říct," říká.
Mezinárodní sponzoři války
Hikvision a Dahua podléhají sankcím a spolupráce s nimi je v mnoha západních zemích zakázána.
Hikvision čelí sankcím v USA kvůli svému vlastnictví – je stoprocentně kontrolována čínským státním aparátem. Dahua naopak nemůže působit v USA kvůli zařazení na seznam čínských vojenských společností. Obě společnosti jsou také sankcionovány na Ukrajině za podporu ruské válečné mašinérie. Od roku 2023 je ukrajinská protikorupční agentura zařadila na seznam "mezinárodních sponzorů války".
Podle nezávislého amerického bezpečnostního institutu IPVM Litva a Spojené království zakázaly vládním agenturám nákup těchto značek. Ostatní země se v současnosti řídí pouze doporučeními. Dánsko například začalo postupně odstraňovat tuto technologii z různých klíčových míst po celé zemi na základě doporučení nepoužívat tyto kamery na veřejných místech a kolem klíčových institucí.
Takový zákaz však v současné době v Evropské unii neexistuje. V roce 2022 vydal Evropský parlament rezoluci odsuzující značky včetně Hikvision a Dahua za jejich spoluvinu na genocidě Ujgurů v provincii Sin-ťiang.
Zdroj v angličtině: ZDE
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