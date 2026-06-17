Odborníci zkoumají "šokující" objev komářího viru ve Skotsku
17. 6. 2026
Ale laboratorní výsledek to potvrdil: v dubnu britské úřady oznámily, že virus Usutu byl poprvé identifikován u kosů ve Skotsku.
Navzdory změně klimatu, která zvyšuje teploty, vědci stále považovali Skotsko za příliš chladné na to, aby tam Usutu prosperoval.
"Šokující" objev byl "jasný signál, že... některá rizika by sem mohla přijít dříve, než jsme si mysleli," řekla Ferguson, profesorka ekologie infekčních nemocí na Univerzitě v Glasgow.
"Musíme být připraveni," řekla agentuře AFP.
V divočině Skotska vědci chytají hnědošedé komáry culex pipiens – hlavního přenašeče viru Usutu – aby studovali a lépe pochopili, jak se nemoc může šířit.
Byli upozorněni obyvateli ostrova Arran jihozápadně od Glasgow, kteří si minulé léto všimli, že kosi umírají s podivnými příznaky.
Ptáci měli křivý krk, byli slabí a dezorientovaní a měli potíže se uživit. Místní veterinář poslal ostatky k analýze a nakonec následovala diagnóza Usutu.
Varovný signál
Virus Usutu pojmenovaný podle řeky v jižní Africe poblíž místa, kde byla poprvé identifikován v roce 1959, dorazil do Evropy začátkem tohoto století – ale nikdy se nevydal tak daleko na sever do Skotska.
"Mysleli jsme, že klimatické podmínky jsou pořád trochu příliš chladné. Možná je to něco, co se projeví do budoucna – ale ne teď," řekla Ferguson.
Komáři culex pipiens, kteří přenášejí Usutu, jsou nejaktivnější a nejhojnější v teplých podmínkách kolem 25°C – což jsou teploty, kterých dnes letní období v Británii často dosahují.
"Kdybyste se mě před deseti lety zeptali, jaké je riziko nalezení komáry přenášené nemoci ve Skotsku, myslela bych si, že je minimální a že to za svého života neuvidím," řekl Ferguson.
"Ale změna klimatu opravdu urychlila tempo, jakým se věci mění."
Riziko nemocí přenášených komáry, jako je Zika a chikungunya, se v Evropě za posledních 20 let zvýšilo, uvedla Emilie Pondeville, hlavní výzkumná pracovnice z Centra pro výzkum virů na Univerzitě v Glasgow.
Komáři potřebují teplé podmínky nejen k přežití a rozmnožování, ale také k tomu, aby se virus uvnitř nich množil. Virus se přenáší, když infikovaný komár kousne člověka nebo zvíře.
"Existuje rovnováha mezi teplotou, při které komáři mohou žít, a také teplotou, kterou virus preferuje, a interakcí mezi oběma," řekla Pondeville agentuře AFP.
Výzkumníci v Glasgow provádějí laboratorní testy, aby pochopili, jak komáři přenášejí viry na zvířata a lidi.
Ferguson uvedla, že Usutu není považován za bezprostřední riziko pro veřejné zdraví, ale působí "jako kanárek v uhelném dole pro to, co může přijít po proudu".
Jeho příchod do Skotska naznačuje, že podmínky by mohly být vhodné i pro jiné viry přenášené komáry.
Virus západonilské horečky, blízký příbuzný Usutu, byl poprvé zjištěn u komárů ve Velké Británii v květnu 2025. Dengue a žlutá zimnice jsou také způsobeny viry ze stejné čeledi.
Hrozba ptákům
Prozatím nejvíce znepokojuje biology dopad těchto nemocí na ptáky.
Usutu již způsobil výrazný pokles populací kosů po celé Evropě. Virus postihuje také sovy, dravce a několik pěvců.
V některých částech světa už nemoci přenášené komáry vyvíjejí zvýšený tlak na zranitelné populace ptáků.
Na Havaji příchod culex quinquefasciatus – tropického příbuzného culex pipiens a přenašeče ptačí malárie – podpořil úbytek několika druhů včetně Po'ouli, malého pěvca endemického pro Maui.
Další ohrožené druhy, jako Akikiki a ikonický I'iwi se svým načervenalým peřím, hledaly útočiště ve vyšších polohách.
Ale může to být marné: jak se planeta otepluje, komáři a jejich patogeny se stále častěji vyskytují ve výškách nad 1 500 metrů.
Zdroj v angličtině: ZDE
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