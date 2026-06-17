Dohoda mezi USA a Íránem: Kdy klesnou ceny ropy?
17. 6. 2026
Spojené státy a Írán v neděli oznámily, že uzavřely předběžnou dohodu o ukončení války, čímž vzbudily naději na ukončení energetické krize, která od začátku konfliktu sužuje země po celém světě.
"Lodě světa, nastartujte motory. Nechte ropu téct!", napsal Donald Trump na sociálních sítích, když chválil dohodu mezi USA a Íránem.
Dohoda by znovu otevřela Hormuzský průliv poté, co ji obě strany v pátek formálně podepíší.
Úzká vodní cesta je klíčovou trasou pro globální energetický obchod, v běžných časech obstarává asi pětinu světové ropy a zemního plynu.
Teherán od začátku konfliktu 28. února 2026 fakticky přerušil lodní dopravu průlivem, což způsobilo jedno z největších globálních narušení dodávek ropy v historii.
V té době mnozí očekávali, že ceny vyskočí z přibližně 72 dolarů (62 €) za barel 27. února na až 150 až 200 dolarů.
Nakonec byl růst cen mírnější a barel ropy dosáhl vrcholu kolem 120 dolarů krátce po začátku konfliktu, než opět zlevnil.
Po oznámení mírové dohody mezi USA a Íránem o víkendu cena dále klesla.
Ničení poptávky udrželo ceny pod kontrolou
Zvýšená nabídka z USA a dalších zdrojů mimo Perský záliv, snížená čínská poptávka, koordinované uvolnění strategických rezerv a tržní optimismus, že konflikt brzy skončí, pomohly udržet růst cen pod kontrolou.
USA například zvýšily vývoz surové ropy v dubnu a květnu na více než pět milionů barelů denně, což je nárůst z průměru asi čtyř milionů barelů denně v posledních letech, uvedl Wall Street Journal.
Čína mezitím v posledních týdnech výrazně snížila dovoz surové ropy a spoléhá se místo toho na stávající komerční zásoby a strategické zásoby.
Fereidun Fesharaki, emeritní předseda energetické poradenské společnosti FGE NexantECA, nedávno řekl Bloombergu, že ropný trh reagoval na energetický šok snížením poptávky.
Čína, největší světový dovozce ropy, snížila dovoz o čtyři miliony barelů denně, uvedl.
Emma Li, hlavní analytička čínského ropného trhu ve společnosti Vortexa, uvedla, že Čína začala v květnu využívat své obrovské domácí zásoby, aby kompenzovala narušení dodávek na Blízkém východě, místo nákupu ropy na spotovém trhu.
Tento ústup od spotového nákupu "výrazně zmírnil tlak na přímé ceny ropy," napsala ve výzkumné poznámce na konci května.
Globální zásoby ropy rychle klesají
Čína však není sama, protože země po celém světě stále více čerpají ze svých domácích zásob, aby nahradily miliony barelů ropy uvězněné v Perském zálivu.
Podle Amerického úřadu pro energetické informace (EPA) klesaly zásoby ropy mezi březnem a květnem průměrným tempem 5,3 milionu barelů denně.
Odborníci z oboru však varovali, že zásoby dosahují kritických hodnot.
"Rezervy se zmenšují," varoval Jorge Leon, analytik společnosti Rystad Energy a bývalý představitel OPEC.
"Odběry zásob a možnosti částečného obcházení mohou poskytnout krátkodobou úlevu, ale nemohou plně vyvážit dlouhodobé narušení průtoků v Hormuzském průlivu," řekl minulý týden pro DW.
"V takovém případě není nemyslitelné, že by ceny ropy mohly letos v létě rychle stoupat na 150 dolarů za barel," dodal Leon.
Návrat do normálu potrvá měsíce
S Washingtonem a Teheránem, kteří nyní uzavírají dohodu a souhlasí s rychlým znovuotevřením průlivu, panují naděje, že se brzy zmírní nedostatek.
I kdyby k této dohodě došlo, odborníci varují, že pravděpodobně potrvá měsíce, než se energetické trhy vrátí do předkonfliktního normálu, což poukazuje na potřebu bezpečnostních opatření, jako je odstraňování námořních min.
Zdroj v angličtině: ZDE
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