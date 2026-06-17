Jak zničili náměstí Jiřího z Poděbrad
17. 6. 2026
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Dan Přibáň:
Náměstí Jiřího z Poděbrad je po dlouhé rekonstrukci otevřeno a vypadá jako sarkastický vtip o současném stavu Prahy.
V době klimatické změny, kdy se do měst vrací stromy chladící ulice a zeleň zdržující vodu, z náměstí stromy a zeleň zmizely a nahradila je dlažba.
Ideální pro nacházející léto, které má být nejteplejším v historii.
Zmizelo i umělecké dílo brutalistního výdechu metra a nahradila jej parodie na původní stavbu připomínající Sauronovy veřejné záchodky.
Zeleň a umění nahradila dlažba a kýč.
Ale zato ten prostor půjde lépe zpeněžit a kdyžtak tam může být parkoviště.
Původní podoba:
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