Jak zničili náměstí Jiřího z Poděbrad

17. 6. 2026

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Dan Přibáň: 


Náměstí Jiřího z Poděbrad je po dlouhé rekonstrukci otevřeno a vypadá jako sarkastický vtip o současném stavu Prahy.

V době klimatické změny, kdy se do měst vrací stromy chladící ulice a zeleň zdržující vodu, z náměstí stromy a zeleň zmizely a nahradila je dlažba.

Ideální pro nacházející léto, které má být nejteplejším v historii.
Zmizelo i umělecké dílo brutalistního výdechu metra a nahradila jej parodie na původní stavbu připomínající Sauronovy veřejné záchodky.

Zeleň a umění nahradila dlažba a kýč.

Ale zato ten prostor půjde lépe zpeněžit a kdyžtak tam může být parkoviště.

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Obsah vydání | 17. 6. 2026