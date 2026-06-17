BBC: Rusko stálo za žhářskými útoky na britského premiéra
17. 6. 2026
Jeho anonymní kontakt, známý pod iniciálami EL, dal nápovědu ve zprávě: "Podívejte, zaútočili jste na dům velmi vysoce postavené osoby v Británii. Pošlu ti peníze, musíš opustit město", píší Daniel De Simone,Tom Beala a Olga Malčevská z BBC.
Bylo už pozdě: Lavrynovyč byl zatčen během několika hodin.
Dvaadvacetiletý ukrajinský stavitel byl zneužit jako zbraň k útoku na hlavu britské vlády. Ale kým?
Naše vyšetřování zjistilo, že žhářský útok byl jen jednou částí rozsáhlé kampaně sabotáží, provokací a lží, která vedla až k ruskému státu.
Kontakt EL, který řídil Lavrynovyče, nabídl ruské občanství výměnou za další útoky a oslavoval prezidenta Vladimira Putina, ukazují zprávy, které BBC odhalila.
Identifikovali jsme důkazy naznačující, že EL je mladý ruský diplomat, vycvičený špiony a propagandisty v informační válce, který má blízko nejvyšším úrovním moci v Moskvě. Jmenuje se Jevgenij Ljukšin. Je mu 23 let a je synem vysoce postaveného úředníka.
Zjistili jsme, že ruští operativci vedli svou kampaň prostřednictvím sociálních sítí a aplikace Telegram, čímž vytvářeli falešné online krajně pravicové a muslimské skupiny, které byly využívány k organizování vandalismu ve Velké Británii a k vyvolání rozdělení a strachu.
Účty sídlící v Rusku zveřejňovaly lži o motivu žhářských útoků zaměřených na Starmera, které šířily osobnosti jako krajně pravicový aktivista proti islámu Tommy Robinson.
Ruské velvyslanectví uvedlo: "Odmítáme jakýkoli pokus spojovat Rusko nebo jeho ministerstvo zahraničí s nezákonnými aktivitami."
Uvedlo, že Rusko "nepředstavuje žádnou hrozbu pro Spojené království ani jeho obyvatele a nemá vůči Británii žádné agresivní úmysly".
Ljukšin na naše otázky neodpověděl, ale několik hodin po kontaktu zmizel propagandistický kanál, na kterém jsme ho oslovili.
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