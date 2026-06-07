Haaretz: Oni střílejí na děti: Žargon izraelské armády zakrývá vraždu dítěte
7. 6. 2026
The baby boy, named Sam Fahd Abu Haikal, was shot on Friday afternoon in the Tel Rumeida area of Hebron while travelling with his parents, his 11-year-old brother and his grandmother.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 7, 2026
He was taken to hospital in critical condition and later diedhttps://t.co/ESwfjknisi
Fahd Abu Haikal uvedl, že na žádost vojáků IDF zastavil své auto za bílého dne a oni pak zastřelili jeho sedmiměsíčního syna Sama. Když je standardním vysvětlením izraelské armády, že pociťovali nebezpečí, vzniká dojem, že každý voják může zastřelit jakéhokoli Palestince
Střelba jednotek IDF v pátek na auto rodiny Abu Haikalových v Hebronu skončila smrtí sedmiměsíčního Sama Abu Haikala a zraněním jeho rodičů.
Podle otce zastavil auto na žádost vojáků za bílého dne, s rukama na volantu, a pak začala střelba. Sam, který byl v náručí své matky na zadním sedadle, byl zasažen do hlavy a krátce nato zemřel. Matka utrpěla středně těžká zranění.
Mluvčí IDF potvrdil, že byli zasaženi „nezúčastnění“ lidé, ale tvrdil, že vojáci měli pocit, že auto směrem k nim zrychluje, a jeden z nich reagoval několika výstřely na vozidlo. S tímto žargonem IDF popisujícím tyto incidenty se nelze spokojit. Nelze se smířit s popisem zabití malého Sama jako „politováníhodné události“ nebo jako dalšího izolovaného „incidentu“, který se ztratí v nějakém interním vyšetřování vedeném v nejlepší tradici IDF.
Jednalo se o ohavné morální a operační selhání odrážející jasný a znepokojivý trend rostoucího počtu incidentů s ostrou střelbou ze strany bezpečnostních sil na Západním břehu, při nichž jsou zraněni neúčastnící se Palestinci, načež někdy následují tvrzení, že se zúčastnění vojáci „cítili ohroženi“.
V březnu loňského roku byli zabiti čtyři členové palestinské rodiny ve městě Tammun, zatímco seděli ve svém autě během operace IDF, na které se podíleli i policisté v utajení spolupracující s armádou. Tento incident, při kterém se rodina vydala na nákupy na svátky na konci ramadánu, skončil také dalšími zraněnými dětmi a drsnými svědectvími o střelbě na civilní vozidlo.
K tomu je třeba připočítat bezohlednou střelbu na palestinské dělníky, kteří se snaží překročit separační bariéru, aby si vydělali na živobytí. Spojnicí těchto incidentů není jen jejich tragický výsledek, ale stejný vzorec, v němž je smrtící síla nasazována příliš rychle, bez dohledu, pod automatickým heslem „byla identifikována hrozba“.
Zároveň roste nebezpečná symbióza mezi násilnými osadníky, kteří se zbavili všech zábran, a IDF. Ještě v sobotu byli osadníci a voják natočeni na video, jak v městečku Hawara bijí dva Palestince obušky.
Střelba na „nezúčastněné Palestince“, jak jsou tito jedinci často definováni samotnou armádou, vyvolává zásadní otázku ohledně pravidel nasazení a mechanismů dohledu a odpovědnosti IDF. Vzniká dojem, že každý voják je potenciální zabijácký stroj, který může střílet na jakéhokoli Palestince, dokonce i na děti nebo kojence, když se „pocit nebezpečí“ stane důvodem, který zastaví jakoukoli diskusi.
Odpovědnost nekončí u bojového vojáka v terénu, ale vztahuje se přímo na vyšší velitele, kteří definují pravidla nasazení a rozsah povoleného uvážení. Náčelník generálního štábu Eyal Zamir se nemůže vyhnout své odpovědnosti za to, co se děje na okupovaných územích, a za lehkou ruku na spoušti. Pokud nevyužije svou plnou autoritu a nezmění tento nebezpečný trend, bude si ho lidé pamatovat jako někoho, za jehož působení se zhroutila morálka a hodnoty IDF, což umožnilo, aby se zabíjení Palestinců stalo běžnou praxí. Aby tomu zabránil, musí zajistit, že tento incident bude důkladně vyšetřen a budou z něj vyvozeny osobní poučení. Palestinská krev nesmí být prolévána bez rozdílu.
Výše uvedený článek je úvodníkem deníku Haaretz, jak byl publikován v hebrejských a anglických novinách v Izraeli.
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